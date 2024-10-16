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В Краснодаре мотоциклист влетел в трамвай и разбился насмерть
В Краснодаре мотоциклист влетел в трамвай и разбился насмерть - РИА Новости Крым, 16.10.2024
В Краснодаре мотоциклист влетел в трамвай и разбился насмерть
В Краснодаре 36-летний мотоциклист погиб в результате столкновения с трамваем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T09:54
2024-10-16T09:54
2024-10-16T10:27
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краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Краснодаре 36-летний мотоциклист погиб в результате столкновения с трамваем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.Смертельная авария произошла в ночь на среду.Мотоциклист скончался до приезда бригады "скорой помощи". По факту ДТП проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.Ранее в Госавтоинспекции Кубани сообщали о гибели мотоциклиста после столкновения с грузовиком на серпантине трассы Джугба – Сочи. В Севастополе 18 сентября произошло массовое ДТП с участием мотоциклиста, который не пропустил спецмашину МЧС, двигавшуюся с отступлением от правил дорожного движения с включенными звуковыми сигналами и маячками синего цвета. Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водители в Крыму за лето собрали "урожай" штрафовСмерть на дорогах: в Крыму посчитали количество погибших в ДТПЖуткое ДТП в Крыму: грузовик убил стоявшего у авто участника аварии
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россия, новости, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, дтп
В Краснодаре мотоциклист влетел в трамвай и разбился насмерть
В Краснодаре 36-летний мотоциклист на скорости врезался в трамвай и погиб
09:54 16.10.2024 (обновлено: 10:27 16.10.2024)