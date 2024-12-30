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Ждать ли полярного сияния в Крыму на Новый год - РИА Новости Крым, 30.12.2024
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Ждать ли полярного сияния в Крыму на Новый год
Ждать ли полярного сияния в Крыму на Новый год - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Ждать ли полярного сияния в Крыму на Новый год
Из-за новой серии вспышек на Солнце произошли сильнейшие выбросы солнечного вещества, которые достигнут Земли 31 декабря. Об этом РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T11:42
2024-12-30T11:42
эксклюзивы риа новости крым
солнце
вспышки на солнце
космос
магнитные бури
земля
стихия
северное сияние
полярное сияние
сергей назаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Из-за новой серии вспышек на Солнце произошли сильнейшие выбросы солнечного вещества, которые достигнут Земли 31 декабря. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров, отметив, что это вызовет магнитные бури и полярное сияние, которое может быть видно в Крыму в новогоднюю ночь.По словам Назарова, сильнейшие вспышки на Солнце фиксировались накануне, 29 декабря, и продолжают происходить сейчас.Достигнув нашей планеты, солнечное вещество вызовет магнитные бури, подчеркнул он.Также результат такого всплеска активности Солнца позволит землянам вновь увидеть полярное сияние там, где оно не является частым явлением.Пока точно неизвестно, до какой широты оно дойдет, отметил Назаров. С уверенностью можно сказать лишь, что сияние хорошо будет видно севернее Москвы.При этом ученый не исключил, что полюбоваться эффектным атмосферным явлением смогут и в Крыму. Причем в новогоднюю ночь.Полярное сияние в Крыму фиксировалось в ночь на 11 октября. Явление стало возможным из-за высокой активности Солнца над полуостровом.Тогда доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. Вернадского Александр Вольвач заявил, что в ближайшее время такие свечения могут повториться еще неоднократно.Самый мощный зарегистрированный взрыв на Солнце произошел в 1859 году – сияния были виды даже на экваторе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Черная Луна" взойдет над Крымом 31 декабря - чего ожидатьСолнце атакует Землю – чем на самом деле опасны магнитные буриПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация
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солнце, вспышки на солнце, космос, магнитные бури, земля, стихия, северное сияние, полярное сияние, сергей назаров, крымская астрофизическая обсерватория (крао), мнения, новости крыма
Ждать ли полярного сияния в Крыму на Новый год

В Крыму можно будет увидеть северное сияние в новогоднюю ночь – ученый

11:42 30.12.2024
 
© NASAПолярное сияние на Земле снятое с Международной космической станции
Полярное сияние на Земле снятое с Международной космической станции
© NASA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Из-за новой серии вспышек на Солнце произошли сильнейшие выбросы солнечного вещества, которые достигнут Земли 31 декабря. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров, отметив, что это вызовет магнитные бури и полярное сияние, которое может быть видно в Крыму в новогоднюю ночь.
По словам Назарова, сильнейшие вспышки на Солнце фиксировались накануне, 29 декабря, и продолжают происходить сейчас.
"Да, были вспышки и выбросы с поверхности Солнца, много. То есть солнечное вещество летит сейчас к Земле. Ждем прилета и эффекта 31 декабря", – сказал Назаров.
Достигнув нашей планеты, солнечное вещество вызовет магнитные бури, подчеркнул он.
Также результат такого всплеска активности Солнца позволит землянам вновь увидеть полярное сияние там, где оно не является частым явлением.
Пока точно неизвестно, до какой широты оно дойдет, отметил Назаров. С уверенностью можно сказать лишь, что сияние хорошо будет видно севернее Москвы.
При этом ученый не исключил, что полюбоваться эффектным атмосферным явлением смогут и в Крыму. Причем в новогоднюю ночь.
"Те, у кого есть желание, могут в новогоднюю ночь следить не только за елкой, но и за северным горизонтом. Нельзя говорить, что шансы увидеть полярное сияние в Крыму будут сверхвысокие, но они есть. Стоит посмотреть", – заключил Назаров.
Полярное сияние в Крыму фиксировалось в ночь на 11 октября. Явление стало возможным из-за высокой активности Солнца над полуостровом.
Тогда доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. Вернадского Александр Вольвач заявил, что в ближайшее время такие свечения могут повториться еще неоднократно.
Самый мощный зарегистрированный взрыв на Солнце произошел в 1859 году – сияния были виды даже на экваторе.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСолнцеВспышки на СолнцекосмосМагнитные буриЗемляСтихияСеверное сияниеПолярное сияниеСергей НазаровКрымская астрофизическая обсерватория (КрАО)МненияНовости Крыма
 
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