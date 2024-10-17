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Холодно и сыро: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Холодно и сыро: погода в Крыму в четверг
Холодно и сыро: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Холодно и сыро: погода в Крыму в четверг
В четверг зона малоподвижного холодного фронта продолжит формировать погоду на полуострове, прольются ливни, усилится ветер и похолодает. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T00:01
2024-10-17T00:01
новости крыма
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В четверг зона малоподвижного холодного фронта продолжит формировать погоду на полуострове, прольются ливни, усилится ветер и похолодает. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно, дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +10...12 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, гроза: днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +12…14 градусов.На побережье также прольются дожди. В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории ночью столбики термометров покажут +6....+10, днем до 14 градусов выше ноля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241016/kholodnyy-shtormovoy-veter-nadvigaetsya-na-krym-1141130220.html
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новости крыма, погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, евпатория, феодосия, судак, алушта
Холодно и сыро: погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг

00:01 17.10.2024
 
© РИА Новости КрымВ Керчи из-за шторма отменили традиционные крещенские омовения
В Керчи из-за шторма отменили традиционные крещенские омовения - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В четверг зона малоподвижного холодного фронта продолжит формировать погоду на полуострове, прольются ливни, усилится ветер и похолодает. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Пройдут дожди, ночью 17 октября местами очень сильные. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9, днем +9..+14, в горах ночью и днем +3…+8 градусов", - уточнили синоптики.

В Симферополе облачно, дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +10...12 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, гроза: днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +12…14 градусов.
На побережье также прольются дожди. В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории ночью столбики термометров покажут +6....+10, днем до 14 градусов выше ноля.
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Новости КрымаПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаЕвпаторияФеодосияСудакАлушта
 
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Заголовок открываемого материала
00:02Какой сегодня праздник: 17 октября
00:01Холодно и сыро: погода в Крыму в четверг
22:51Главные новости Крыма: 16 октября
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22:06Главное за день: 16 октября
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