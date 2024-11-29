https://crimea.ria.ru/20241129/kak-otrazyatsya-na-rabote-gubernatorov-obnovlennye-trebovaniya-effektivnosti-1142235990.html

Как отразятся на работе губернаторов обновленные требования эффективности

Как отразятся на работе губернаторов обновленные требования эффективности - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Как отразятся на работе губернаторов обновленные требования эффективности

Увеличение количества социологических критериев в утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным перечне показателей эффективности губернаторов свидетельствует... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T09:09

2024-11-29T09:09

2024-11-29T09:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Увеличение количества социологических критериев в утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным перечне показателей эффективности губернаторов свидетельствует о повышение роли общества в оценке работы глав регионов. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), доцент Крымского федерального университета Наталья Киселева.Накануне глава государства утвердил перечень показателей для оценки эффективности работы глав и правительств регионов. Перечень KPI (ключевых показателей эффективности) состоит из 21 пункта. В обновленную редакцию указа, в частности, включен параметр удовлетворенности участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства.Знаковые формулировкиКиселева отметила, что критерии оценки работы руководителей субъектов президент впервые утвердил в 2007 году. Впоследствии в аналогичных указах количество и содержание параметров менялось. Согласно предыдущему документу, количество критериев достигало 20-ти. В новом документе их число выросло до 21-го.По словам социолога, восемь ключевых параметров остались неизменными, в девяти были откорректированы формулировки и добавилось три новых критерия. Например, в предыдущем списке был количественный критерий "Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом". В новой редакции он перешел из статистического в формат социологического. Теперь будут оценивать не численность, а "удовлетворенность граждан условиями для занятий физкультурой и спортом", указала эксперт.Значимые изменения внесены и в показатель, касающийся малого и среднего предпринимательства. Если ранее оценивалась численность занятых в этой сфере, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, то теперь эффективность работы региональной власти будет определяться темпами роста дохода в расчете на работника.Социологических критериев стало большеПо словам Киселевой, в списке критериев появился показатель, касающийся участников СВО. Здесь эффективность работы губернаторов будет определяться социологическими методами, так как данный показатель будет выявлять удовлетворенность бойцов условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства, указала эксперт.В целом, отметила специалист, среди ключевых оценочных параметров эффективности работы глав регионов и региональной исполнительной власти увеличилось количество социологически измеряемых критериев.Важные критерии для КрымаГоворя о применении обновленных критериев при оценке работы властей Крыма, Киселева отметила, что необходимо дождаться утверждения методик расчета показателей эффективности. В то же время, если говорить о пункте удовлетворенности участников СВО, то в Крыму, как говорят сами военнослужащие, уровень и условия медицинской реабилитации лучше, чем в некоторых регионах материковой России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, мнения, политика, соцзащита, общество, наталья киселева, участники сво