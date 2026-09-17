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В Крыму благотворители собрали для тяжелобольных детей 1,4 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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В Крыму благотворители собрали для тяжелобольных детей 1,4 млн рублей
В Крыму благотворители собрали для тяжелобольных детей 1,4 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.09.2026
В Крыму благотворители собрали для тяжелобольных детей 1,4 млн рублей
В Крыму в рамках благотворительного аукциона, в котором участвовали предприниматели и организации региона, собрали 1,4 миллиона рублей. Средства пойдут на... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T21:10
2026-09-17T21:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках благотворительного аукциона, в котором участвовали предприниматели и организации региона, собрали 1,4 миллиона рублей. Средства пойдут на приобретение билетов для тяжелобольных детей и их родителей к месту лечения в федеральные клиники, а также на поддержку подопечных Крымского детского хосписа. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительной организации.В Симферополе состоялось ежегодное мероприятие "Бизнес с большим сердцем". Оно объединяет предпринимателей и организации полуострова, которые регулярно помогают крымским тяжелобольным детям."Белый завтрак" традиционно проходит в рамках республиканского дня благотворительности и милосердия "Белый цветок" в поддержку двух организаций — благотворительного фонда "Будем милосердны" и АНО "Крымский детский хоспис".Также уточняется, что собранная сумма будет поделена поровну между двумя благотворительными организациями.В этом году мероприятие прошло в новом формате. Партеры благотворительных организаций поделились своим опытом использования искусственного интеллекта для оптимизации бизнес-процессов и рассказали, как кризис может стать точкой роста, отметили в пресс-службе.Акция "Белый цветок" зародилась в 1911 году благодаря покровительству Царской семьи, тратившей личные средства на благотворительность. В этот день шел сбор средств для борьбы с эпидемией того времени – туберкулезом. Всем желающим продавались символические букеты белых цветов, за которые люди отдавали кто сколько мог. В 2005 году в России праздник возродился и с тех пор Дни благотворительности проходят во многих городах страны.Республиканский день благотворительности и милосердия "Белый цветок" проходит в Крыму под патронатом лидера МОО "Русское единство" Елены Аксеновой ежегодно в последнюю субботу сентября. Каждый год в акции принимают участие свыше 500 тысяч человек, в их числе представители власти, образовательных организаций, учреждений культуры, предприниматели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Я очень не хотела в хоспис": как в Крыму за детьми ухаживают вместо мамыСолнечные батареи и портативные электростанции помогут больным детям в КрымуАктриса Эвелина Бледанс высоко оценила работу Крымского детского хосписа
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крым, новости крыма, благотворительность, детский хоспис в крыму, общество
В Крыму благотворители собрали для тяжелобольных детей 1,4 млн рублей

В Крыму "Бизнес с большим сердцем" собрал для тяжелобольных детей 1,4 млн рублей

21:10 17.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках благотворительного аукциона, в котором участвовали предприниматели и организации региона, собрали 1,4 миллиона рублей. Средства пойдут на приобретение билетов для тяжелобольных детей и их родителей к месту лечения в федеральные клиники, а также на поддержку подопечных Крымского детского хосписа. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительной организации.
В Симферополе состоялось ежегодное мероприятие "Бизнес с большим сердцем". Оно объединяет предпринимателей и организации полуострова, которые регулярно помогают крымским тяжелобольным детям.
"Белый завтрак" традиционно проходит в рамках республиканского дня благотворительности и милосердия "Белый цветок" в поддержку двух организаций — благотворительного фонда "Будем милосердны" и АНО "Крымский детский хоспис".
"По традиции в этот день также прошел благотворительный аукцион для сбора средств на приобретение билетов для тяжелобольных детей и их родителей к месту лечения в федеральные клиники — акция "Срочный билет" фонда "Будем милосердны", и на поддержку подопечных Коымского детского хосписа. Участники собрали 1 400 000 рублей", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что собранная сумма будет поделена поровну между двумя благотворительными организациями.
В этом году мероприятие прошло в новом формате. Партеры благотворительных организаций поделились своим опытом использования искусственного интеллекта для оптимизации бизнес-процессов и рассказали, как кризис может стать точкой роста, отметили в пресс-службе.
Акция "Белый цветок" зародилась в 1911 году благодаря покровительству Царской семьи, тратившей личные средства на благотворительность. В этот день шел сбор средств для борьбы с эпидемией того времени – туберкулезом. Всем желающим продавались символические букеты белых цветов, за которые люди отдавали кто сколько мог. В 2005 году в России праздник возродился и с тех пор Дни благотворительности проходят во многих городах страны.
Республиканский день благотворительности и милосердия "Белый цветок" проходит в Крыму под патронатом лидера МОО "Русское единство" Елены Аксеновой ежегодно в последнюю субботу сентября. Каждый год в акции принимают участие свыше 500 тысяч человек, в их числе представители власти, образовательных организаций, учреждений культуры, предприниматели.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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