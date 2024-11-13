https://crimea.ria.ru/20241113/natasha-koroleva-daet-pokazaniya-po-delu-ob-ubiystve-talkova-1141823239.html

Наташа Королева дает показания по делу об убийстве Талькова

Наташа Королева дает показания по делу об убийстве Талькова - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Наташа Королева дает показания по делу об убийстве Талькова

Певица Наташа Королева допрашивается в качестве свидетеля по делу об убийстве Игоря Талькова. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T13:42

2024-11-13T13:42

2024-11-13T13:43

игорь тальков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Певица Наташа Королева допрашивается в качестве свидетеля по делу об убийстве Игоря Талькова. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.Заседание проходит в среду в в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга.Следственный комитет России завершил расследование убийства Талькова в июне. По итогам расследования уголовное дело было направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов – Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову".Отмечается, что после трагедии Шляфман выехал в Израиль и еще в 1992 году был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого в совершении убийства по неосторожности.Специалисты по всей России допросили более 150 свидетелей, в том числе артистов эстрады, работников дворца спорта и сотрудников милиции, которые присутствовали на месте происшествия.10 октября концертному директору Игоря Талькова Валерию Шляфману в Израиле предъявили обвинение в убийстве певца и покушении на убийство Игоря Малахова. Материалы исполненного поручения правоохранительными органами Израиля направили в Петроградский суд города Санкт-Петербурга, где рассматривается уголовное дело Шляфмана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Израиле директору Талькова предъявили обвинение в убийстве певцаВ убийстве певца Игоря Талькова обвиняется его концертный директор – СК

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь тальков, убийство, суд, правосудие, общество, новости