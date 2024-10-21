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Товарообмен между Россией и ОАЭ достиг 11 млрд долларов

Товарообмен между Россией и ОАЭ достиг 11 млрд долларов - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Товарообмен между Россией и ОАЭ достиг 11 млрд долларов

России и Арабских Эмиратов качественно развиваются с 2018 года. Об этом во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Александровском зале... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T14:28

2024-10-21T14:28

2024-10-21T14:28

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владимир путин (политик)

мухаммед бен заида аль нахайян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Отношения России и Арабских Эмиратов качественно развиваются с 2018 года. Об этом во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Александровском зале Большого Кремлевского дворца заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заида Аль Нахайян.Он подчеркнул, что отношения России и Арабских Эмиратов носят исторически стратегический характер. С момента объявления стратегического партнерства в 2018 году эти отношения качественно развиваются. Особенно в сфере торговли, энергетики и в других направления.По словам Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, со своей стороны ОАЭ готовы приложить все усилия для достижения еще более высоких показателей.Накануне президент России Владимир Путин во время неформального ужина в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево поблагодарил коллегу из Арабских Эмиратов за визит в Москву, отметив, что отношения между двумя странами соответствуют уровню стратегического партнерства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем - КремльБолее 30 стран готовы присоединиться к БРИКСВенесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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