https://crimea.ria.ru/20260917/v-minprirody-rossii-nazvali-prichiny-napadeniya-burykh-medvedey-na-lyudey-1159466020.html

В Минприроды России назвали причины нападения бурых медведей на людей

В Минприроды России назвали причины нападения бурых медведей на людей - РИА Новости Крым, 17.09.2026

В Минприроды России назвали причины нападения бурых медведей на людей

Выход медведей к населенным пунктам и туристическим объектам стал комплексной проблемой. Животных привлекают стихийные свалки, также есть случаи, когда жители... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T22:36

2026-09-17T22:36

2026-09-17T22:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Выход медведей к населенным пунктам и туристическим объектам стал комплексной проблемой. Животных привлекают стихийные свалки, также есть случаи, когда жители сами подкармливают медведей, что недопустимо. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды России.По ее словам, хищников привлекают несанкционированные свалки, где есть легкий доступ к пищевым отходам. Кроме того, фиксируют случаи кормления диких животных людьми. Это категорически недопустимо - поведение медведей меняется, у них формируется отсутствие страха перед человеком, который держит хищника на расстоянии.Арамилева подчеркнула, медведи выходят к людям и не боятся их. Люди отпугивают хищников, но вскоре те понимают, что им ничего не угрожает, и возвращаются в населенные пункты."Охотничьи изъятия играют большую роль в регулировании численности. Бурые медведи обитают на большей части нашей страны, и далеко не везде на них охотятся. У нас есть субъекты, где этот вид занесен в региональные красные книги, хотя угрозы популяции бурого медведя нет никой", – сказала Арамилева.Она подчеркнула, у регионов сегодня есть все полномочия по регулированию численности бурого медведя. В частности, они могут вводить режим повышенной готовности или штрафы за кормление диких животных.По данным Минприроды России, за 15 лет численность бурого медведя в России выросла со 182 тысяч до почти 308 тысяч особей. Самые крупные популяции находятся в Красноярском, Хабаровском, Камчатском краях и Иркутской области.В последнее время в России участились случаи выхода медведей к населенным пунктам и нападений на людей. В частности, на Алтае медведь растерзал 29-летнюю туристку. Прокуратура проводит проверку по факту трагедии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России нужно создать питомники для медведейТри человека погибли в ДТП с лосем в Орловской областиКак получить удостоверение охотника в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минприроды рф, животные, новости