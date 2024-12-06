https://crimea.ria.ru/20241206/v-sevastopole-bolee-160-klassov-zakryli-na-karantin-iz-za-orvi-1142439796.html

В Севастополе более 160 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ

В Севастополе более 160 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ - РИА Новости Крым, 06.12.2024

В Севастополе более 160 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ

В Севастополе в связи со вспышками ОРВИ прекращено очное обучение в двух школах, также закрыты на карантин 89 классов еще в 12 общеобразовательных учреждениях... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T15:32

2024-12-06T15:32

2024-12-06T15:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в связи со вспышками ОРВИ прекращено очное обучение в двух школах, также закрыты на карантин 89 классов еще в 12 общеобразовательных учреждениях. Об этом журналистам сообщила заместитель директора департамента образования и науки Севастополя Елена Андрус.По ее словам, меры приняты для предупреждения заболеваемости и роста числа заболевших. Сделано это "только во благо детей, учитывая, что сейчас в городе 7% заболевших, и каждый день этот процент растет", отметила она, призвав родителей отнестись с пониманием.Аргус уточнила, что "закрыты" – означает, что здесь "приостановлен очный образовательный процесс, который будет продолжен в дистанционном формате при помощи использования федеральной платформы "Сферум" и регионального ресурса РЕСО.Замдиректора профильного департамента предположила, что карантин продлится до 16 декабря в школе №6 и до 17 в школе №26.Также, по ее словам, в связи со вспышками заболеваемости ОРВИ закрыты 24 группы в 12 детских садах."Там тоже проводятся дезинфекционные мероприятия, используется обеззараживание воздуха, масочный режим. То есть все меры безопасности, которые необходимы, применяются, как в детских садах, так и в школах", – добавила Аргус.Она подчеркнула, что департамент отслеживает ситуацию с заболеваемостью в каждой школе, детском саду и колледже. И в случае, если порог в допустимые 10% заболевших в том или ином учреждении будет превышен, в ведомстве ожидают предписание Роспотребнадзора."Понять и предугадать, где, в какой школе, как будет развиваться заболеваемость и как этот процент будет увеличиваться, очень сложно. Поэтому сейчас предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы максимально обезопасить ребят во время учебно-воспитательного процесса", – заключила Аргус.Ранее сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская, сообщила РИА Новости Крым, что в некоторых школах в Республике Крым и Севастополе прерывают учебный процесс и переводят его на дистанционный формат в связи с регистрацией очагов заболевания детей внебольничными пневмониями, подчеркнув, что речь не идет о ковиде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе гриппом и ОРВИ заболели более 10 тысяч человек Вирус Коксаки в России – в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации В Крыму ОРВИ закрыла на карантин 18 групп в садах и 5 классов

https://crimea.ria.ru/20241206/eto-ne-covid-v-rospotrebnadzore-poyasnili-karantin-v-shkolakh-kryma-1142432095.html

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