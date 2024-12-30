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Изморозь и гололед: погода в Крыму в понедельник
Изморозь и гололед: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Изморозь и гололед: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться восточной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедно- изморозевые... РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-30T00:01
2024-12-30T00:01
2024-12-29T19:32
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться восточной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедно- изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедица. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3; днем +4...+6.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +5...+7 градусов.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +3...+7 градусов, днем столбики термометров покажут +6...+8.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Изморозь и гололед: погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться восточной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедно- изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный с переходом днем на юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном побережье до +5; днем +3…+8 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедица. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3; днем +4...+6.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +5...+7 градусов.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +3...+7 градусов, днем столбики термометров покажут +6...+8.
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