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Дрон ВСУ атаковал главу муниципального округа в Брянской области

Дрон ВСУ атаковал главу муниципального округа в Брянской области - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Дрон ВСУ атаковал главу муниципального округа в Брянской области

Глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный ранен при атаке дрона ВСУ. Кроме того, пострадали три человека. Об этом сообщил врио Брянской... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T21:34

2026-09-17T21:34

2026-09-17T21:39

брянская область

обстрелы брянской области

происшествия

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

егор ковальчук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный ранен при атаке дрона ВСУ. Кроме того, пострадали три человека. Об этом сообщил врио Брянской области Егор Ковальчук. По его данным, удары пришлись по селу Меленск. После первого удара БПЛА самолетного типа ранения получили три сотрудника сельхозпредприятия. В течение дня силы ПВО отразили удары ВСУ по Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областям, Московскому региону и Крыму. Всего было уничтожено 292 беспилотника.В Горловке дрон ВСУ ранил пятерых человек, среди которых двое детей и один подросток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

брянская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), егор ковальчук, новости, новости сво