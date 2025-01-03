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Высокотехнологичная медицинская помощь в Крыму стала более доступной
Высокотехнологичная медицинская помощь в Крыму стала более доступной - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Высокотехнологичная медицинская помощь в Крыму стала более доступной
Более 14 тысяч человек получили высокотехнологичную медицинскую помощь в Крыму. Об этом в своем Telegram-канале сообщили глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T12:15
2025-01-03T12:15
2025-01-03T12:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Более 14 тысяч человек получили высокотехнологичную медицинскую помощь в Крыму. Об этом в своем Telegram-канале сообщили глава республики Сергей Аксенов.По информации главы Крыма, в республике внедрены более 10 новых уникальных методик ранней диагностики, которые ранее не применялись в регионе. Их используют, в частности, для лечения и реабилитации пациентов, которые страдают от сахарного диабета, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и онкологических заболеваний.Сергей Аксенов напомнил, что в 2023 году стартовала программа расширенного неонатального скрининга. Благодаря этому новорожденных проверяют на наличие 36 наследственных и врожденных заболеваний."Раньше такие исследования проводились только по пяти заболеваниям. В 2024 году более 14 тысяч детей были обследованы по программе расширенного неонатального скрининга", - отметил глава Республики Крым.В начале декабря Сергей Аксенов сообщал, что два медицинских учреждения реабилитации в Крыму дооснастили современным оборудованием почти на 106 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будет работать скорая помощь в новогодние праздникиКрым получит дополнительно 178 млн рублей на зарплату медиковАксенов призвал усилить меры поддержки медиков в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, сергей аксенов, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии
Высокотехнологичная медицинская помощь в Крыму стала более доступной
Более 14, 6 тысяч человек получили в Крыму высокотехнологичную медицинскую помощь
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Более 14 тысяч человек получили высокотехнологичную медицинскую помощь в Крыму. Об этом в своем Telegram-канале сообщили глава республики Сергей Аксенов.
"Более 14, 6 тысяч человек. Столько крымчан в 2024 году получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Для сравнения: в 2015 году таких пациентов было всего 2,6 тысячи", - говорится в сообщении.
По информации главы Крыма, в республике внедрены более 10 новых уникальных методик ранней диагностики, которые ранее не применялись в регионе. Их используют, в частности, для лечения и реабилитации пациентов, которые страдают от сахарного диабета, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и онкологических заболеваний.
Сергей Аксенов напомнил, что в 2023 году стартовала программа расширенного неонатального скрининга. Благодаря этому новорожденных проверяют на наличие 36 наследственных и врожденных заболеваний.
"Раньше такие исследования проводились только по пяти заболеваниям. В 2024 году более 14 тысяч детей были обследованы по программе расширенного неонатального скрининга", - отметил глава Республики Крым.
В начале декабря Сергей Аксенов сообщал
, что два медицинских учреждения реабилитации в Крыму дооснастили современным оборудованием почти на 106 миллионов рублей.
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