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Серия взрывов прогремела в ряде городов Украины - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Серия взрывов прогремела в ряде городов Украины
Серия взрывов прогремела в ряде городов Украины - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Серия взрывов прогремела в ряде городов Украины
Ночью и утром в четверг в нескольких крупных городах Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ и местные власти. РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T09:02
2024-10-10T09:02
украина
взрыв
в мире
новости
инфраструктура
днепропетровская область
николаевская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Ночью и утром в четверг в нескольких крупных городах Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ и местные власти.Так, в городе Кривой Рог Днепропетровской области произошло несколько взрывов. Воздушная тревога звучит в этом регионе с 6:53.Кроме того, в Николаеве повреждения получил инфраструктурный объект, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким."Возник пожар, который был оперативно ликвидирован", - написал он в своем Telegram-канале.О каком именно объекте идет речь, Ким не уточнил.По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигналы сирен воздушной тревоги звучали ночью и утром в Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Днепропетровской областях.Накануне Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по объектам энергетики на Украине, которые обеспечивали ВСУ горюче-смазочными материалами.Перед этим главы украинских регионов сообщили о пожарах в административно-производственных зданиях и на объектах инфраструктуры. В частности, повреждены объекты на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, Одесской области и других районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв прогремел в порту ОдессыДва военных аэродрома поражены на УкраинеНа Украине горят объекты инфраструктуры
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РИА Новости Крым
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украина, взрыв, в мире, новости, инфраструктура, днепропетровская область, николаевская область
Серия взрывов прогремела в ряде городов Украины

В Николаеве и Кривом Роге прогремела серия взрывов

09:02 10.10.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинский пожарный
Украинский пожарный
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Ночью и утром в четверг в нескольких крупных городах Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ и местные власти.
Так, в городе Кривой Рог Днепропетровской области произошло несколько взрывов. Воздушная тревога звучит в этом регионе с 6:53.
Кроме того, в Николаеве повреждения получил инфраструктурный объект, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
"Возник пожар, который был оперативно ликвидирован", - написал он в своем Telegram-канале.
О каком именно объекте идет речь, Ким не уточнил.
Также взрывы были слышны в Киевской области, на окраине Харькова, в Сумах и в подконтрольном киевскому режиму Херсоне.
По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигналы сирен воздушной тревоги звучали ночью и утром в Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Днепропетровской областях.
Накануне Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по объектам энергетики на Украине, которые обеспечивали ВСУ горюче-смазочными материалами.
Перед этим главы украинских регионов сообщили о пожарах в административно-производственных зданиях и на объектах инфраструктуры. В частности, повреждены объекты на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, Одесской области и других районах.
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УкраинаВзрывВ миреНовостиИнфраструктураДнепропетровская областьНиколаевская область
 
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