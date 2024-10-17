https://crimea.ria.ru/20241017/kholodno-i-syro-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1141133737.html

Холодно и сыро: погода в Крыму в четверг

Холодно и сыро: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Холодно и сыро: погода в Крыму в четверг

В четверг зона малоподвижного холодного фронта продолжит формировать погоду на полуострове, прольются ливни, усилится ветер и похолодает. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T00:01

2024-10-17T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В четверг зона малоподвижного холодного фронта продолжит формировать погоду на полуострове, прольются ливни, усилится ветер и похолодает. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно, дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +10...12 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, гроза: днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +12…14 градусов.На побережье также прольются дожди. В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории ночью столбики термометров покажут +6....+10, днем до 14 градусов выше ноля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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