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"Вы и есть мелодия нашей страны": Путин поздравил Пахмутову с юбилеем - РИА Новости Крым, 09.11.2024
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"Вы и есть мелодия нашей страны": Путин поздравил Пахмутову с юбилеем
"Вы и есть мелодия нашей страны": Путин поздравил Пахмутову с юбилеем - РИА Новости Крым, 09.11.2024
"Вы и есть мелодия нашей страны": Путин поздравил Пахмутову с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летним юбилеем. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T18:13
2024-11-09T18:13
александра пахмутова
владимир путин (политик)
россия
награды
юбилей
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летним юбилеем. Об этом сообщает РИА Новости.В субботу в Большом театре Москвы проходит вечер в честь дня рождения Пахмутовой. Видеообращение главы государства было показано гостям мероприятия на экране.Президент назвал Пахмутову певцом целой эпохи. "Она (эпоха - ред.) звучит в ваших прекрасных мелодиях, где торжественность всегда сочетается с задушевностью, с глубокими чувствами любви к Отчизне. Вы воспринимаете жизнь во всем ее многообразии. И этот жизнеутверждающий настрой в полной мере отражается в ваших произведениях", - отметил он.Ранее глава государства присвоил Пахмутовой звание Героя Труда за заслуги в развитии музыкального искусства.Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года, в Бекетовке, Нижне-Волжского края — советский и российский композитор, пианистка, автор песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, двух Государственных премий СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер двух орденов Ленина и ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2019).Автор сотен музыкальных композиций, с том числе "Беловежская пуща", "Главное, ребята, сердцем не стареть", "Как молоды мы были" и других.Жена и соавтор поэта-песенника Николая Добронравова, который ушел из жизни в сентябре 2023 года. В счастливом браке пара прожила 67 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241109/Svetit-vsem-znakomaya-zvezda-zhizn-i-sudba-Aleksandry-Pakhmutovoy-1118914678.html
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александра пахмутова, владимир путин (политик), россия, награды, юбилей, новости, общество, ссср
"Вы и есть мелодия нашей страны": Путин поздравил Пахмутову с юбилеем

Путин в поздравлении назвал Пахмутову мелодией России и всего народа

18:13 09.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Астафьев / Перейти в фотобанкКомпозитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова
Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летним юбилеем. Об этом сообщает РИА Новости.
В субботу в Большом театре Москвы проходит вечер в честь дня рождения Пахмутовой. Видеообращение главы государства было показано гостям мероприятия на экране.

"Дорогая Александра Николаевна! Вы, вы и есть мелодия нашей страны и нашего народа. Мы вас очень-очень любим. Огромное вам спасибо!" - сказал Путин в видеообращении, показанном на юбилейном вечере композитора в Большом театре.

Президент назвал Пахмутову певцом целой эпохи.
"Она (эпоха - ред.) звучит в ваших прекрасных мелодиях, где торжественность всегда сочетается с задушевностью, с глубокими чувствами любви к Отчизне. Вы воспринимаете жизнь во всем ее многообразии. И этот жизнеутверждающий настрой в полной мере отражается в ваших произведениях", - отметил он.
Ранее глава государства присвоил Пахмутовой звание Героя Труда за заслуги в развитии музыкального искусства.
Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года, в Бекетовке, Нижне-Волжского края — советский и российский композитор, пианистка, автор песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, двух Государственных премий СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер двух орденов Ленина и ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2019).
Автор сотен музыкальных композиций, с том числе "Беловежская пуща", "Главное, ребята, сердцем не стареть", "Как молоды мы были" и других.
Жена и соавтор поэта-песенника Николая Добронравова, который ушел из жизни в сентябре 2023 года. В счастливом браке пара прожила 67 лет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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