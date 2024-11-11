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Жилье для семей участников СВО - кому положены социальные выплаты - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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Жилье для семей участников СВО - кому положены социальные выплаты
Жилье для семей участников СВО - кому положены социальные выплаты - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Жилье для семей участников СВО - кому положены социальные выплаты
Молодые семьи участников СВО смогут получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья в первоочередном порядке. Соответствующее постановление... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T11:58
2024-11-11T11:58
михаил мишустин
правительство россии
выплаты и компенсации
жилье
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Молодые семьи участников СВО смогут получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья в первоочередном порядке. Соответствующее постановление подписал премьер-министра РФ Михаил Мишустин.В правительстве напомнили, что на данный момент приоритетное право на получение таких выплат имеют молодые семьи с тремя и более детьми, а также молодые семьи, которые встали на учет для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года. Теперь этим правом смогут воспользоваться и молодые семьи участников специальной военной операции.Социальные выплаты на покупку или строительство жилья предоставляются семьям, в которых каждый из супругов моложе 35 лет. При этом не обязательно, чтобы у них были дети. Также господдержку могут получить одинокие родители до 35 лет, воспитывающие одного или нескольких детей. Уточняется, что размер выплаты составляет 30–35% от стоимости жилья. Эти деньги можно направить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство своего жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.Выплаты предоставляются в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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михаил мишустин, правительство россии, выплаты и компенсации, жилье, россия, новости
Жилье для семей участников СВО - кому положены социальные выплаты

Молодые семьи участников СВО получат выплаты на покупку жилья в приоритетном порядке

11:58 11.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Молодые семьи участников СВО смогут получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья в первоочередном порядке. Соответствующее постановление подписал премьер-министра РФ Михаил Мишустин.
В правительстве напомнили, что на данный момент приоритетное право на получение таких выплат имеют молодые семьи с тремя и более детьми, а также молодые семьи, которые встали на учет для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года.
Теперь этим правом смогут воспользоваться и молодые семьи участников специальной военной операции.
Социальные выплаты на покупку или строительство жилья предоставляются семьям, в которых каждый из супругов моложе 35 лет. При этом не обязательно, чтобы у них были дети. Также господдержку могут получить одинокие родители до 35 лет, воспитывающие одного или нескольких детей.
"Главный критерий – семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий", - подчеркнули в кабмине.
Уточняется, что размер выплаты составляет 30–35% от стоимости жилья. Эти деньги можно направить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство своего жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.
Выплаты предоставляются в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
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Михаил МишустинПравительство РоссииВыплаты и компенсацииЖильеРоссияНовости
 
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