https://crimea.ria.ru/20241010/seriya-vzryvov-progremela-v-ryade-gorodov-ukrainy-1140976328.html

Серия взрывов прогремела в ряде городов Украины

Серия взрывов прогремела в ряде городов Украины - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Серия взрывов прогремела в ряде городов Украины

Ночью и утром в четверг в нескольких крупных городах Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ и местные власти. РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T09:02

2024-10-10T09:02

2024-10-10T09:02

украина

взрыв

в мире

новости

инфраструктура

днепропетровская область

николаевская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Ночью и утром в четверг в нескольких крупных городах Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ и местные власти.Так, в городе Кривой Рог Днепропетровской области произошло несколько взрывов. Воздушная тревога звучит в этом регионе с 6:53.Кроме того, в Николаеве повреждения получил инфраструктурный объект, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким."Возник пожар, который был оперативно ликвидирован", - написал он в своем Telegram-канале.О каком именно объекте идет речь, Ким не уточнил.По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигналы сирен воздушной тревоги звучали ночью и утром в Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Днепропетровской областях.Накануне Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по объектам энергетики на Украине, которые обеспечивали ВСУ горюче-смазочными материалами.Перед этим главы украинских регионов сообщили о пожарах в административно-производственных зданиях и на объектах инфраструктуры. В частности, повреждены объекты на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, Одесской области и других районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв прогремел в порту ОдессыДва военных аэродрома поражены на УкраинеНа Украине горят объекты инфраструктуры

украина

днепропетровская область

николаевская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, в мире, новости, инфраструктура, днепропетровская область, николаевская область