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Товарообмен между Россией и ОАЭ достиг 11 млрд долларов
Товарообмен между Россией и ОАЭ достиг 11 млрд долларов - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Товарообмен между Россией и ОАЭ достиг 11 млрд долларов
России и Арабских Эмиратов качественно развиваются с 2018 года. Об этом во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Александровском зале... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T14:28
2024-10-21T14:28
2024-10-21T14:28
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владимир путин (политик)
мухаммед бен заида аль нахайян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Отношения России и Арабских Эмиратов качественно развиваются с 2018 года. Об этом во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Александровском зале Большого Кремлевского дворца заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заида Аль Нахайян.Он подчеркнул, что отношения России и Арабских Эмиратов носят исторически стратегический характер. С момента объявления стратегического партнерства в 2018 году эти отношения качественно развиваются. Особенно в сфере торговли, энергетики и в других направления.По словам Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, со своей стороны ОАЭ готовы приложить все усилия для достижения еще более высоких показателей.Накануне президент России Владимир Путин во время неформального ужина в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево поблагодарил коллегу из Арабских Эмиратов за визит в Москву, отметив, что отношения между двумя странами соответствуют уровню стратегического партнерства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем - КремльБолее 30 стран готовы присоединиться к БРИКСВенесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газа
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оаэ , россия, политика, экономика, внешняя политика, внешняя торговля, новости, владимир путин (политик), мухаммед бен заида аль нахайян
Товарообмен между Россией и ОАЭ достиг 11 млрд долларов
Товарообмен между Россией и ОАЭ достиг 11 млрд долларов в прошлом году