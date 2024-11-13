https://crimea.ria.ru/20241113/u-morskoy-aviatsii-rossii-poyavilsya-sobstvennyy-flag-1141816577.html

У морской авиации России появился собственный флаг

У морской авиации России появился собственный флаг - РИА Новости Крым, 13.11.2024

У морской авиации России появился собственный флаг

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев вручил первый в истории России флаг морской авиации ВМФ ее начальнику генерал-майору... РИА Новости Крым, 13.11.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев вручил первый в истории России флаг морской авиации ВМФ ее начальнику генерал-майору Андрею Пахомову. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее у морской авиации не было своего символа. С этого дня во всех частях и соединениях морской авиации ВМФ России будет поднят флаг морской авиации.Флаг представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище, на котором изображена эмблема морской авиации ВМФ – золотистый якорь с крыльями на якорной цепи. Якорь и якорная цепь символизируют морскую службу, крылья – символ полета, скорости и мобильности, сине-голубые лучи флага – традиционные цвета приборного сукна формы одежды военнослужащих морской авиации.Морская авиация – род сил Военно-морского флота, предназначенный для поиска и уничтожения боевых сил флота противника, десантных отрядов, конвоев и одиночных кораблей в море и на базах. Также морская авиация предназначена для прикрытия группировок кораблей и объектов флота от ударов противника с воздуха; уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет; ведения воздушной разведки.Морская авиация базируется на аэродромах и авианесущих кораблях. По месту базирования подразделяется на палубную авиацию и авиацию берегового базирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вмф, александр моисеев, авиация, министерство обороны рф, новости, россия