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Где в Крыму во вторник пройдут дожди
Где в Крыму во вторник пройдут дожди - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Где в Крыму во вторник пройдут дожди
Во вторник в Крыму без осадков, лишь ночью в восточных районах ожидается небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T00:01
2024-10-15T00:01
2024-10-15T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без осадков, лишь ночью в восточных районах ожидается небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +16...+18 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В темное время суток столбики термометров покажут от +7 до +12, днем поднимутся до +16...+19 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Где в Крыму во вторник пройдут дожди
В Крыму во вторник в восточных районах полуострова ожидается небольшой дождь
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без осадков, лишь ночью в восточных районах ожидается небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, на южном и восточном побережье до +12, днем +14…+19 градусов, в горах +11…+13", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +16...+18 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В темное время суток столбики термометров покажут от +7 до +12, днем поднимутся до +16...+19 градусов.
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