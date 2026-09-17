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Десантники уничтожают боевиков и технику ВСУ вблизи Запорожья
Десантники уничтожают боевиков и технику ВСУ вблизи Запорожья - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Десантники уничтожают боевиков и технику ВСУ вблизи Запорожья
Бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ежедневно уничтожают личный состав и технику ВСУ вблизи города Запорожье. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T20:46
2026-09-17T20:46
2026-09-17T20:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ежедневно уничтожают личный состав и технику ВСУ вблизи города Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны России.Так, оператор разведывательного беспилотника вскрыл перемещение группы пехоты ВСУ, которая ночью выдвигалась в сторону своих передовых позиций.Также вблизи населенных пунктов Малокатериновка и Григоровка Запорожской области разведка соединения обнаружила маршруты доставки противником продовольствия и боеприпасов с использованием квадроциклов и наземных роботизированных платформ. Точными попаданиями оптоволоконных FPV-дронов все цели были поражены и уничтожены, добавили в российском военном ведомстве.Отмечается, что благодаря круглосуточному ведению воздушной разведки и оперативному обмену информацией, все попытки противника провести ротацию, доставить боеприпасы или продовольствие к линии боевого соприкосновения незамедлительно пресекаются.Ранее бойцы группировки "Днепр" сорвали ротацию боевиков ВСУ на подходах к Запорожью. Ударный дрон поразил пикап с личным составом и техникой противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Врагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под ХерсономСклад тяжелых гексакоптеров ВСУ уничтожен в Запорожской областиРоссийские десантники уничтожили укрепрайон ВСУ в Запорожской области
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министерство обороны рф, новости сво, запорожье, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, видео
Десантники уничтожают боевиков и технику ВСУ вблизи Запорожья
Новороссийские десантники ежедневно уничтожают боевиков и их технику вблизи Запорожья
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ежедневно уничтожают личный состав и технику ВСУ вблизи города Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны России.
Так, оператор разведывательного беспилотника вскрыл перемещение группы пехоты ВСУ, которая ночью выдвигалась в сторону своих передовых позиций.
"Обнаружив цель, оператор разведывательного БПЛА незамедлительно принял решение об уничтожении противника путем сбросов выстрелов осколочных гранатометных (ВОГ), которые были у него закреплены на устройстве для сброса боеприпасов. Точными попаданиями противник был уничтожен", - рассказали в Минобороны РФ.
Также вблизи населенных пунктов Малокатериновка и Григоровка Запорожской области разведка соединения обнаружила маршруты доставки противником продовольствия и боеприпасов с использованием квадроциклов и наземных роботизированных платформ. Точными попаданиями оптоволоконных FPV-дронов все цели были поражены и уничтожены, добавили в российском военном ведомстве.
Отмечается, что благодаря круглосуточному ведению воздушной разведки и оперативному обмену информацией, все попытки противника провести ротацию, доставить боеприпасы или продовольствие к линии боевого соприкосновения незамедлительно пресекаются.
Ранее бойцы группировки "Днепр" сорвали ротацию боевиков ВСУ на подходах к Запорожью. Ударный дрон поразил пикап
с личным составом и техникой противника.
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