https://crimea.ria.ru/20241016/v-krasnodare-mototsiklist-vletel-v-tramvay-i-razbilsya-nasmert--1141118947.html

В Краснодаре мотоциклист влетел в трамвай и разбился насмерть

В Краснодаре мотоциклист влетел в трамвай и разбился насмерть - РИА Новости Крым, 16.10.2024

В Краснодаре мотоциклист влетел в трамвай и разбился насмерть

В Краснодаре 36-летний мотоциклист погиб в результате столкновения с трамваем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T09:54

2024-10-16T09:54

2024-10-16T10:27

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госавтоинспекция кубани

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Краснодаре 36-летний мотоциклист погиб в результате столкновения с трамваем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.Смертельная авария произошла в ночь на среду.Мотоциклист скончался до приезда бригады "скорой помощи". По факту ДТП проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.Ранее в Госавтоинспекции Кубани сообщали о гибели мотоциклиста после столкновения с грузовиком на серпантине трассы Джугба – Сочи. В Севастополе 18 сентября произошло массовое ДТП с участием мотоциклиста, который не пропустил спецмашину МЧС, двигавшуюся с отступлением от правил дорожного движения с включенными звуковыми сигналами и маячками синего цвета. Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водители в Крыму за лето собрали "урожай" штрафовСмерть на дорогах: в Крыму посчитали количество погибших в ДТПЖуткое ДТП в Крыму: грузовик убил стоявшего у авто участника аварии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, дтп