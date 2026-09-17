Рейтинг@Mail.ru
В Минприроды России назвали причины нападения бурых медведей на людей - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260917/v-minprirody-rossii-nazvali-prichiny-napadeniya-burykh-medvedey-na-lyudey-1159466020.html
В Минприроды России назвали причины нападения бурых медведей на людей
В Минприроды России назвали причины нападения бурых медведей на людей - РИА Новости Крым, 17.09.2026
В Минприроды России назвали причины нападения бурых медведей на людей
Выход медведей к населенным пунктам и туристическим объектам стал комплексной проблемой. Животных привлекают стихийные свалки, также есть случаи, когда жители... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T22:36
2026-09-17T22:36
минприроды рф
животные
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/11/1159465891_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6ed829a88a303685bafab0644587fc5c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Выход медведей к населенным пунктам и туристическим объектам стал комплексной проблемой. Животных привлекают стихийные свалки, также есть случаи, когда жители сами подкармливают медведей, что недопустимо. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды России.По ее словам, хищников привлекают несанкционированные свалки, где есть легкий доступ к пищевым отходам. Кроме того, фиксируют случаи кормления диких животных людьми. Это категорически недопустимо - поведение медведей меняется, у них формируется отсутствие страха перед человеком, который держит хищника на расстоянии.Арамилева подчеркнула, медведи выходят к людям и не боятся их. Люди отпугивают хищников, но вскоре те понимают, что им ничего не угрожает, и возвращаются в населенные пункты."Охотничьи изъятия играют большую роль в регулировании численности. Бурые медведи обитают на большей части нашей страны, и далеко не везде на них охотятся. У нас есть субъекты, где этот вид занесен в региональные красные книги, хотя угрозы популяции бурого медведя нет никой", – сказала Арамилева.Она подчеркнула, у регионов сегодня есть все полномочия по регулированию численности бурого медведя. В частности, они могут вводить режим повышенной готовности или штрафы за кормление диких животных.По данным Минприроды России, за 15 лет численность бурого медведя в России выросла со 182 тысяч до почти 308 тысяч особей. Самые крупные популяции находятся в Красноярском, Хабаровском, Камчатском краях и Иркутской области.В последнее время в России участились случаи выхода медведей к населенным пунктам и нападений на людей. В частности, на Алтае медведь растерзал 29-летнюю туристку. Прокуратура проводит проверку по факту трагедии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России нужно создать питомники для медведейТри человека погибли в ДТП с лосем в Орловской областиКак получить удостоверение охотника в Крыму
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/11/1159465891_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_4b186f75fa43bcc498376f6517cdeac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минприроды рф, животные, новости
В Минприроды России назвали причины нападения бурых медведей на людей

Почему бурые медведи выходят к людям – ответ Минприроды России

22:36 17.09.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Выход медведей к населенным пунктам и туристическим объектам стал комплексной проблемой. Животных привлекают стихийные свалки, также есть случаи, когда жители сами подкармливают медведей, что недопустимо. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды России.
"Выход бурых медведей к людям – комплексная проблема... Идет увеличение численности бурого медведя при одновременном снижении фактической добычи", – отметила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны, использования объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства Минприроды РФ Татьяна Арамилева.
По ее словам, хищников привлекают несанкционированные свалки, где есть легкий доступ к пищевым отходам. Кроме того, фиксируют случаи кормления диких животных людьми. Это категорически недопустимо - поведение медведей меняется, у них формируется отсутствие страха перед человеком, который держит хищника на расстоянии.
Арамилева подчеркнула, медведи выходят к людям и не боятся их. Люди отпугивают хищников, но вскоре те понимают, что им ничего не угрожает, и возвращаются в населенные пункты.
"Охотничьи изъятия играют большую роль в регулировании численности. Бурые медведи обитают на большей части нашей страны, и далеко не везде на них охотятся. У нас есть субъекты, где этот вид занесен в региональные красные книги, хотя угрозы популяции бурого медведя нет никой", – сказала Арамилева.
Она подчеркнула, у регионов сегодня есть все полномочия по регулированию численности бурого медведя. В частности, они могут вводить режим повышенной готовности или штрафы за кормление диких животных.
По данным Минприроды России, за 15 лет численность бурого медведя в России выросла со 182 тысяч до почти 308 тысяч особей. Самые крупные популяции находятся в Красноярском, Хабаровском, Камчатском краях и Иркутской области.
В последнее время в России участились случаи выхода медведей к населенным пунктам и нападений на людей. В частности, на Алтае медведь растерзал 29-летнюю туристку. Прокуратура проводит проверку по факту трагедии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России нужно создать питомники для медведей
Три человека погибли в ДТП с лосем в Орловской области
Как получить удостоверение охотника в Крыму
 
Минприроды РФЖивотныеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:21Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
22:52Гибель главы Избиркома в Запорожской области и новая дорога в Крыму – главное
22:36В Минприроды России назвали причины нападения бурых медведей на людей
22:13Аферисты придумали новую схему обмана ко Дню пожилого человека
22:11Двое подростков подорвались на взрывоопасном предмете в Донецке
22:02Когда и где можно поклониться мощам Дмитрия Донского в Севастополе
21:51Названа стоимость отдыха в Крыму "все включено" для двоих
21:43Ввозить продукты из 12 стран в Россию будет нельзя еще два года
21:34Дрон ВСУ атаковал главу муниципального округа в Брянской области
21:33Равный равному: Крым присоединился к проекту "СВОя сила"
21:25Как в пятницу в Севастополе будут продавать бензин и дизель
21:22В Крыму сформируют сборную из лучших пилотов БПЛА
21:14Ашан, Нестле и Леруа Мерлен переданы в управление другой компании - указ
21:10В Крыму благотворители собрали для тяжелобольных детей 1,4 млн рублей
20:57Путин провел совещание по экономическим вопросам - главное
20:46Десантники уничтожают боевиков и технику ВСУ вблизи Запорожья
20:44В Севастополе объявили угрозу воздушной атаки
20:36Путин рассказал о федеральном бюджете и его приоритетах
20:33Европе грозит дефицит картофеля после потери урожая из-за жары
20:28292 украинских дрона над Крымом и другими регионами России за день
Лента новостейМолния