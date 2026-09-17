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В Минприроды России назвали причины нападения бурых медведей на людей
В Минприроды России назвали причины нападения бурых медведей на людей - РИА Новости Крым, 17.09.2026
В Минприроды России назвали причины нападения бурых медведей на людей
Выход медведей к населенным пунктам и туристическим объектам стал комплексной проблемой. Животных привлекают стихийные свалки, также есть случаи, когда жители... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T22:36
2026-09-17T22:36
2026-09-17T22:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Выход медведей к населенным пунктам и туристическим объектам стал комплексной проблемой. Животных привлекают стихийные свалки, также есть случаи, когда жители сами подкармливают медведей, что недопустимо. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды России.По ее словам, хищников привлекают несанкционированные свалки, где есть легкий доступ к пищевым отходам. Кроме того, фиксируют случаи кормления диких животных людьми. Это категорически недопустимо - поведение медведей меняется, у них формируется отсутствие страха перед человеком, который держит хищника на расстоянии.Арамилева подчеркнула, медведи выходят к людям и не боятся их. Люди отпугивают хищников, но вскоре те понимают, что им ничего не угрожает, и возвращаются в населенные пункты."Охотничьи изъятия играют большую роль в регулировании численности. Бурые медведи обитают на большей части нашей страны, и далеко не везде на них охотятся. У нас есть субъекты, где этот вид занесен в региональные красные книги, хотя угрозы популяции бурого медведя нет никой", – сказала Арамилева.Она подчеркнула, у регионов сегодня есть все полномочия по регулированию численности бурого медведя. В частности, они могут вводить режим повышенной готовности или штрафы за кормление диких животных.По данным Минприроды России, за 15 лет численность бурого медведя в России выросла со 182 тысяч до почти 308 тысяч особей. Самые крупные популяции находятся в Красноярском, Хабаровском, Камчатском краях и Иркутской области.В последнее время в России участились случаи выхода медведей к населенным пунктам и нападений на людей. В частности, на Алтае медведь растерзал 29-летнюю туристку. Прокуратура проводит проверку по факту трагедии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России нужно создать питомники для медведейТри человека погибли в ДТП с лосем в Орловской областиКак получить удостоверение охотника в Крыму
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минприроды рф, животные, новости
В Минприроды России назвали причины нападения бурых медведей на людей
Почему бурые медведи выходят к людям – ответ Минприроды России
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Выход медведей к населенным пунктам и туристическим объектам стал комплексной проблемой. Животных привлекают стихийные свалки, также есть случаи, когда жители сами подкармливают медведей, что недопустимо. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды России.
"Выход бурых медведей к людям – комплексная проблема... Идет увеличение численности бурого медведя при одновременном снижении фактической добычи", – отметила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны, использования объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства Минприроды РФ Татьяна Арамилева.
По ее словам, хищников привлекают несанкционированные свалки, где есть легкий доступ к пищевым отходам. Кроме того, фиксируют случаи кормления диких животных людьми. Это категорически недопустимо - поведение медведей меняется, у них формируется отсутствие страха перед человеком, который держит хищника на расстоянии.
Арамилева подчеркнула, медведи выходят к людям и не боятся их. Люди отпугивают хищников, но вскоре те понимают, что им ничего не угрожает, и возвращаются в населенные пункты.
"Охотничьи изъятия играют большую роль в регулировании численности. Бурые медведи обитают на большей части нашей страны, и далеко не везде на них охотятся. У нас есть субъекты, где этот вид занесен в региональные красные книги, хотя угрозы популяции бурого медведя нет никой", – сказала Арамилева.
Она подчеркнула, у регионов сегодня есть все полномочия по регулированию численности бурого медведя. В частности, они могут вводить режим повышенной готовности или штрафы за кормление диких животных.
По данным Минприроды России, за 15 лет численность бурого медведя в России выросла со 182 тысяч до почти 308 тысяч особей. Самые крупные популяции находятся в Красноярском, Хабаровском, Камчатском краях и Иркутской области.
В последнее время в России участились случаи выхода медведей к населенным пунктам и нападений на людей. В частности, на Алтае медведь растерзал 29-летнюю туристку
. Прокуратура проводит проверку по факту трагедии.
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