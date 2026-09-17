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Дрон ВСУ атаковал главу муниципального округа в Брянской области - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Дрон ВСУ атаковал главу муниципального округа в Брянской области
Дрон ВСУ атаковал главу муниципального округа в Брянской области - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Дрон ВСУ атаковал главу муниципального округа в Брянской области
Глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный ранен при атаке дрона ВСУ. Кроме того, пострадали три человека. Об этом сообщил врио Брянской... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T21:34
2026-09-17T21:39
брянская область
обстрелы брянской области
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
егор ковальчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный ранен при атаке дрона ВСУ. Кроме того, пострадали три человека. Об этом сообщил врио Брянской области Егор Ковальчук. По его данным, удары пришлись по селу Меленск. После первого удара БПЛА самолетного типа ранения получили три сотрудника сельхозпредприятия. В течение дня силы ПВО отразили удары ВСУ по Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областям, Московскому региону и Крыму. Всего было уничтожено 292 беспилотника.В Горловке дрон ВСУ ранил пятерых человек, среди которых двое детей и один подросток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), егор ковальчук, новости, новости сво
Дрон ВСУ атаковал главу муниципального округа в Брянской области

В Брянской области при атаке дронов ВСУ ранен глава Стародубского муниципального округа

21:34 17.09.2026 (обновлено: 21:39 17.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный ранен при атаке дрона ВСУ. Кроме того, пострадали три человека. Об этом сообщил врио Брянской области Егор Ковальчук.
По его данным, удары пришлись по селу Меленск. После первого удара БПЛА самолетного типа ранения получили три сотрудника сельхозпредприятия.
"На место происшествия прибыл глава администрации муниципального образования Александр Владимирович Подольный. Во время проведения мероприятий по ликвидации последствий и эвакуации пострадавших враг повторно нанес удар по населенному пункту. Глава получил осколочные ранения", - сообщил он в МАКС.
В течение дня силы ПВО отразили удары ВСУ по Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областям, Московскому региону и Крыму. Всего было уничтожено 292 беспилотника.
В Горловке дрон ВСУ ранил пятерых человек, среди которых двое детей и один подросток.
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Брянская областьОбстрелы Брянской областиПроисшествияАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Егор КовальчукНовостиНовости СВО
 
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