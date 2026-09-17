https://crimea.ria.ru/20260917/dvoe-podrostkov-podorvalis-na-vzryvoopasnom-predmete-v-donetske-1159475078.html

Двое подростков подорвались на взрывоопасном предмете в Донецке

Двое подростков подорвались на взрывоопасном предмете в Донецке - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Двое подростков подорвались на взрывоопасном предмете в Донецке

Двое парней подорвались на взрывоопасном предмете в Донецке. Всего в течение дня ВСУ убили троих и ранили 10 мирных жителей в ДНР. Об этом сообщил глава региона РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T22:11

2026-09-17T22:11

2026-09-17T22:11

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Двое парней подорвались на взрывоопасном предмете в Донецке. Всего в течение дня ВСУ убили троих и ранили 10 мирных жителей в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.Двое мужчин и женщина погибли при ударе по грузовым авто на трассе Ялта - Урзуф Мангушского муниципального округа.В Горловке при атаке дрона ранен 15-летний мальчик, травмы средней степени тяжести получили 7-летняя девочка и 17-летняя девушка, а также двое мужчин. На автодороге Енакиево - Углегорск при атаке на легковой автомобиль пострадал мужчина. У населенного пункта Ольховатка из-за атаки ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получили дорожные рабочие."Повреждены жилое домостроение, три объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника, тепловозы, легковые и грузовые автомобили в городских округах Горловка, Енакиево, в Мангушском, Тельмановском и Ясиноватском, Шахтерском муниципальных округах", - добавил Пушилин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260917/dron-vsu-atakoval-glavu-rayona-v-bryanskoy-oblasti-1159473841.html

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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