https://crimea.ria.ru/20241014/podvig-ryadovogo-v-zone-svo-pogib-zhitel-chernomorskogo-rayona-kryma-1141069160.html

Подвиг рядового: в зоне СВО погиб житель Черноморского района Крыма

Подвиг рядового: в зоне СВО погиб житель Черноморского района Крыма - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Подвиг рядового: в зоне СВО погиб житель Черноморского района Крыма

Житель Черноморского района Крыма Олег Зубов погиб в ходе выполнения задач в зоне СВО, его посмертно наградили орденом Мужества. Об этом сообщил заместитель... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T14:10

2024-10-14T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Житель Черноморского района Крыма Олег Зубов погиб в ходе выполнения задач в зоне СВО, его посмертно наградили орденом Мужества. Об этом сообщил заместитель главы администрации Черноморского района Александр Дудинов. Накануне в Бахчисарайском районе прошло прощание с погибшим героем спецоперации Алексеем Лондарем, он получил смертельные травмы при выполнении боевой задачи на территории Донецкой Народной Республики в селе Парасковиевка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии открыли мемориал герою спецоперации УшаковуВ Севастополе простились с санитаром отделения эвакуации МасалыкинымПогиб на Купянском направлении: в Севастополе простились с героем СВО

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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