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Равный равному: Крым присоединился к проекту "СВОя сила" - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Равный равному: Крым присоединился к проекту "СВОя сила"
Равный равному: Крым присоединился к проекту "СВОя сила" - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Равный равному: Крым присоединился к проекту "СВОя сила"
Крым включен в федеральный проект психологической реабилитации и профессиональной поддержки членов семей участников специальной военной операции "СВОя сила". Об РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T21:33
2026-09-17T21:33
помощь бойцам сво
новости сво
герои сво
участники сво
психология
психиатрия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Крым включен в федеральный проект психологической реабилитации и профессиональной поддержки членов семей участников специальной военной операции "СВОя сила". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" член Совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, представитель Народного фронта Полина Цветкова."Этот проект организовала моя коллега Ольга Бадма-Холгаева, постоянный представитель Республики Марий Эл при президенте России. Мне очень понравился их проект, потому что его суть уникальна", - отметила она.По ее информации, ключевая цель программы - помочь супругам, родителям и близким военнослужащих в преодолении личного кризиса и обретении жизненной опоры, а также подготовить их как равных консультантов для других людей, оказавшихся в схожей ситуации.Полина Цветкова также добавила, что Московский институт психоанализа и Томский государственный университет выделили определенную квоту на бесплатное обучение в течение семи месяцев на такого равного консультанта."То есть человек из семьи военнослужащего может пойти - кстати, в октябре будет набор на 13-й поток обучения, и подключиться к нему, чтобы получить навыки психологической грамотности. Донбасс, Новороссия, Крым и Севастополь не входили в число регионов-участников проекта, но мы это организовали", - обратила внимание представитель Народного фронта.Она также отметила, что в рамках проекта помощь может оказываться и тем людям, кто не готов обращаться к профессиональным психологам или проходить обучение, но при этом сам нуждается в поддержке."Мы им подберем правильного человека, равного консультанта, кто готов с ним коммуницировать. И что самое важное, это будет происходить до результата. То есть это не три сессии по часу вы поговорите и все, а именно столько, сколько потребуется", - пообещала она.При этом есть постоянная супервизия профессиональных психологов и психотерапевтов, к которым можно обратиться за помощью, если равный консультант замечает, что у человека, с кем он общается, есть потребность в серьезной терапии, и тут не справиться только методами поддержки. Он обязательно направит, и эта помощь будет оказана, заключила спикер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Психологическая реабилитация участников СВО: в Крыму разработана уникальная программаФедеральный проект "Здоровье СВОих" стартует в России и КрымуГлавная фишка: как в Крыму открыть и вести бизнес ветеранам СВО
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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помощь бойцам сво, новости сво, герои сво, участники сво, психология, психиатрия
Равный равному: Крым присоединился к проекту "СВОя сила"

Крымчане будут участвовать в федеральном проекте психологической помощи семьям военных

21:33 17.09.2026
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВетераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде.
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде. - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Крым включен в федеральный проект психологической реабилитации и профессиональной поддержки членов семей участников специальной военной операции "СВОя сила". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" член Совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, представитель Народного фронта Полина Цветкова.
"Этот проект организовала моя коллега Ольга Бадма-Холгаева, постоянный представитель Республики Марий Эл при президенте России. Мне очень понравился их проект, потому что его суть уникальна", - отметила она.
По ее информации, ключевая цель программы - помочь супругам, родителям и близким военнослужащих в преодолении личного кризиса и обретении жизненной опоры, а также подготовить их как равных консультантов для других людей, оказавшихся в схожей ситуации.
"У каждого свой путь, как вернуться, как выйти из состояния горя или тяжелой травмы. Кто-то пойдет в храм, кто-то обратится к психологу. Но есть еще и те люди, которые не готовы идти ни тем, ни этим путем, но при этом они готовы говорить с людьми, которые пережили нечто подобное, на одном с ними языке. И вот здесь возникла эта идея помощи по принципу - равный равному", - пояснила собеседница.
Полина Цветкова также добавила, что Московский институт психоанализа и Томский государственный университет выделили определенную квоту на бесплатное обучение в течение семи месяцев на такого равного консультанта.
"То есть человек из семьи военнослужащего может пойти - кстати, в октябре будет набор на 13-й поток обучения, и подключиться к нему, чтобы получить навыки психологической грамотности. Донбасс, Новороссия, Крым и Севастополь не входили в число регионов-участников проекта, но мы это организовали", - обратила внимание представитель Народного фронта.
Она также отметила, что в рамках проекта помощь может оказываться и тем людям, кто не готов обращаться к профессиональным психологам или проходить обучение, но при этом сам нуждается в поддержке.
"Мы им подберем правильного человека, равного консультанта, кто готов с ним коммуницировать. И что самое важное, это будет происходить до результата. То есть это не три сессии по часу вы поговорите и все, а именно столько, сколько потребуется", - пообещала она.
При этом есть постоянная супервизия профессиональных психологов и психотерапевтов, к которым можно обратиться за помощью, если равный консультант замечает, что у человека, с кем он общается, есть потребность в серьезной терапии, и тут не справиться только методами поддержки. Он обязательно направит, и эта помощь будет оказана, заключила спикер.
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