https://crimea.ria.ru/20260917/nazvana-stoimost-otdykha-v-krymu-vse-vklyucheno-dlya-dvoikh-1159450755.html

Названа стоимость отдыха в Крыму "все включено" для двоих

Названа стоимость отдыха в Крыму "все включено" для двоих - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Названа стоимость отдыха в Крыму "все включено" для двоих

Крым вошел в число самых недорогих направлений для отдыха на Черном море в сентябре вдвоем по системе "все включено". Минимальная цена на семь ночей в регионе... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T21:51

2026-09-17T21:51

2026-09-17T21:51

отдых в крыму

крым

новости крыма

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Крым вошел в число самых недорогих направлений для отдыха на Черном море в сентябре вдвоем по системе "все включено". Минимальная цена на семь ночей в регионе составит 42 тысячи рублей – это дешевле, чем в Сочи или Геленджике. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР)."В бархатный сезон стоимость отдыха по системе "все включено" на Черном море сильно зависит от курорта. Минимальные цены на семь ночей на двоих: Абхазия – 36 тыс. рублей, Анапа – 40 тыс. рублей, Крым – 42 тыс. рублей, Сочи – 50 тыс. рублей, Геленджик – 112 тыс. рублей. Дорога в расчет не входит", – говорится в сообщении АТОР.Отмечается, что во второй половине сентября на Черном море жара спадает, более низкие цены на размещение, на пляжах меньше людей, а вода еще подходит для купания. Так, в Крыму температура морской воды держится на уровне плюс 20-23 градусов.В ассоциации отметили, что минимальные цены приведены как ориентир и отражают самые доступные варианты, найденные на момент мониторинга. Они могут меняться в зависимости от загрузки отеля, категории номера и условий тарифа..Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Артек" открывают для приема детей из Крыма и СевастополяБлагоустройство и лечебная база: как в Крыму модернизируют санаторииНовый курорт "Золотые пески России" даст Крыму 10 тысяч рабочих мест

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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