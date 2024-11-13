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У морской авиации России появился собственный флаг - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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У морской авиации России появился собственный флаг
У морской авиации России появился собственный флаг - РИА Новости Крым, 13.11.2024
У морской авиации России появился собственный флаг
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев вручил первый в истории России флаг морской авиации ВМФ ее начальнику генерал-майору... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T10:06
2024-11-13T10:06
вмф
александр моисеев
авиация
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев вручил первый в истории России флаг морской авиации ВМФ ее начальнику генерал-майору Андрею Пахомову. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее у морской авиации не было своего символа. С этого дня во всех частях и соединениях морской авиации ВМФ России будет поднят флаг морской авиации.Флаг представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище, на котором изображена эмблема морской авиации ВМФ – золотистый якорь с крыльями на якорной цепи. Якорь и якорная цепь символизируют морскую службу, крылья – символ полета, скорости и мобильности, сине-голубые лучи флага – традиционные цвета приборного сукна формы одежды военнослужащих морской авиации.Морская авиация – род сил Военно-морского флота, предназначенный для поиска и уничтожения боевых сил флота противника, десантных отрядов, конвоев и одиночных кораблей в море и на базах. Также морская авиация предназначена для прикрытия группировок кораблей и объектов флота от ударов противника с воздуха; уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет; ведения воздушной разведки.Морская авиация базируется на аэродромах и авианесущих кораблях. По месту базирования подразделяется на палубную авиацию и авиацию берегового базирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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вмф, александр моисеев, авиация, министерство обороны рф, новости, россия
У морской авиации России появился собственный флаг

Главком ВМФ Моисеев вручил первый в истории флаг морской авиации России ее начальнику

10:06 13.11.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФГлавнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев вручил первый в истории России флаг морской авиации начальнику морской авиации ВМФ генерал-майору Андрею Пахомову
Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев вручил первый в истории России флаг морской авиации начальнику морской авиации ВМФ генерал-майору Андрею Пахомову
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев вручил первый в истории России флаг морской авиации ВМФ ее начальнику генерал-майору Андрею Пахомову. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Ранее у морской авиации не было своего символа. С этого дня во всех частях и соединениях морской авиации ВМФ России будет поднят флаг морской авиации.
Флаг представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище, на котором изображена эмблема морской авиации ВМФ – золотистый якорь с крыльями на якорной цепи. Якорь и якорная цепь символизируют морскую службу, крылья – символ полета, скорости и мобильности, сине-голубые лучи флага – традиционные цвета приборного сукна формы одежды военнослужащих морской авиации.
"Вручение флага морской авиации является историческим событием и закономерно стало подтверждением огромных заслуг морских летчиков перед Отечеством и Военно-морским флотом. В настоящее время для морской авиации нет невыполнимых задач в воздушном пространстве над морем и над землей в различных климатических зонах и широтах", – сказал Моисеев.
Морская авиация – род сил Военно-морского флота, предназначенный для поиска и уничтожения боевых сил флота противника, десантных отрядов, конвоев и одиночных кораблей в море и на базах. Также морская авиация предназначена для прикрытия группировок кораблей и объектов флота от ударов противника с воздуха; уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет; ведения воздушной разведки.
Морская авиация базируется на аэродромах и авианесущих кораблях. По месту базирования подразделяется на палубную авиацию и авиацию берегового базирования.

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ВМФАлександр МоисеевАвиацияМинистерство обороны РФНовостиРоссия
 
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