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Ашан, Нестле и Леруа Мерлен переданы в управление другой компании - указ - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Ашан, Нестле и Леруа Мерлен переданы в управление другой компании - указ
Ашан, Нестле и Леруа Мерлен переданы в управление другой компании - указ - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Ашан, Нестле и Леруа Мерлен переданы в управление другой компании - указ
Активы компаний Nestle, бывшего "Леруа Мерлен"и российского "Ашана" переданы во временное управление компании "Л.Е.В. менеджмент". Соответствующие указы... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T21:14
2026-09-17T21:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Активы компаний Nestle, бывшего "Леруа Мерлен"и российского "Ашана" переданы во временное управление компании "Л.Е.В. менеджмент". Соответствующие указы президента РФ Владимира Путина размещены на сайте официального опубликования правовых актов.Так, во временное управление "Л.Е.В. менеджмент" переданы 67,44% долей в "Нестле Кубань", принадлежащие "Сосьете де Продюи Нестле С.А.", 32,56% долей в "Нестле Кубань", принадлежащие "Нестле Дойчланд А.Г.", 84,082% долей в "Нестле Россия", принадлежащие "Сосьете де Продюи Нестле С.А.", 15,918% долей в "Нестле Россия", принадлежащие "Нестле Дойчланд А.Г.". "Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденный Указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года No 302 "О временном управлении некоторым имуществом" следующие изменения:... 0,007 процента долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Ле Монлид", принадлежащего компании ГРУП АДЕО (Groupe Adeo S.A.) акционерное общество "Л.Е.В. МЕНЕДЖМЕНТ"; акционерное общество "Л.Е.В. МЕНЕДЖМЕНТ"; 99,993 процента долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью акционерное общество "Л.Е.В. МЕНЕДЖМЕНТ"; акционерное общество "Л.Е.В. МЕНЕДЖМЕНТ"; акционерное общество "Л.Е.В. "Ле Монлид", принадлежащего СЕНАРИ МЕНЕДЖМЕНТ"; ХОЛДИНГ ЛП (Scenari Holding LP)", - говорится в документе.Во временное управление "Л.Е.В. менеджмент" также указом главы государства были переданы 99,99858% долей "Ашана", принадлежащих французской "Сожепар", а также 0,00142% долей, принадлежащих "Меелакер Б.В."Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), экономика, новости, торговля, торговые сети, россия
Ашан, Нестле и Леруа Мерлен переданы в управление другой компании - указ

Ашан, Нестле и Леруа Мерлен указом Путина передали во временное управление другой компании

21:14 17.09.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Активы компаний Nestle, бывшего "Леруа Мерлен"и российского "Ашана" переданы во временное управление компании "Л.Е.В. менеджмент". Соответствующие указы президента РФ Владимира Путина размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, во временное управление "Л.Е.В. менеджмент" переданы 67,44% долей в "Нестле Кубань", принадлежащие "Сосьете де Продюи Нестле С.А.", 32,56% долей в "Нестле Кубань", принадлежащие "Нестле Дойчланд А.Г.", 84,082% долей в "Нестле Россия", принадлежащие "Сосьете де Продюи Нестле С.А.", 15,918% долей в "Нестле Россия", принадлежащие "Нестле Дойчланд А.Г.".
"Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденный Указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года No 302 "О временном управлении некоторым имуществом" следующие изменения:... 0,007 процента долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Ле Монлид", принадлежащего компании ГРУП АДЕО (Groupe Adeo S.A.) акционерное общество "Л.Е.В. МЕНЕДЖМЕНТ"; акционерное общество "Л.Е.В. МЕНЕДЖМЕНТ"; 99,993 процента долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью акционерное общество "Л.Е.В. МЕНЕДЖМЕНТ"; акционерное общество "Л.Е.В. МЕНЕДЖМЕНТ"; акционерное общество "Л.Е.В. "Ле Монлид", принадлежащего СЕНАРИ МЕНЕДЖМЕНТ"; ХОЛДИНГ ЛП (Scenari Holding LP)", - говорится в документе.
Во временное управление "Л.Е.В. менеджмент" также указом главы государства были переданы 99,99858% долей "Ашана", принадлежащих французской "Сожепар", а также 0,00142% долей, принадлежащих "Меелакер Б.В."
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