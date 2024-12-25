https://crimea.ria.ru/20241225/zhitel-yalty-poluchil-srok-za-15-milionnuyu-aferu-na-blagoustroystve-1142906050.html
Житель Ялты получил срок за 15-миллионную аферу на благоустройстве
Житель Ялты получил срок за 15-миллионную аферу на благоустройстве - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Житель Ялты получил срок за 15-миллионную аферу на благоустройстве
Житель Ялты пойдет в колонию за участие в мошеннической схеме с муниципальным контрактом по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T12:40
2024-12-25T12:40
2024-12-25T15:00
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благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. Житель Ялты пойдет в колонию за участие в мошеннической схеме с муниципальным контрактом по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, ялтинский департамент по вопросам жилищно-коммунального хозяйства заключил контракт на благоустройство дворовых территорий стоимостью более 145 млн рублей с подрядчиком.Незаконная деятельность выявлена сотрудниками ФСБ. Суд приговорил виновного к одному году исправительной колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ялты похитил из бюджета 15 миллионовВ Севастополе подрядчик обманул бюджет на обустройстве урочища ЛаспиБухгалтер крупного отеля Евпатории присвоила 1,3 млн рублей – дело в суде
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ялта, мошенничество, благоустройство, прокуратура республики крым, новости крыма
Житель Ялты получил срок за 15-миллионную аферу на благоустройстве
В Ялте мошенники провернули 15-миллионную схему на благоустройте
12:40 25.12.2024 (обновлено: 15:00 25.12.2024)