https://crimea.ria.ru/20241111/zhile-dlya-semey-uchastnikov-svo---komu-polozheny-sotsialnye-vyplaty-1141759390.html
Жилье для семей участников СВО - кому положены социальные выплаты
Жилье для семей участников СВО - кому положены социальные выплаты - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Жилье для семей участников СВО - кому положены социальные выплаты
Молодые семьи участников СВО смогут получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья в первоочередном порядке. Соответствующее постановление... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T11:58
2024-11-11T11:58
2024-11-11T11:58
михаил мишустин
правительство россии
выплаты и компенсации
жилье
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141287291_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1484ecb84503425e63128de29954e461.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Молодые семьи участников СВО смогут получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья в первоочередном порядке. Соответствующее постановление подписал премьер-министра РФ Михаил Мишустин.В правительстве напомнили, что на данный момент приоритетное право на получение таких выплат имеют молодые семьи с тремя и более детьми, а также молодые семьи, которые встали на учет для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года. Теперь этим правом смогут воспользоваться и молодые семьи участников специальной военной операции.Социальные выплаты на покупку или строительство жилья предоставляются семьям, в которых каждый из супругов моложе 35 лет. При этом не обязательно, чтобы у них были дети. Также господдержку могут получить одинокие родители до 35 лет, воспитывающие одного или нескольких детей. Уточняется, что размер выплаты составляет 30–35% от стоимости жилья. Эти деньги можно направить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство своего жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.Выплаты предоставляются в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141287291_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e4b4f149f9576f0a8a4897a795e0ded9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, правительство россии, выплаты и компенсации, жилье, россия, новости
Жилье для семей участников СВО - кому положены социальные выплаты
Молодые семьи участников СВО получат выплаты на покупку жилья в приоритетном порядке
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Молодые семьи участников СВО смогут получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья в первоочередном порядке. Соответствующее постановление подписал премьер-министра РФ Михаил Мишустин.
В правительстве напомнили, что на данный момент приоритетное право на получение таких выплат имеют молодые семьи с тремя и более детьми, а также молодые семьи, которые встали на учет для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года.
Теперь этим правом смогут воспользоваться и молодые семьи участников специальной военной операции.
Социальные выплаты на покупку или строительство жилья предоставляются семьям, в которых каждый из супругов моложе 35 лет. При этом не обязательно, чтобы у них были дети. Также господдержку могут получить одинокие родители до 35 лет, воспитывающие одного или нескольких детей.
"Главный критерий – семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий", - подчеркнули в кабмине.
Уточняется, что размер выплаты составляет 30–35% от стоимости жилья. Эти деньги можно направить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство своего жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.
Выплаты предоставляются в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.