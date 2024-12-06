https://crimea.ria.ru/20241206/rikoshet-na-doroge-4-avtomobilya-stolknulis-v-sevastopole-1142448116.html
Рикошет на дороге: 4 автомобиля столкнулись в Севастополе
Рикошет на дороге: 4 автомобиля столкнулись в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Рикошет на дороге: 4 автомобиля столкнулись в Севастополе
В аварии с четырьмя машинами в Севастополе пострадал человек. Об этом сообщает полиция города. РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T18:28
2024-12-06T18:28
2024-12-06T18:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В аварии с четырьмя машинами в Севастополе пострадал человек. Об этом сообщает полиция города."По предварительным данным Госавтоинспекции, в 16 часов 54 минуты на перекрестке проспекта Октябрьской Революции и улицы Юмашева автомобиль Mazda под управлением 45-летнего водителя поворачивал налево и не уступил дорогу автомобилю Volvo под управлением 23-летнего водителя, который двигался во встречном направлении по своей полосе", - говорится в сообщении.В результате чего произошло столкновение, от которого автомобиль Volvo откинуло на автомобиль Nissan под управлением 38-летнего водителя, после чего Volvo столкнулся BMW под управлением 41- летнего водителя, который двигался попутно, уточнили в ведомстве.По данным полиции, в ДТП пострадал водитель автомобиля Mazda. На месте дорожной аварии сотрудниками Госавтоинспекции выполняются распорядительно-регулировочные действия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Рикошет на дороге: 4 автомобиля столкнулись в Севастополе
В аварии с четырьмя машинами в Севастополе пострадал человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В аварии с четырьмя машинами в Севастополе пострадал человек. Об этом сообщает полиция города.
"По предварительным данным Госавтоинспекции, в 16 часов 54 минуты на перекрестке проспекта Октябрьской Революции и улицы Юмашева автомобиль Mazda под управлением 45-летнего водителя поворачивал налево и не уступил дорогу автомобилю Volvo под управлением 23-летнего водителя, который двигался во встречном направлении по своей полосе", - говорится в сообщении.
В результате чего произошло столкновение, от которого автомобиль Volvo откинуло на автомобиль Nissan под управлением 38-летнего водителя, после чего Volvo столкнулся BMW под управлением 41- летнего водителя, который двигался попутно, уточнили в ведомстве.
По данным полиции, в ДТП пострадал водитель автомобиля Mazda. На месте дорожной аварии сотрудниками Госавтоинспекции выполняются распорядительно-регулировочные действия.
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