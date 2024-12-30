https://crimea.ria.ru/20241230/izmoroz-i-gololed-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1142894888.html

Изморозь и гололед: погода в Крыму в понедельник

Изморозь и гололед: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Изморозь и гололед: погода в Крыму в понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться восточной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедно- изморозевые... РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-30T00:01

2024-12-30T00:01

2024-12-29T19:32

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крымская погода

симферополь

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алушта

евпатория

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феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться восточной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедно- изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедица. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3; днем +4...+6.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +5...+7 градусов.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +3...+7 градусов, днем столбики термометров покажут +6...+8.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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