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Компьенское перемирие и окончание Первой мировой войны – инфографика - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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Инфографика
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Компьенское перемирие и окончание Первой мировой войны – инфографика
Компьенское перемирие и окончание Первой мировой войны – инфографика - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Компьенское перемирие и окончание Первой мировой войны – инфографика
11 ноября 1918 года было подписано Компьенское примирение, подтверждавшее капитуляцию Германии в Первой мировой войне. РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T08:25
2024-11-11T08:25
инфографика
история
первая мировая война
германия
франция
великобритания
сша
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11 ноября 1918 года было подписано Компьенское примирение, подтверждавшее капитуляцию Германии в Первой мировой войне.Компьенское перемирие – соглашение о прекращении военных действий в Первой мировой войне, заключенное 11 ноября 1918 года в Компьенском лесу близ французской станции Ретонд между Германией, с одной стороны, и Францией, Великобританией, США и другими государствами антигерманской коалиции (Антантой) — с другой.Условия перемирия предусматривали немедленный вывод немецких войск из Франции, Люксембурга, Бельгии и Эльзаса-Лотарингии, сдачу победителям германского оружия, отвод немецкой армии на восточный берег Рейна, передачу союзникам подводных лодок и другие условия. Одним из условий было расторжение Германией Брестского мирного договора.Окончательные условия мирного договора с Германией были определены на Парижской мирной конференции в Версальском дворце 28 июня 1919 года.Интересные факты о Первой мировой войне – в инфограике РИА Новости Крым.
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история, инфографика, первая мировая война, германия, франция, великобритания, сша
Компьенское перемирие и окончание Первой мировой войны – инфографика

Окончание Первой мировой войны и Компьенское перемирие – инфографика

08:25 11.11.2024
 
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11 ноября 1918 года было подписано Компьенское примирение, подтверждавшее капитуляцию Германии в Первой мировой войне.
Компьенское перемирие – соглашение о прекращении военных действий в Первой мировой войне, заключенное 11 ноября 1918 года в Компьенском лесу близ французской станции Ретонд между Германией, с одной стороны, и Францией, Великобританией, США и другими государствами антигерманской коалиции (Антантой) — с другой.
Условия перемирия предусматривали немедленный вывод немецких войск из Франции, Люксембурга, Бельгии и Эльзаса-Лотарингии, сдачу победителям германского оружия, отвод немецкой армии на восточный берег Рейна, передачу союзникам подводных лодок и другие условия. Одним из условий было расторжение Германией Брестского мирного договора.
Окончательные условия мирного договора с Германией были определены на Парижской мирной конференции в Версальском дворце 28 июня 1919 года.
Интересные факты о Первой мировой войне – в инфограике РИА Новости Крым.
Окончание Первой мировой войныОкончание Первой мировой войны
 
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