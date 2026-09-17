https://crimea.ria.ru/20260917/aferisty-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-ko-dnyu-pozhilogo-cheloveka-1159444222.html

Аферисты придумали новую схему обмана ко Дню пожилого человека

Аферисты придумали новую схему обмана ко Дню пожилого человека - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Аферисты придумали новую схему обмана ко Дню пожилого человека

Мошенники придумали новую схему обмана ко Дню пожилого человека. Как пишет РИА Новости со ссылкой на платформу "Мошеловка" Народного фронта, аферисты предлагают РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T22:13

2026-09-17T22:13

2026-09-17T22:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана ко Дню пожилого человека. Как пишет РИА Новости со ссылкой на платформу "Мошеловка" Народного фронта, аферисты предлагают жертвам "оформить выплату".По данным платформы, от имени сотрудников Социального фонда России или органов соцзащиты аферисты звонят пожилым людям и сообщают об открытии "приема заявлений на разовую выплату". В некоторых случаях предлагают "компенсацию за неиспользованные путевки".В этой связи россиянам в очередной раз призывают к бдительности и напоминают, что сотрудники Социального фонда или органов соцзащиты не просят данных банковских карт, а региональные выплаты назначаются автоматически либо по заявлению.Мошенники также рассылают родителям подростков сообщения о якобы подозрительных операциях по картам детей и требуют срочно пройти проверку личности. О такой схеме аферистов предупредили ранее в МВД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Подтвердить участие в выборах": аферисты придумали новую схему обманаФедеральные выплаты к школе: аферисты придумали новую схему обманаИнвестиции и "безопасные счета": крымчан за неделю обманули на 9 млн

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, народный фронт, происшествия, мошенничество