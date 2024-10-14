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Подвиг рядового: в зоне СВО погиб житель Черноморского района Крыма
Подвиг рядового: в зоне СВО погиб житель Черноморского района Крыма - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Подвиг рядового: в зоне СВО погиб житель Черноморского района Крыма
Житель Черноморского района Крыма Олег Зубов погиб в ходе выполнения задач в зоне СВО, его посмертно наградили орденом Мужества. Об этом сообщил заместитель... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T14:10
2024-10-14T14:10
2024-10-14T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Житель Черноморского района Крыма Олег Зубов погиб в ходе выполнения задач в зоне СВО, его посмертно наградили орденом Мужества. Об этом сообщил заместитель главы администрации Черноморского района Александр Дудинов. Накануне в Бахчисарайском районе прошло прощание с погибшим героем спецоперации Алексеем Лондарем, он получил смертельные травмы при выполнении боевой задачи на территории Донецкой Народной Республики в селе Парасковиевка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии открыли мемориал герою спецоперации УшаковуВ Севастополе простились с санитаром отделения эвакуации МасалыкинымПогиб на Купянском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
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Подвиг рядового: в зоне СВО погиб житель Черноморского района Крыма
В зоне СВО погиб житель Черноморского района Крыма Олег Зубов