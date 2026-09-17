https://crimea.ria.ru/20260917/desantniki-unichtozhayut-boevikov-i-tekhniku-vsu-vblizi-zaporozhya-1159446261.html

Десантники уничтожают боевиков и технику ВСУ вблизи Запорожья

Десантники уничтожают боевиков и технику ВСУ вблизи Запорожья - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Десантники уничтожают боевиков и технику ВСУ вблизи Запорожья

Бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ежедневно уничтожают личный состав и технику ВСУ вблизи города Запорожье. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T20:46

2026-09-17T20:46

2026-09-17T20:46

министерство обороны рф

новости сво

запорожье

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/11/1159448686_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e51d0bfad5d00baf2b301c8d6e6bafe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ежедневно уничтожают личный состав и технику ВСУ вблизи города Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны России.Так, оператор разведывательного беспилотника вскрыл перемещение группы пехоты ВСУ, которая ночью выдвигалась в сторону своих передовых позиций.Также вблизи населенных пунктов Малокатериновка и Григоровка Запорожской области разведка соединения обнаружила маршруты доставки противником продовольствия и боеприпасов с использованием квадроциклов и наземных роботизированных платформ. Точными попаданиями оптоволоконных FPV-дронов все цели были поражены и уничтожены, добавили в российском военном ведомстве.Отмечается, что благодаря круглосуточному ведению воздушной разведки и оперативному обмену информацией, все попытки противника провести ротацию, доставить боеприпасы или продовольствие к линии боевого соприкосновения незамедлительно пресекаются.Ранее бойцы группировки "Днепр" сорвали ротацию боевиков ВСУ на подходах к Запорожью. Ударный дрон поразил пикап с личным составом и техникой противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Врагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под ХерсономСклад тяжелых гексакоптеров ВСУ уничтожен в Запорожской областиРоссийские десантники уничтожили укрепрайон ВСУ в Запорожской области

запорожье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, запорожье, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, видео