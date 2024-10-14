Главные новости Крыма: 14 октября
Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 14 октября
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Алексей Натаров освобожден от должности министра здравоохранения Крыма. Силовики задержали лидера керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Поезда дальнего следования в курортный сезон перевезли в Крым и в обратном направлении более трех миллионов пассажиров. В Крыму завершается бархатный сезон и будет все прохладнее. В Белогорском районе Крыма в окрестностях поселка Зуя нашли следы древнего озера.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Увольнение министра
Алексей Натаров освобожден от должности министра здравоохранения Крыма. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Натаров уволен в связи с истечением срока полномочий. Он возглавил министерство здравоохранения Крыма в июле текущего года.
Задержание лидера ячейки "Свидетели Иеговы"*
В Крыму силовики задержали 53-летнего лидера керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает в понедельник Главное следственное управление СК РФ по региону. По данным ведомства, мужчина координировал проведение собраний адептов, где пропагандировались идеи запрещенной религиозной организации. Мужчине предъявлено обвинение, ему грозит от шести до десяти лет лишения свободы.
*запрещенная в России экстремистская организация
Турпоток в Крым
Поезда дальнего следования в курортный сезон перевезли в Крым и в обратном направлении более трех миллионов пассажиров, что на 15% больше показателей прошлого года, сообщили в понедельник в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". В Крым и обратно в этом сезоне курсировали 20 пар поездов "Таврия" и еще три прицепные группы вагонов. Это восемь поездов из Москвы, два – из Санкт-Петербурга и 10 – из других регионов.
Окончание бархатного сезона
Пришедший в Крым холодный фронт, сопровождающийся дождями и грозами, знаменует собой окончание бархатного сезона на полуострове, рассказал в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Уже с завтрашнего дня начинается понижение дневных температур до +17…+19, а в среду и до конца недели будет уже около +15 градусов. При этом температура воды выше температуры воздуха и пока достигает 22 градусов.
Следы древнего озера
В Белогорском районе Крыма в окрестностях поселка Зуя нашли следы древнего озера, которое существовало там от 1,5 до 1,8 миллионов лет назад, рассказал кандидат биолого-минералогических наук, научный сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса (НСПК) "Пещера Таврида" КФУ им. В. И. Вернадского Богдан Зайцев. Среди интересных находок, сделанных в пещере "Таврида" в этом году, – челюсть очень необычной лисицы с крупными зубами. Палеонтологи считают, что это новый род животных, который раньше нигде не попадался.
*запрещенная в России экстремистская организация