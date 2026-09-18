https://crimea.ria.ru/20260918/v-pyatnitsu-v-krymu-budet-teplo-i-sukho-1159460032.html

В пятницу в Крыму будет тепло и сухо

В пятницу в Крыму будет тепло и сухо - РИА Новости Крым, 18.09.2026

В пятницу в Крыму будет тепло и сухо

В пятницу в Крыму ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T00:01

2026-09-18T00:01

2026-09-18T00:01

крым

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крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +24...26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25.Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут + 13...18, днем воздух прогреется до +26.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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