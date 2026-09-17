https://crimea.ria.ru/20260917/ravnyy-ravnomu-krym-prisoedinilsya-k-proektu-svoya-sila-1159456063.html

Равный равному: Крым присоединился к проекту "СВОя сила"

Равный равному: Крым присоединился к проекту "СВОя сила" - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Равный равному: Крым присоединился к проекту "СВОя сила"

Крым включен в федеральный проект психологической реабилитации и профессиональной поддержки членов семей участников специальной военной операции "СВОя сила". Об РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T21:33

2026-09-17T21:33

2026-09-17T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Крым включен в федеральный проект психологической реабилитации и профессиональной поддержки членов семей участников специальной военной операции "СВОя сила". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" член Совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, представитель Народного фронта Полина Цветкова."Этот проект организовала моя коллега Ольга Бадма-Холгаева, постоянный представитель Республики Марий Эл при президенте России. Мне очень понравился их проект, потому что его суть уникальна", - отметила она.По ее информации, ключевая цель программы - помочь супругам, родителям и близким военнослужащих в преодолении личного кризиса и обретении жизненной опоры, а также подготовить их как равных консультантов для других людей, оказавшихся в схожей ситуации.Полина Цветкова также добавила, что Московский институт психоанализа и Томский государственный университет выделили определенную квоту на бесплатное обучение в течение семи месяцев на такого равного консультанта."То есть человек из семьи военнослужащего может пойти - кстати, в октябре будет набор на 13-й поток обучения, и подключиться к нему, чтобы получить навыки психологической грамотности. Донбасс, Новороссия, Крым и Севастополь не входили в число регионов-участников проекта, но мы это организовали", - обратила внимание представитель Народного фронта.Она также отметила, что в рамках проекта помощь может оказываться и тем людям, кто не готов обращаться к профессиональным психологам или проходить обучение, но при этом сам нуждается в поддержке."Мы им подберем правильного человека, равного консультанта, кто готов с ним коммуницировать. И что самое важное, это будет происходить до результата. То есть это не три сессии по часу вы поговорите и все, а именно столько, сколько потребуется", - пообещала она.При этом есть постоянная супервизия профессиональных психологов и психотерапевтов, к которым можно обратиться за помощью, если равный консультант замечает, что у человека, с кем он общается, есть потребность в серьезной терапии, и тут не справиться только методами поддержки. Он обязательно направит, и эта помощь будет оказана, заключила спикер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Психологическая реабилитация участников СВО: в Крыму разработана уникальная программаФедеральный проект "Здоровье СВОих" стартует в России и КрымуГлавная фишка: как в Крыму открыть и вести бизнес ветеранам СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

помощь бойцам сво, новости сво, герои сво, участники сво, психология, психиатрия