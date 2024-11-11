https://crimea.ria.ru/20241111/zhile-dlya-semey-uchastnikov-svo---komu-polozheny-sotsialnye-vyplaty-1141759390.html

Жилье для семей участников СВО - кому положены социальные выплаты

Жилье для семей участников СВО - кому положены социальные выплаты - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Жилье для семей участников СВО - кому положены социальные выплаты

Молодые семьи участников СВО смогут получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья в первоочередном порядке. Соответствующее постановление... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T11:58

2024-11-11T11:58

2024-11-11T11:58

михаил мишустин

правительство россии

выплаты и компенсации

жилье

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Молодые семьи участников СВО смогут получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья в первоочередном порядке. Соответствующее постановление подписал премьер-министра РФ Михаил Мишустин.В правительстве напомнили, что на данный момент приоритетное право на получение таких выплат имеют молодые семьи с тремя и более детьми, а также молодые семьи, которые встали на учет для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года. Теперь этим правом смогут воспользоваться и молодые семьи участников специальной военной операции.Социальные выплаты на покупку или строительство жилья предоставляются семьям, в которых каждый из супругов моложе 35 лет. При этом не обязательно, чтобы у них были дети. Также господдержку могут получить одинокие родители до 35 лет, воспитывающие одного или нескольких детей. Уточняется, что размер выплаты составляет 30–35% от стоимости жилья. Эти деньги можно направить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство своего жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.Выплаты предоставляются в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, правительство россии, выплаты и компенсации, жилье, россия, новости