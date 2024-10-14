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Главные новости Крыма: 14 октября - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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Главные новости Крыма: 14 октября
Главные новости Крыма: 14 октября - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Главные новости Крыма: 14 октября
Алексей Натаров освобожден от должности министра здравоохранения Крыма. Силовики задержали лидера керченской ячейки запрещенной религиозной организации... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T22:15
2024-10-14T22:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Алексей Натаров освобожден от должности министра здравоохранения Крыма. Силовики задержали лидера керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Поезда дальнего следования в курортный сезон перевезли в Крым и в обратном направлении более трех миллионов пассажиров. В Крыму завершается бархатный сезон и будет все прохладнее. В Белогорском районе Крыма в окрестностях поселка Зуя нашли следы древнего озера.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Увольнение министраАлексей Натаров освобожден от должности министра здравоохранения Крыма. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Натаров уволен в связи с истечением срока полномочий. Он возглавил министерство здравоохранения Крыма в июле текущего года.Задержание лидера ячейки "Свидетели Иеговы"*В Крыму силовики задержали 53-летнего лидера керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает в понедельник Главное следственное управление СК РФ по региону. По данным ведомства, мужчина координировал проведение собраний адептов, где пропагандировались идеи запрещенной религиозной организации. Мужчине предъявлено обвинение, ему грозит от шести до десяти лет лишения свободы.*запрещенная в России экстремистская организацияТурпоток в КрымПоезда дальнего следования в курортный сезон перевезли в Крым и в обратном направлении более трех миллионов пассажиров, что на 15% больше показателей прошлого года, сообщили в понедельник в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". В Крым и обратно в этом сезоне курсировали 20 пар поездов "Таврия" и еще три прицепные группы вагонов. Это восемь поездов из Москвы, два – из Санкт-Петербурга и 10 – из других регионов.Окончание бархатного сезонаПришедший в Крым холодный фронт, сопровождающийся дождями и грозами, знаменует собой окончание бархатного сезона на полуострове, рассказал в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Уже с завтрашнего дня начинается понижение дневных температур до +17…+19, а в среду и до конца недели будет уже около +15 градусов. При этом температура воды выше температуры воздуха и пока достигает 22 градусов.Следы древнего озераВ Белогорском районе Крыма в окрестностях поселка Зуя нашли следы древнего озера, которое существовало там от 1,5 до 1,8 миллионов лет назад, рассказал кандидат биолого-минералогических наук, научный сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса (НСПК) "Пещера Таврида" КФУ им. В. И. Вернадского Богдан Зайцев. Среди интересных находок, сделанных в пещере "Таврида" в этом году, – челюсть очень необычной лисицы с крупными зубами. Палеонтологи считают, что это новый род животных, который раньше нигде не попадался.*запрещенная в России экстремистская организация
https://crimea.ria.ru/20241014/v-sevastopole-neyroset-budet-zapisyvat-k-vracham-i-obrabatyvat-snimki-1141070621.html
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главное за день, новости крыма, крым, риа новости крым
Главные новости Крыма: 14 октября

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 14 октября

22:15 14.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Алексей Натаров освобожден от должности министра здравоохранения Крыма. Силовики задержали лидера керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Поезда дальнего следования в курортный сезон перевезли в Крым и в обратном направлении более трех миллионов пассажиров. В Крыму завершается бархатный сезон и будет все прохладнее. В Белогорском районе Крыма в окрестностях поселка Зуя нашли следы древнего озера.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Увольнение министра

Алексей Натаров освобожден от должности министра здравоохранения Крыма. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Натаров уволен в связи с истечением срока полномочий. Он возглавил министерство здравоохранения Крыма в июле текущего года.
Врач-отоларинголог - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
19:10
В Севастополе нейросеть будет записывать к врачам и обрабатывать снимки

Задержание лидера ячейки "Свидетели Иеговы"*

В Крыму силовики задержали 53-летнего лидера керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает в понедельник Главное следственное управление СК РФ по региону. По данным ведомства, мужчина координировал проведение собраний адептов, где пропагандировались идеи запрещенной религиозной организации. Мужчине предъявлено обвинение, ему грозит от шести до десяти лет лишения свободы.
*запрещенная в России экстремистская организация
Нож - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
15:43
Спрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксиста

Турпоток в Крым

Поезда дальнего следования в курортный сезон перевезли в Крым и в обратном направлении более трех миллионов пассажиров, что на 15% больше показателей прошлого года, сообщили в понедельник в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". В Крым и обратно в этом сезоне курсировали 20 пар поездов "Таврия" и еще три прицепные группы вагонов. Это восемь поездов из Москвы, два – из Санкт-Петербурга и 10 – из других регионов.
В Крымском федеральном университете появилась студентка из Аргентины 58 лет - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
18:48Эксклюзивы РИА Новости Крым
Русская душой: в Крым из Аргентины приехала учиться студентка 58 лет

Окончание бархатного сезона

Пришедший в Крым холодный фронт, сопровождающийся дождями и грозами, знаменует собой окончание бархатного сезона на полуострове, рассказал в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Уже с завтрашнего дня начинается понижение дневных температур до +17…+19, а в среду и до конца недели будет уже около +15 градусов. При этом температура воды выше температуры воздуха и пока достигает 22 градусов.
Люди фотографируют брызги от волн, которые принес с собой ураган Милтон в Мексиканском заливе, Куба - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
20:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ураган "Лесли" идет к "Милтону" – когда встретятся и достигнут ли России

Следы древнего озера

В Белогорском районе Крыма в окрестностях поселка Зуя нашли следы древнего озера, которое существовало там от 1,5 до 1,8 миллионов лет назад, рассказал кандидат биолого-минералогических наук, научный сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса (НСПК) "Пещера Таврида" КФУ им. В. И. Вернадского Богдан Зайцев. Среди интересных находок, сделанных в пещере "Таврида" в этом году, – челюсть очень необычной лисицы с крупными зубами. Палеонтологи считают, что это новый род животных, который раньше нигде не попадался.
Уникальные многовековые дубы в Севастополе
09:35
Уникальные многовековые дубы в Севастополе впервые обследуют и полечат
*запрещенная в России экстремистская организация
 
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22:15Главные новости Крыма: 14 октября
21:52Двое детей в Горловке нашли взрывчатку и получили термические ожоги
21:32Когда рыбаки Севастополя получат федеральную помощь
21:16Нефрит и слоновые бивни: обнаружена гробница возрастом около 5000 лет
20:52Ураган "Лесли" идет к "Милтону" – когда встретятся и достигнут ли России
20:33Россия ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с КНДР
20:15Сколько государств подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани
19:42Рейдерство и рэкет: как Украина уничтожала сельское хозяйство Херсонщины
19:10В Севастополе нейросеть будет записывать к врачам и обрабатывать снимки
18:48Русская душой: в Крым из Аргентины приехала учиться студентка 58 лет
18:16Участник СВО в Севастополе стал жертвой аферистов – дело в прокуратуре
17:56"Сделано в России": куда везут российские товары
17:27В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта
17:11Как антироссийские санкции "аукнулись" Европе
16:48Ситуация с коронавирусом в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора
16:27Мужественные люди: как медики из Крыма спасали жизни в Курской области
16:03Прорыв теплотрассы остановил благоустройство сквера в Севастополе
15:43Спрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксиста
15:34ВТБ запустил доставку розничных продуктов в Крыму
15:30Ребенок на электросамокате попал под иномарку в Симферополе
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