https://crimea.ria.ru/20241015/gde-v-krymu-vo-vtornik-proydut-dozhdi-1141041998.html

Где в Крыму во вторник пройдут дожди

Где в Крыму во вторник пройдут дожди - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Где в Крыму во вторник пройдут дожди

Во вторник в Крыму без осадков, лишь ночью в восточных районах ожидается небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T00:01

2024-10-15T00:01

2024-10-15T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без осадков, лишь ночью в восточных районах ожидается небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +16...+18 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В темное время суток столбики термометров покажут от +7 до +12, днем поднимутся до +16...+19 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241013/uchastniki-gonki-konubri-iz-za-livnya-ne-smogli-podnyatsya-na-ay-petri-1141052973.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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