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Наташа Королева дает показания по делу об убийстве Талькова - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Наташа Королева дает показания по делу об убийстве Талькова
Наташа Королева дает показания по делу об убийстве Талькова - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Наташа Королева дает показания по делу об убийстве Талькова
Певица Наташа Королева допрашивается в качестве свидетеля по делу об убийстве Игоря Талькова. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T13:42
2024-11-13T13:43
игорь тальков
убийство
суд
правосудие
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Певица Наташа Королева допрашивается в качестве свидетеля по делу об убийстве Игоря Талькова. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.Заседание проходит в среду в в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга.Следственный комитет России завершил расследование убийства Талькова в июне. По итогам расследования уголовное дело было направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов – Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову".Отмечается, что после трагедии Шляфман выехал в Израиль и еще в 1992 году был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого в совершении убийства по неосторожности.Специалисты по всей России допросили более 150 свидетелей, в том числе артистов эстрады, работников дворца спорта и сотрудников милиции, которые присутствовали на месте происшествия.10 октября концертному директору Игоря Талькова Валерию Шляфману в Израиле предъявили обвинение в убийстве певца и покушении на убийство Игоря Малахова. Материалы исполненного поручения правоохранительными органами Израиля направили в Петроградский суд города Санкт-Петербурга, где рассматривается уголовное дело Шляфмана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Израиле директору Талькова предъявили обвинение в убийстве певцаВ убийстве певца Игоря Талькова обвиняется его концертный директор – СК
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РИА Новости Крым
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игорь тальков, убийство, суд, правосудие, общество, новости
Наташа Королева дает показания по делу об убийстве Талькова

Певица Наташа Королева дает показания в суде как свидетель по делу об убийстве Талькова

13:42 13.11.2024 (обновлено: 13:43 13.11.2024)
 
© Фото : ЛЕБЕДИНОЕ озеро/TelegramПевица Наташа Королева в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга на допросе в качестве свидетеля по делу об убийстве Игоря Талькова
Певица Наташа Королева в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга на допросе в качестве свидетеля по делу об убийстве Игоря Талькова
© Фото : ЛЕБЕДИНОЕ озеро/Telegram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Певица Наташа Королева допрашивается в качестве свидетеля по делу об убийстве Игоря Талькова. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
Заседание проходит в среду в в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга.

"Петроградский районный суд в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении Валерия Шляфмана допрашивает свидетеля Наталию Владимировну Порывай", - написала Лебедева в своем Telegram-канале.

Следственный комитет России завершил расследование убийства Талькова в июне. По итогам расследования уголовное дело было направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов – Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову".
Отмечается, что после трагедии Шляфман выехал в Израиль и еще в 1992 году был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого в совершении убийства по неосторожности.
Специалисты по всей России допросили более 150 свидетелей, в том числе артистов эстрады, работников дворца спорта и сотрудников милиции, которые присутствовали на месте происшествия.
10 октября концертному директору Игоря Талькова Валерию Шляфману в Израиле предъявили обвинение в убийстве певца и покушении на убийство Игоря Малахова. Материалы исполненного поручения правоохранительными органами Израиля направили в Петроградский суд города Санкт-Петербурга, где рассматривается уголовное дело Шляфмана.
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