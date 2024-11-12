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Более половины крымчан прошли диспансеризацию с начала года

Более половины крымчан прошли диспансеризацию с начала года - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Более половины крымчан прошли диспансеризацию с начала года

В Крыму больше одного миллиона жителей, в том числе 300 тысяч детей, прошли диспансеризацию или профосмотр с начала года. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T10:35

2024-11-12T10:35

2024-11-12T11:05

крым

сергей аксенов

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здравоохранение в крыму и севастополе

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму больше одного миллиона жителей, в том числе 300 тысяч детей, прошли диспансеризацию или профосмотр с начала года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов отметил, что в Крыму пройти диспансеризацию и профилактический медосмотр можно, в том числе, на рабочем месте. Медицинские бригады выезжают на предприятия, в учреждения соцобеспечения и образовательные организации."Первый этап диспансеризации или профосмотра можно пройти даже в фельдшерско-акушерском пункте или врачебной амбулатории. В сельские населенные пункты организованы выезды передвижных медицинских комплексов, оснащенных маммографами и флюорографами", - добавил Аксенов.Крым входит в число лидеров среди регионов Южного федерального округа по обеспечению медицинскими кадрами, но есть проблема с их распределением: в последнее время замечен отток специалистов в сельские районы, сообщила ранее председатель комитета республиканского Государственного совета по здравоохранению Анна Рубель. Она отметила, что наблюдается отток медиков из крупных республиканских учреждений в небольшие районные. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрдОсобый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистовСколько стоит модернизация здравоохранения в Крыму – Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, диспансеризация, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма