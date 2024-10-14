https://crimea.ria.ru/20241014/vtb-zapustil-dostavku-roznichnykh-produktov-v-krymu-1141071715.html

ВТБ запустил доставку розничных продуктов в Крыму

ВТБ запустил доставку розничных продуктов в Крыму - РИА Новости Крым, 14.10.2024

ВТБ запустил доставку розничных продуктов в Крыму

Банк ВТБ (ПАО) запустил доставку банковских продуктов для розничных клиентов в Крыму, на первом этапе выездной сервис доступен жителям Севастополя и... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T15:34

2024-10-14T15:34

2024-10-14T15:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Банк ВТБ (ПАО) запустил доставку банковских продуктов для розничных клиентов в Крыму, на первом этапе выездной сервис доступен жителям Севастополя и Симферополя, сообщает пресс-служба РНКБ Банк (ПАО).В ближайшее время доставка будет запущена также в Алуште и Керчи, а до конца года вызвать мобильного специалиста банка смогут жители всех крупных городов полуострова.Доставку финансовых продуктов в Крыму обеспечивают 50 специалистов ВТБ. В четвертом квартале штат специалистов будет увеличен в три раза.Координировать процесс доставки будут логистические хабы, которые в начале октября начали работу в Севастополе и Симферополе. В общей сложности в России уже открыто 26 таких центров, а в перспективе 2026 года банк увеличит их число до 200."Выездной сервис в Крыму начал свою работу в начале октября, и мы уже видим стабильный спрос на дистанционное предоставление качественных банковских услуг. Каждый из мобильных менеджеров уже обслуживает до 12 клиентов в сутки. Чаще всего жители полуострова заказывают доставку дебетовых карт, платежных стикеров и оформление кредитных продуктов. Высокий интерес наблюдается также к открытию накопительных счетов и подключению к программе лояльности. Мы ожидаем рост интереса к выездному сервису, в том числе со стороны жителей небольших населенных пунктов, которым не всегда удобно добираться до больших городов", - прокомментировал старший вице-президент ВТБ руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания Василий Палаткин.Ежемесячно банк получает и обрабатывает около 200 тысяч заявок на услуги выездного сервиса. Каждый десятый розничный клиент банка обслуживается мобильными менеджерами. Услуги доставки ВТБ уже доступны более 100 миллионам жителей страны, а к началу 2025 года банк увеличит этот показатель на 20% до 119 миллионов.Ранее ВТБ сообщал о запуске для предпринимателей Крыма выездного сервиса. Представители среднего и малого бизнеса полуострова могут дистанционно, без визита в офис, открывать расчетный счет для бизнеса в банке.В июне ВТБ приступил к интеграции РНКБ, которая завершится в 2025 году. Объединение двух банков позволит расширить спектр банковских услуг для жителей полуострова, а также увеличить объемы кредитования крымских и севастопольских предприятий.*Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460, Erid:F7NfYUJCUneP311r1Do9

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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