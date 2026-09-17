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Гибель главы Избиркома в Запорожской области и новая дорога в Крыму – главное - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Гибель главы Избиркома в Запорожской области и новая дорога в Крыму – главное
Гибель главы Избиркома в Запорожской области и новая дорога в Крыму – главное - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Гибель главы Избиркома в Запорожской области и новая дорога в Крыму – главное
Председатель участковой избирательной комиссии погибла при атаке ВСУ в Запорожской области. Попытку дискредитировать государственную автоматизированную систему... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T22:52
2026-09-17T22:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Председатель участковой избирательной комиссии погибла при атаке ВСУ в Запорожской области. Попытку дискредитировать государственную автоматизированную систему "Выборы" предотвратила Центральная избирательная комиссия России. Очередной обмен телами погибших военнослужащих провели Россия и Украина. Житель Севастополя задержан за попытку контрабанды оружия и военной техники на Украину. Землетрясение магнитудой 4.2 произошло в районе Новороссийска. 3,5 млрд рублей выделит Правительство России на строительство и реконструкцию автомобильной дороги, которая соединит трассу "Таврида" и Южный берег Крыма.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Глава избиркома погибла в Запорожской областиВ селе Октябрьское Запорожской области при атаке ВСУ погибла председатель участковой избирательной комиссии № 394. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия России в своем канале в МАКС."15 сентября в селе Октябрьское Токманского муниципального округа Запорожской области в результате налета БПЛА погибла Елена Викторовна Астанина, председатель УИК № 394" – говорится в сообщении.ЦИК предотвратил попытку дискредитировать систему "Выборы"Центральная избирательная комиссия России предотвратила попытку дискредитировать государственную автоматизированную систему "Выборы" и систему дистанционного электронного голосования, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности избирательной системы к предстоящим выборам.Россия и Украина провели обмен телами погибших солдатВ четверг, 17 сентября, на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщает БЕЛТА."Обмен прошел в пункте пропуска "Новая Гута". Россия передала Украине 252 тела погибших, Украина – 23 тела погибших военнослужащих", – говорится в сообщении.Севастополец задержан за контрабанду оружия47-летний житель Севастополя задержан за попытку наладить контрабандные поставки вооружения и военной техники из России на Украину. Как сообщили в четверг в ФСБ России, на мужчины заведено уголовное дело по статье о государственной измене.По данным ФСБ, злоумышленник установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины с помощью мессенджера Telegram и получил задание куратора.Землетрясение произошло возле НовороссийскаЗемлетрясение магнитудой 4.2 произошло в ночь на четверг в районе Новороссийска. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, подземный толчок был зафиксирован в 01:31 в 29 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 15 километрах от станицы Анапская Краснодарского края.Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. О пострадавших или разрушениях к этому времени не сообщаетсяНовая магистраль соединит "Тавриду" и ЮБКПравительство России направит 3,5 млрд рублей в этом году на строительство и реконструкцию автомобильной дороги, проходящей через Симферополь, Алушту и Ялту. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России. Транспортная магистраль станет продолжением юго-восточного обхода Симферополя, соединив федеральную трассу "Таврида" с Южным берегом Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
https://crimea.ria.ru/20260917/shoygu-nazval-tseli-zapada-na-yuzhnom-kavkaze-1159456359.html
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4.7
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Гибель главы Избиркома в Запорожской области и новая дорога в Крыму – главное

Гибель главы избиркома в Запорожской области и новая дорога в Крыму – главное за день

22:52 17.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Председатель участковой избирательной комиссии погибла при атаке ВСУ в Запорожской области. Попытку дискредитировать государственную автоматизированную систему "Выборы" предотвратила Центральная избирательная комиссия России. Очередной обмен телами погибших военнослужащих провели Россия и Украина. Житель Севастополя задержан за попытку контрабанды оружия и военной техники на Украину. Землетрясение магнитудой 4.2 произошло в районе Новороссийска. 3,5 млрд рублей выделит Правительство России на строительство и реконструкцию автомобильной дороги, которая соединит трассу "Таврида" и Южный берег Крыма.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Глава избиркома погибла в Запорожской области

В селе Октябрьское Запорожской области при атаке ВСУ погибла председатель участковой избирательной комиссии № 394. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия России в своем канале в МАКС.
"15 сентября в селе Октябрьское Токманского муниципального округа Запорожской области в результате налета БПЛА погибла Елена Викторовна Астанина, председатель УИК № 394" – говорится в сообщении.
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
13:56
Шойгу назвал цели Запада на Южном Кавказе

ЦИК предотвратил попытку дискредитировать систему "Выборы"

Центральная избирательная комиссия России предотвратила попытку дискредитировать государственную автоматизированную систему "Выборы" и систему дистанционного электронного голосования, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности избирательной системы к предстоящим выборам.
Пенсионное удостоверение. - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
15:15
На пенсии жителей новых регионов направят еще 8,2 млрд рублей

Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат

В четверг, 17 сентября, на белорусско-украинской границе между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщает БЕЛТА.
"Обмен прошел в пункте пропуска "Новая Гута". Россия передала Украине 252 тела погибших, Украина – 23 тела погибших военнослужащих", – говорится в сообщении.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
16:35
В Москве представили доказательства фальсификации событий в Буче

Севастополец задержан за контрабанду оружия

47-летний житель Севастополя задержан за попытку наладить контрабандные поставки вооружения и военной техники из России на Украину. Как сообщили в четверг в ФСБ России, на мужчины заведено уголовное дело по статье о государственной измене.
По данным ФСБ, злоумышленник установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины с помощью мессенджера Telegram и получил задание куратора.
Боевой танк Leopard 2/A4
17:18
Военная помощь Запада Киеву побила рекорд

Землетрясение произошло возле Новороссийска

Землетрясение магнитудой 4.2 произошло в ночь на четверг в районе Новороссийска. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, подземный толчок был зафиксирован в 01:31 в 29 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 15 километрах от станицы Анапская Краснодарского края.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. О пострадавших или разрушениях к этому времени не сообщается
Тропа Голицина Новый Свет - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
17:46Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму после ремонта открыли тропу Голицына

Новая магистраль соединит "Тавриду" и ЮБК

Правительство России направит 3,5 млрд рублей в этом году на строительство и реконструкцию автомобильной дороги, проходящей через Симферополь, Алушту и Ялту. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России. Транспортная магистраль станет продолжением юго-восточного обхода Симферополя, соединив федеральную трассу "Таврида" с Южным берегом Крыма.
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