https://crimea.ria.ru/20241109/vy-i-est-melodiya-nashey-strany-putin-pozdravil-pakhmutovu-s-yubileem-1141732450.html

"Вы и есть мелодия нашей страны": Путин поздравил Пахмутову с юбилеем

"Вы и есть мелодия нашей страны": Путин поздравил Пахмутову с юбилеем - РИА Новости Крым, 09.11.2024

"Вы и есть мелодия нашей страны": Путин поздравил Пахмутову с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летним юбилеем. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T18:13

2024-11-09T18:13

2024-11-09T18:13

александра пахмутова

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летним юбилеем. Об этом сообщает РИА Новости.В субботу в Большом театре Москвы проходит вечер в честь дня рождения Пахмутовой. Видеообращение главы государства было показано гостям мероприятия на экране.Президент назвал Пахмутову певцом целой эпохи. "Она (эпоха - ред.) звучит в ваших прекрасных мелодиях, где торжественность всегда сочетается с задушевностью, с глубокими чувствами любви к Отчизне. Вы воспринимаете жизнь во всем ее многообразии. И этот жизнеутверждающий настрой в полной мере отражается в ваших произведениях", - отметил он.Ранее глава государства присвоил Пахмутовой звание Героя Труда за заслуги в развитии музыкального искусства.Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года, в Бекетовке, Нижне-Волжского края — советский и российский композитор, пианистка, автор песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, двух Государственных премий СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер двух орденов Ленина и ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2019).Автор сотен музыкальных композиций, с том числе "Беловежская пуща", "Главное, ребята, сердцем не стареть", "Как молоды мы были" и других.Жена и соавтор поэта-песенника Николая Добронравова, который ушел из жизни в сентябре 2023 года. В счастливом браке пара прожила 67 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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александра пахмутова, владимир путин (политик), россия, награды, юбилей, новости, общество, ссср