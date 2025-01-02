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Что будет с ключевой ставкой и инфляцией в 2025 году
Что будет с ключевой ставкой и инфляцией в 2025 году - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Что будет с ключевой ставкой и инфляцией в 2025 году
Центробанк или повысит, или оставит на прежнем уровне ключевую ставку в феврале 2025 года, но понижать ее вряд ли будет. Таким мнением в эфире "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T07:36
2025-01-02T07:36
2025-01-02T07:36
радио "спутник в крыму"
мнения
андрей вершицкий
экономика
центробанк рф
ключевая ставка
инфляция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Центробанк или повысит, или оставит на прежнем уровне ключевую ставку в феврале 2025 года, но понижать ее вряд ли будет. Таким мнением в эфире "Спутник в Крыму" поделился кандидат экономических наук, Андрей Вершицкий, отметив, что все меры регулятора по борьбе с инфляцией в будущем году способны привести к ее снижению до целевого показателя 4%.По мнению Вершицкого, сохранение Центробанком ключевой ставки в конце 2024 года не означает, что она будет снижаться в 2025-м.Высокой ставкой по кредиту экономика охлаждается – в инвестиции и на развитие бизнеса идет меньше денег, при этом инфляция сокращается, и это то, чего продолжат добиваться в следующем году, отметил он.Эксперт считает, что если нынешняя ставка 21% будет меняться, то это произойдет в феврале 2025 года. До этого регулятор будет наблюдать за тем, как поведет себя инфляция: начнет снижаться или останется на прежней.Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не случайно в ходе прямой линии обратил внимание на то, что в России необходимо развивать производство товаров потребительского спроса."Это, безусловно, важно для борьбы с инфляцией, для того, чтобы отечественная экономика производила то, что нужно населению", – отметил эксперт.Глава государства также сказал, что существующий уровень инфляции – а это 9,3% – является тревожным сигналом для экономики, напомнил экономист. И хотя сглаживает проблему рост заработных плат, который сегодня составляет 9%, сохранение самой тенденции требует принятия новых решений, в том числе не связанных со ставкой и на законодательном уровне, сказал Вершицкий.Так, по его словам, к повышению инфляции и росту цен ведут дефицит рабочей силы и проблема демографии. Государство продолжает увеличивать поддержку семей с детьми, зато из-за новых вызовов вынуждено менять миграционную политику, которую также предстоит совершенствовать, добавил специалист.Интенсифицирован и поиск тех ниш, где нехватка рабочей силы может быть решена роботизацией в условиях устойчивого роста и развития производства и IT-отрасли, заметил эксперт."То есть ситуация трансформируется, и законодатель ищет возможности, где найти людей, которые могут работать", – заметил эксперт.По его мнению, весь 2025 год ЦБ и законодатели продолжат принимать меры по стабилизации инфляции.Напомним, в феврале уходящего 2024 года ЦБ РФ сообщил, что стабилизация инфляции и ее возвращение к целевому уровню 4% предполагает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий.При этом в Банке России планировали, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2024 году снизится до 4,0-4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. В сентябре аналогичный прогноз регулятор дал уже по поводу 2025 года.В октябре совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б. п., до 21% годовых. Тогда же регулятор признал, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза (до 6,5%) и к концу года ожидается в диапазоне 8,0-8,5%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нынешний уровень инфляции является тревожным сигналом – ПутинИнфляция в Крыму ускорилась до 8%: что больше всего изменилось в ценеПочему Центробанк принял "мягкое решение" по ключевой ставке – мнение
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мнения, андрей вершицкий, экономика, центробанк рф, ключевая ставка, инфляция
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым.
Центробанк или повысит, или оставит на прежнем уровне ключевую ставку в феврале 2025 года, но понижать ее вряд ли будет. Таким мнением в эфире "Спутник в Крыму"
поделился кандидат экономических наук, Андрей Вершицкий, отметив, что все меры регулятора по борьбе с инфляцией в будущем году способны привести к ее снижению до целевого показателя 4%.
По мнению Вершицкого, сохранение Центробанком ключевой ставки в конце 2024 года не означает, что она будет снижаться в 2025-м.
"Скорее, одно из двух: или повысят, или оставят. Потому что для того, чтобы стабилизировать инфляцию, нужен длительный период – в краткосрочном это не оказывает должного воздействия. Мы уже это видим: год назад планировали, что к концу 2024 года ситуация стабилизируется, однако она по-прежнему является довольно проблемной", – сказал Вершицкий.
Высокой ставкой по кредиту экономика охлаждается – в инвестиции и на развитие бизнеса идет меньше денег, при этом инфляция сокращается, и это то, чего продолжат добиваться в следующем году, отметил он.
Эксперт считает, что если нынешняя ставка 21% будет меняться, то это произойдет в феврале 2025 года. До этого регулятор будет наблюдать за тем, как поведет себя инфляция: начнет снижаться или останется на прежней.
"А инфляция зависит от множества факторов. От денег в экономике, от товаров, которые доступны для приобретения. И здесь очень сложно спрогнозировать. Сложно, например, сказать, будут ли проблемы с платежами за импортные товары. В каких отраслях производство будет расти быстрее или медленнее", – заметил Вершицкий.
Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не случайно в ходе прямой линии обратил внимание на то, что в России необходимо развивать производство товаров потребительского спроса.
"Это, безусловно, важно для борьбы с инфляцией, для того, чтобы отечественная экономика производила то, что нужно населению", – отметил эксперт.
Глава государства также сказал, что существующий уровень инфляции – а это 9,3% – является тревожным сигналом для экономики, напомнил экономист. И хотя сглаживает проблему рост заработных плат, который сегодня составляет 9%, сохранение самой тенденции требует принятия новых решений, в том числе не связанных со ставкой и на законодательном уровне, сказал Вершицкий.
Так, по его словам, к повышению инфляции и росту цен ведут дефицит рабочей силы и проблема демографии. Государство продолжает увеличивать поддержку семей с детьми, зато из-за новых вызовов вынуждено менять миграционную политику, которую также предстоит совершенствовать, добавил специалист.
Интенсифицирован и поиск тех ниш, где нехватка рабочей силы может быть решена роботизацией в условиях устойчивого роста и развития производства и IT-отрасли, заметил эксперт.
"То есть ситуация трансформируется, и законодатель ищет возможности, где найти людей, которые могут работать", – заметил эксперт.
По его мнению, весь 2025 год ЦБ и законодатели продолжат принимать меры по стабилизации инфляции.
"И движение инфляции к уровню 4%, который рассматривается Центробанком как целевой, это, скорее, уже 2026 год, и не факт, что начало", – спрогнозировал экономист.
Напомним, в феврале уходящего 2024 года ЦБ РФ сообщил, что стабилизация инфляции и ее возвращение к целевому уровню 4% предполагает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий.
При этом в Банке России планировали, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2024 году снизится до 4,0-4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. В сентябре аналогичный прогноз регулятор дал уже по поводу 2025 года.
В октябре совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б. п., до 21% годовых. Тогда же регулятор признал, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза (до 6,5%) и к концу года ожидается в диапазоне 8,0-8,5%.
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