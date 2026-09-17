https://crimea.ria.ru/20260917/putin-provel-soveschanie-po-ekonomicheskim-voprosam---glavnoe-1159472805.html

Путин провел совещание по экономическим вопросам - главное

Путин провел совещание по экономическим вопросам - главное - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Путин провел совещание по экономическим вопросам - главное

Инфляция в России на 14 сентября является заметно ниже уровня 2025 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещание по экономическим... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T20:57

2026-09-17T20:57

2026-09-17T20:57

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Инфляция в России на 14 сентября является заметно ниже уровня 2025 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещание по экономическим вопросам.Президент заявил, что инфляция находится под контролем и начиная со второго квартала прошлого года постепенно снижается, что обеспечивают усилия Центрального банка РФ и правительства.При этом экономическая динамика в России соответствует ожиданиям, рост валового внутреннего продукта по итогам 2026 года будет в пределах 1%, заявил президент.Также путин сказал, что российский бизнес работает устойчиво, что видно и по ситуации на рынке труда, где безработица находится около исторических минимумов - 2,3%.В России выражен рост потребительского спроса в России, за семь месяцев 2026 года розничные продажи выросли на 5,4%."Сейчас правительство завершает подготовку прогноза социально-экономического развития на 2027-2029 годы. Он ляжет в основу бюджета главного финансового документа страны на предстоящую трехлетку. Его проект также в плановом порядке активно готовится", - сказал Путин в ходе совещания.На прошлой неделе российский лидер во время мероприятий саммита БРИКС в Нью-Дели отмечал, что в экономике запущены структурные изменения, которые сделали ее более сильной и устойчивой. Так, с 2023 по 2025 годы ВВП прибавил 10,3 процента, а безработица опустилась до исторически рекордных для страны 2,3.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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владимир путин (политик), новости, россия, экономика