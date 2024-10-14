https://crimea.ria.ru/20241014/vtb-zapustil-dostavku-roznichnykh-produktov-v-krymu-1141071715.html
ВТБ запустил доставку розничных продуктов в Крыму
ВТБ запустил доставку розничных продуктов в Крыму - РИА Новости Крым, 14.10.2024
ВТБ запустил доставку розничных продуктов в Крыму
Банк ВТБ (ПАО) запустил доставку банковских продуктов для розничных клиентов в Крыму, на первом этапе выездной сервис доступен жителям Севастополя и... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T15:34
2024-10-14T15:34
2024-10-14T15:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Банк ВТБ (ПАО) запустил доставку банковских продуктов для розничных клиентов в Крыму, на первом этапе выездной сервис доступен жителям Севастополя и Симферополя, сообщает пресс-служба РНКБ Банк (ПАО).В ближайшее время доставка будет запущена также в Алуште и Керчи, а до конца года вызвать мобильного специалиста банка смогут жители всех крупных городов полуострова.Доставку финансовых продуктов в Крыму обеспечивают 50 специалистов ВТБ. В четвертом квартале штат специалистов будет увеличен в три раза.Координировать процесс доставки будут логистические хабы, которые в начале октября начали работу в Севастополе и Симферополе. В общей сложности в России уже открыто 26 таких центров, а в перспективе 2026 года банк увеличит их число до 200."Выездной сервис в Крыму начал свою работу в начале октября, и мы уже видим стабильный спрос на дистанционное предоставление качественных банковских услуг. Каждый из мобильных менеджеров уже обслуживает до 12 клиентов в сутки. Чаще всего жители полуострова заказывают доставку дебетовых карт, платежных стикеров и оформление кредитных продуктов. Высокий интерес наблюдается также к открытию накопительных счетов и подключению к программе лояльности. Мы ожидаем рост интереса к выездному сервису, в том числе со стороны жителей небольших населенных пунктов, которым не всегда удобно добираться до больших городов", - прокомментировал старший вице-президент ВТБ руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания Василий Палаткин.Ежемесячно банк получает и обрабатывает около 200 тысяч заявок на услуги выездного сервиса. Каждый десятый розничный клиент банка обслуживается мобильными менеджерами. Услуги доставки ВТБ уже доступны более 100 миллионам жителей страны, а к началу 2025 года банк увеличит этот показатель на 20% до 119 миллионов.Ранее ВТБ сообщал о запуске для предпринимателей Крыма выездного сервиса. Представители среднего и малого бизнеса полуострова могут дистанционно, без визита в офис, открывать расчетный счет для бизнеса в банке.В июне ВТБ приступил к интеграции РНКБ, которая завершится в 2025 году. Объединение двух банков позволит расширить спектр банковских услуг для жителей полуострова, а также увеличить объемы кредитования крымских и севастопольских предприятий.*Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460, Erid:F7NfYUJCUneP311r1Do9
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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рнкб (пао), втб, новости крыма, крым, севастополь, банк, общество
ВТБ запустил доставку розничных продуктов в Крыму
ВТБ запустил доставку розничных продуктов в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Банк ВТБ (ПАО) запустил доставку банковских продуктов для розничных клиентов в Крыму, на первом этапе выездной сервис доступен жителям Севастополя и Симферополя, сообщает пресс-служба РНКБ Банк (ПАО).
В ближайшее время доставка будет запущена также в Алуште и Керчи, а до конца года вызвать мобильного специалиста банка смогут жители всех крупных городов полуострова.
Доставка в Крыму доступна не только в будни, но и в выходные дни, когда часть офисов банка РНКБ работает по сокращенному графику или закрыта. Сотрудники выездного сервиса готовы привезти карту и оформить вне офиса практически любой из продуктов банка.
Доставку финансовых продуктов в Крыму обеспечивают 50 специалистов ВТБ. В четвертом квартале штат специалистов будет увеличен в три раза.
Координировать процесс доставки будут логистические хабы, которые в начале октября начали работу в Севастополе и Симферополе. В общей сложности в России уже открыто 26 таких центров, а в перспективе 2026 года банк увеличит их число до 200.
"Выездной сервис в Крыму начал свою работу в начале октября, и мы уже видим стабильный спрос на дистанционное предоставление качественных банковских услуг. Каждый из мобильных менеджеров уже обслуживает до 12 клиентов в сутки. Чаще всего жители полуострова заказывают доставку дебетовых карт, платежных стикеров и оформление кредитных продуктов. Высокий интерес наблюдается также к открытию накопительных счетов и подключению к программе лояльности. Мы ожидаем рост интереса к выездному сервису, в том числе со стороны жителей небольших населенных пунктов, которым не всегда удобно добираться до больших городов", - прокомментировал старший вице-президент ВТБ руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания Василий Палаткин.
Ежемесячно банк получает и обрабатывает около 200 тысяч заявок на услуги выездного сервиса. Каждый десятый розничный клиент банка обслуживается мобильными менеджерами. Услуги доставки ВТБ уже доступны более 100 миллионам жителей страны, а к началу 2025 года банк увеличит этот показатель на 20% до 119 миллионов.
Ранее ВТБ сообщал о запуске для предпринимателей Крыма выездного сервиса. Представители среднего и малого бизнеса полуострова могут дистанционно, без визита в офис, открывать расчетный счет для бизнеса в банке.
В июне ВТБ приступил к интеграции РНКБ, которая завершится в 2025 году. Объединение двух банков позволит расширить спектр банковских услуг для жителей полуострова, а также увеличить объемы кредитования крымских и севастопольских предприятий.
*Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru
, ИНН 7701105460,
Erid:F7NfYUJCUneP311r1Do9