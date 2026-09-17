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Двое подростков подорвались на взрывоопасном предмете в Донецке
Двое подростков подорвались на взрывоопасном предмете в Донецке - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Двое подростков подорвались на взрывоопасном предмете в Донецке
Двое парней подорвались на взрывоопасном предмете в Донецке. Всего в течение дня ВСУ убили троих и ранили 10 мирных жителей в ДНР. Об этом сообщил глава региона РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T22:11
2026-09-17T22:11
2026-09-17T22:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Двое парней подорвались на взрывоопасном предмете в Донецке. Всего в течение дня ВСУ убили троих и ранили 10 мирных жителей в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.Двое мужчин и женщина погибли при ударе по грузовым авто на трассе Ялта - Урзуф Мангушского муниципального округа.В Горловке при атаке дрона ранен 15-летний мальчик, травмы средней степени тяжести получили 7-летняя девочка и 17-летняя девушка, а также двое мужчин. На автодороге Енакиево - Углегорск при атаке на легковой автомобиль пострадал мужчина. У населенного пункта Ольховатка из-за атаки ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получили дорожные рабочие."Повреждены жилое домостроение, три объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника, тепловозы, легковые и грузовые автомобили в городских округах Горловка, Енакиево, в Мангушском, Тельмановском и Ясиноватском, Шахтерском муниципальных округах", - добавил Пушилин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, происшествия, атаки всу, александр пушкин, новые регионы россии, новости сво, новости
Двое подростков подорвались на взрывоопасном предмете в Донецке
В Донецке двое подростков подорвались на взрывоопасном предмете - Пушилин
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Двое парней подорвались на взрывоопасном предмете в Донецке. Всего в течение дня ВСУ убили троих и ранили 10 мирных жителей в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Три человека погибли, еще десять мирных жителей Республики, в том числе четверо детей, пострадали сегодня из-за атак ВСУ. В Марьинке городского округа Донецк при подрыве на взрывоопасном предмете ранения средней степени тяжести получили парни 2008 и 2007 годов рождения", - написал он в МАКС.
Двое мужчин и женщина погибли при ударе по грузовым авто на трассе Ялта - Урзуф Мангушского муниципального округа.
В Горловке
при атаке дрона ранен 15-летний мальчик, травмы средней степени тяжести получили 7-летняя девочка и 17-летняя девушка, а также двое мужчин.
На автодороге Енакиево - Углегорск при атаке на легковой автомобиль пострадал мужчина. У населенного пункта Ольховатка из-за атаки ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получили дорожные рабочие.
"Повреждены жилое домостроение, три объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника, тепловозы, легковые и грузовые автомобили в городских округах Горловка, Енакиево, в Мангушском, Тельмановском и Ясиноватском, Шахтерском муниципальных округах", - добавил Пушилин.
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