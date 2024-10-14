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Главные новости Крыма: 14 октября

Главные новости Крыма: 14 октября - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Главные новости Крыма: 14 октября

Алексей Натаров освобожден от должности министра здравоохранения Крыма. Силовики задержали лидера керченской ячейки запрещенной религиозной организации... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Алексей Натаров освобожден от должности министра здравоохранения Крыма. Силовики задержали лидера керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Поезда дальнего следования в курортный сезон перевезли в Крым и в обратном направлении более трех миллионов пассажиров. В Крыму завершается бархатный сезон и будет все прохладнее. В Белогорском районе Крыма в окрестностях поселка Зуя нашли следы древнего озера.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Увольнение министраАлексей Натаров освобожден от должности министра здравоохранения Крыма. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Натаров уволен в связи с истечением срока полномочий. Он возглавил министерство здравоохранения Крыма в июле текущего года.Задержание лидера ячейки "Свидетели Иеговы"*В Крыму силовики задержали 53-летнего лидера керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает в понедельник Главное следственное управление СК РФ по региону. По данным ведомства, мужчина координировал проведение собраний адептов, где пропагандировались идеи запрещенной религиозной организации. Мужчине предъявлено обвинение, ему грозит от шести до десяти лет лишения свободы.*запрещенная в России экстремистская организацияТурпоток в КрымПоезда дальнего следования в курортный сезон перевезли в Крым и в обратном направлении более трех миллионов пассажиров, что на 15% больше показателей прошлого года, сообщили в понедельник в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". В Крым и обратно в этом сезоне курсировали 20 пар поездов "Таврия" и еще три прицепные группы вагонов. Это восемь поездов из Москвы, два – из Санкт-Петербурга и 10 – из других регионов.Окончание бархатного сезонаПришедший в Крым холодный фронт, сопровождающийся дождями и грозами, знаменует собой окончание бархатного сезона на полуострове, рассказал в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Уже с завтрашнего дня начинается понижение дневных температур до +17…+19, а в среду и до конца недели будет уже около +15 градусов. При этом температура воды выше температуры воздуха и пока достигает 22 градусов.Следы древнего озераВ Белогорском районе Крыма в окрестностях поселка Зуя нашли следы древнего озера, которое существовало там от 1,5 до 1,8 миллионов лет назад, рассказал кандидат биолого-минералогических наук, научный сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса (НСПК) "Пещера Таврида" КФУ им. В. И. Вернадского Богдан Зайцев. Среди интересных находок, сделанных в пещере "Таврида" в этом году, – челюсть очень необычной лисицы с крупными зубами. Палеонтологи считают, что это новый род животных, который раньше нигде не попадался.*запрещенная в России экстремистская организация

https://crimea.ria.ru/20241014/v-sevastopole-neyroset-budet-zapisyvat-k-vracham-i-obrabatyvat-snimki-1141070621.html

https://crimea.ria.ru/20241014/spryatal-telo-v-bagazhnik-v-krymu-19-letniy-feodosiets-zarezal-taksista-1141072136.html

https://crimea.ria.ru/20241014/russkaya-dushoy-v-krym-iz-argentiny-priekhala-uchitsya-studentka-58-let-1141064545.html

https://crimea.ria.ru/20241014/uragan-lesli-idet-k-miltonu--kogda-vstretyatsya-i-dostignut-li-rossii-1141074927.html

https://crimea.ria.ru/20241014/unikalnye-mnogovekovye-duby-v-sevastopole-vpervye-obsleduyut-i-polechat-1141028280.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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