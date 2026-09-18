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В пятницу в Крыму будет тепло и сухо
В пятницу в Крыму будет тепло и сухо - РИА Новости Крым, 18.09.2026
В пятницу в Крыму будет тепло и сухо
В пятницу в Крыму ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T00:01
2026-09-18T00:01
2026-09-18T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +24...26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25.Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут + 13...18, днем воздух прогреется до +26.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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В пятницу в Крыму будет тепло и сухо
В Крыму в пятницу ожидается до 26 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму сохранится умеренно-теплая и сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Ветер восточный, северо- восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, на южном и восточном побережье до +17; днем +22…26, в горах +14…19", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +24...26.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25.
Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут + 13...18, днем воздух прогреется до +26.
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