https://crimea.ria.ru/20241017/kholodno-i-syro-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1141133737.html
Холодно и сыро: погода в Крыму в четверг
Холодно и сыро: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Холодно и сыро: погода в Крыму в четверг
В четверг зона малоподвижного холодного фронта продолжит формировать погоду на полуострове, прольются ливни, усилится ветер и похолодает. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T00:01
2024-10-17T00:01
2024-10-17T00:01
новости крыма
погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
евпатория
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/13/1134310016_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e47a9be27e7aa480a4a3202b632c9a3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В четверг зона малоподвижного холодного фронта продолжит формировать погоду на полуострове, прольются ливни, усилится ветер и похолодает. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно, дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +10...12 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, гроза: днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +12…14 градусов.На побережье также прольются дожди. В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории ночью столбики термометров покажут +6....+10, днем до 14 градусов выше ноля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241016/kholodnyy-shtormovoy-veter-nadvigaetsya-na-krym-1141130220.html
симферополь
севастополь
ялта
евпатория
феодосия
судак
алушта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/13/1134310016_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_506d7281c15c00c5d01b33bcc6194d19.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, евпатория, феодосия, судак, алушта
Холодно и сыро: погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В четверг зона малоподвижного холодного фронта продолжит формировать погоду на полуострове, прольются ливни, усилится ветер и похолодает. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Пройдут дожди, ночью 17 октября местами очень сильные. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9, днем +9..+14, в горах ночью и днем +3…+8 градусов", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно, дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +10...12 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, гроза: днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +12…14 градусов.
На побережье также прольются дожди. В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории ночью столбики термометров покажут +6....+10, днем до 14 градусов выше ноля.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.