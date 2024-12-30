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Изморозь и гололед: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 29.12.2024
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Изморозь и гололед: погода в Крыму в понедельник
Изморозь и гололед: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Изморозь и гололед: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться восточной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедно- изморозевые... РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-30T00:01
2024-12-29T19:32
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться восточной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедно- изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедица. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3; днем +4...+6.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +5...+7 градусов.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +3...+7 градусов, днем столбики термометров покажут +6...+8.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Изморозь и гололед: погода в Крыму в понедельник

Погода в Крыму в понедельник

00:01 30.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗима в Крыму
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться восточной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедно- изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный с переходом днем на юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном побережье до +5; днем +3…+8 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедица. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3; днем +4...+6.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +5...+7 градусов.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +3...+7 градусов, днем столбики термометров покажут +6...+8.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Изморозь и гололед: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 30 декабря
21:55Авиакатастрофа в Южной Корее и цены на проезд в Крыму – главное за день
21:23Высокие достижения: сколько медалей за год взяли крымские спортсмены
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20:21Будьте здоровы: что должно быть в новогодней аптечке
19:55Пособие по рождению ребенка будет приходить автоматически
19:37Как накрыть новогодний стол за две тысячи рублей
19:23В Крыму собрали 226 тонн загрязненного мазутом песка на Аршинцевской косе
19:15Крушение самолета в Актау и федеральный режим ЧС: топ новостей недели
18:45Бесплатный зоопарк для детей участников СВО: что взять с собой
18:31Малое и среднее предпринимательство: как в Крыму реализован нацпроект
18:12Азербайджан вводит ограничение на пребывание для граждан РФ
17:41ВСУ обстреляли поселок в ДНР: ранены два человека
17:29Ранение в лицо получил мирный житель в Белгородской области при атаке ВСУ
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