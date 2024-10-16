https://crimea.ria.ru/20241016/v-khersonskoy-oblasti-za-pomosch-v-blokade-kryma-osuzhden-askerovets-1141131893.html

В Херсонской области за помощь в блокаде Крыма осужден "аскеровец"*

В Херсонской области за помощь в блокаде Крыма осужден "аскеровец"* - РИА Новости Крым, 16.10.2024

В Херсонской области за помощь в блокаде Крыма осужден "аскеровец"*

Пособник запрещенного в России "Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана"* осужден за помощь боевикам в организации блокады Крыма. РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T16:19

2024-10-16T16:19

2024-10-16T16:19

херсонская область

владимир сальдо

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Пособник запрещенного в России "Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана"* осужден за помощь боевикам в организации блокады Крыма. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Отмечается, что решением Генического районного суда 58-летний житель поселка Новоалексеевка приговорен к восьми годам заключения."Осужденный бесплатно предоставлял боевикам "батальона" места для проживания в принадлежащих ему гостиницах" , - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По данным губернатора, преступление выявили сотрудники УФСБ России по Херсонской области. Суд счел доказательства и доводы прокурора убедительными и признал обвиняемого виновным.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину. Незаконное вооруженное формирование активно участвовало в блокаде Крыма, в ходе которой полуостров временно остался без энергоснабжения.*запрещенная в России террористическая организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вынесли приговор участнику незаконного нацбатаПомогал в "продовольственной блокаде": в Крыму задержан член нацбатаУчастнику нацбата из Крыма ужесточили наказание

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, приговор