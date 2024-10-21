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Товарообмен между Россией и ОАЭ достиг 11 млрд долларов - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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Товарообмен между Россией и ОАЭ достиг 11 млрд долларов
Товарообмен между Россией и ОАЭ достиг 11 млрд долларов - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Товарообмен между Россией и ОАЭ достиг 11 млрд долларов
России и Арабских Эмиратов качественно развиваются с 2018 года. Об этом во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Александровском зале... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T14:28
2024-10-21T14:28
оаэ
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внешняя политика
внешняя торговля
новости
владимир путин (политик)
мухаммед бен заида аль нахайян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Отношения России и Арабских Эмиратов качественно развиваются с 2018 года. Об этом во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Александровском зале Большого Кремлевского дворца заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заида Аль Нахайян.Он подчеркнул, что отношения России и Арабских Эмиратов носят исторически стратегический характер. С момента объявления стратегического партнерства в 2018 году эти отношения качественно развиваются. Особенно в сфере торговли, энергетики и в других направления.По словам Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, со своей стороны ОАЭ готовы приложить все усилия для достижения еще более высоких показателей.Накануне президент России Владимир Путин во время неформального ужина в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево поблагодарил коллегу из Арабских Эмиратов за визит в Москву, отметив, что отношения между двумя странами соответствуют уровню стратегического партнерства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Вучичем - КремльБолее 30 стран готовы присоединиться к БРИКСВенесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газа
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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оаэ , россия, политика, экономика, внешняя политика, внешняя торговля, новости, владимир путин (политик), мухаммед бен заида аль нахайян
Товарообмен между Россией и ОАЭ достиг 11 млрд долларов

Товарообмен между Россией и ОАЭ достиг 11 млрд долларов в прошлом году

14:28 21.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкОфициальная встреча президента Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна
Официальная встреча президента Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Отношения России и Арабских Эмиратов качественно развиваются с 2018 года. Об этом во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Александровском зале Большого Кремлевского дворца заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заида Аль Нахайян.
Он подчеркнул, что отношения России и Арабских Эмиратов носят исторически стратегический характер. С момента объявления стратегического партнерства в 2018 году эти отношения качественно развиваются. Особенно в сфере торговли, энергетики и в других направления.
"В 2018 году товарообмен между нами, за исключением нефтяной сферы, составлял 2,5 млрд долларов. Однако этот показатель в прошлом году достиг отметки более 11 млрд долларов", - заявил президент ОАЭ.
По словам Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, со своей стороны ОАЭ готовы приложить все усилия для достижения еще более высоких показателей.
Накануне президент России Владимир Путин во время неформального ужина в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево поблагодарил коллегу из Арабских Эмиратов за визит в Москву, отметив, что отношения между двумя странами соответствуют уровню стратегического партнерства.
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ОАЭРоссияПолитикаЭкономикаВнешняя политикаВнешняя торговляНовостиВладимир Путин (политик)Мухаммед бен Заида Аль Нахайян
 
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