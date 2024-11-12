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Более половины крымчан прошли диспансеризацию с начала года - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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Более половины крымчан прошли диспансеризацию с начала года
Более половины крымчан прошли диспансеризацию с начала года - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Более половины крымчан прошли диспансеризацию с начала года
В Крыму больше одного миллиона жителей, в том числе 300 тысяч детей, прошли диспансеризацию или профосмотр с начала года. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T10:35
2024-11-12T11:05
крым
сергей аксенов
диспансеризация
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму больше одного миллиона жителей, в том числе 300 тысяч детей, прошли диспансеризацию или профосмотр с начала года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов отметил, что в Крыму пройти диспансеризацию и профилактический медосмотр можно, в том числе, на рабочем месте. Медицинские бригады выезжают на предприятия, в учреждения соцобеспечения и образовательные организации."Первый этап диспансеризации или профосмотра можно пройти даже в фельдшерско-акушерском пункте или врачебной амбулатории. В сельские населенные пункты организованы выезды передвижных медицинских комплексов, оснащенных маммографами и флюорографами", - добавил Аксенов.Крым входит в число лидеров среди регионов Южного федерального округа по обеспечению медицинскими кадрами, но есть проблема с их распределением: в последнее время замечен отток специалистов в сельские районы, сообщила ранее председатель комитета республиканского Государственного совета по здравоохранению Анна Рубель. Она отметила, что наблюдается отток медиков из крупных республиканских учреждений в небольшие районные. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрдОсобый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистовСколько стоит модернизация здравоохранения в Крыму – Аксенов
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РИА Новости Крым
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96
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крым, сергей аксенов, диспансеризация, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
Более половины крымчан прошли диспансеризацию с начала года

С начала года более одного миллиона крымчан прошли диспансеризацию и профосмотр – Аксенов

10:35 12.11.2024 (обновлено: 11:05 12.11.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДиспансеризация
Диспансеризация - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму больше одного миллиона жителей, в том числе 300 тысяч детей, прошли диспансеризацию или профосмотр с начала года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Это более 57% от общей численности населения нашей республики. В рамках регионального проекта данный показатель в 2024 году должен составить 70%", - сообщил он в Telegram-канале.
Аксенов отметил, что в Крыму пройти диспансеризацию и профилактический медосмотр можно, в том числе, на рабочем месте. Медицинские бригады выезжают на предприятия, в учреждения соцобеспечения и образовательные организации.
"Первый этап диспансеризации или профосмотра можно пройти даже в фельдшерско-акушерском пункте или врачебной амбулатории. В сельские населенные пункты организованы выезды передвижных медицинских комплексов, оснащенных маммографами и флюорографами", - добавил Аксенов.
Крым входит в число лидеров среди регионов Южного федерального округа по обеспечению медицинскими кадрами, но есть проблема с их распределением: в последнее время замечен отток специалистов в сельские районы, сообщила ранее председатель комитета республиканского Государственного совета по здравоохранению Анна Рубель. Она отметила, что наблюдается отток медиков из крупных республиканских учреждений в небольшие районные.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымСергей АксеновДиспансеризацияОбществоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости Крыма
 
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