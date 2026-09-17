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Аферисты придумали новую схему обмана ко Дню пожилого человека - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Аферисты придумали новую схему обмана ко Дню пожилого человека
Аферисты придумали новую схему обмана ко Дню пожилого человека - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Аферисты придумали новую схему обмана ко Дню пожилого человека
Мошенники придумали новую схему обмана ко Дню пожилого человека. Как пишет РИА Новости со ссылкой на платформу "Мошеловка" Народного фронта, аферисты предлагают РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T22:13
2026-09-17T22:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана ко Дню пожилого человека. Как пишет РИА Новости со ссылкой на платформу "Мошеловка" Народного фронта, аферисты предлагают жертвам "оформить выплату".По данным платформы, от имени сотрудников Социального фонда России или органов соцзащиты аферисты звонят пожилым людям и сообщают об открытии "приема заявлений на разовую выплату". В некоторых случаях предлагают "компенсацию за неиспользованные путевки".В этой связи россиянам в очередной раз призывают к бдительности и напоминают, что сотрудники Социального фонда или органов соцзащиты не просят данных банковских карт, а региональные выплаты назначаются автоматически либо по заявлению.Мошенники также рассылают родителям подростков сообщения о якобы подозрительных операциях по картам детей и требуют срочно пройти проверку личности. О такой схеме аферистов предупредили ранее в МВД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Подтвердить участие в выборах": аферисты придумали новую схему обманаФедеральные выплаты к школе: аферисты придумали новую схему обманаИнвестиции и "безопасные счета": крымчан за неделю обманули на 9 млн
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новости, народный фронт, происшествия, мошенничество
Аферисты придумали новую схему обмана ко Дню пожилого человека

Новую схему обмана ко Дню пожилого человека придумали мошенники

22:13 17.09.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана ко Дню пожилого человека. Как пишет РИА Новости со ссылкой на платформу "Мошеловка" Народного фронта, аферисты предлагают жертвам "оформить выплату".
По данным платформы, от имени сотрудников Социального фонда России или органов соцзащиты аферисты звонят пожилым людям и сообщают об открытии "приема заявлений на разовую выплату". В некоторых случаях предлагают "компенсацию за неиспользованные путевки".
"Чтобы якобы оформить начисление "без визита в МФЦ", мошенники требуют от пенсионера назвать номер карты, защитный код с обратной стороны и код из входящего смс-сообщения", – сказано в сообщении.
В этой связи россиянам в очередной раз призывают к бдительности и напоминают, что сотрудники Социального фонда или органов соцзащиты не просят данных банковских карт, а региональные выплаты назначаются автоматически либо по заявлению.
Мошенники также рассылают родителям подростков сообщения о якобы подозрительных операциях по картам детей и требуют срочно пройти проверку личности. О такой схеме аферистов предупредили ранее в МВД.
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