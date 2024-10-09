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В Севастополе простились с погибшим в Курской области героем-морпехом - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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В Севастополе простились с погибшим в Курской области героем-морпехом
В Севастополе простились с погибшим в Курской области героем-морпехом - РИА Новости Крым, 09.10.2024
В Севастополе простились с погибшим в Курской области героем-морпехом
В Севастополе проводили в последний путь командира взвода мотострелкового батальона, гвардии младшего лейтенанта Сергея Фросиненко, погибшего в бою в Курской... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T18:31
2024-10-09T18:31
утраты
герои сво
курская область
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь командира взвода мотострелкового батальона, гвардии младшего лейтенанта Сергея Фросиненко, погибшего в бою в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сергей Фросиненко родился и вырос в Керчи. После окончания школы заключил контракт и начал свою карьеру военнослужащего в подразделении морской пехоты. Проходил службу в республиках Северного Кавказа, а с 2014 года – в 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского флота.Фросиненко геройски погиб в бою, освобождая территорию Курской области от боевиков ВСУ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медаль Жукова и Ордена Мужества: герои СВО награждены в ФеодосииПод Часовым Яром тяжело ранен военный корреспондент Денис Кулага"Вижу – горю весь": как боец отряда "Крым" выжил после взрыва
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утраты, герои сво, курская область, севастополь, михаил развожаев, новости крыма
В Севастополе простились с погибшим в Курской области героем-морпехом

В Севастополе проводили в последний путь командира взвода мотострелков Сергея Фросиненко

18:31 09.10.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевКомандир взвода мотострелкового батальона, гвардии младший лейтенант Сергей Фросиненко
Командир взвода мотострелкового батальона, гвардии младший лейтенант Сергей Фросиненко
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь командира взвода мотострелкового батальона, гвардии младшего лейтенанта Сергея Фросиненко, погибшего в бою в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Сергей Фросиненко родился и вырос в Керчи. После окончания школы заключил контракт и начал свою карьеру военнослужащего в подразделении морской пехоты. Проходил службу в республиках Северного Кавказа, а с 2014 года – в 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского флота.
Сергей Фросиненко участвовал в специальной военной операции с первого дня ее начала. По словам Развожаева, он был отлично подготовленным профессионалом, воевал грамотно и умело, был справедливым, но требовательным командиром подразделения. Неоднократно был награжден государственными и ведомственными наградами.
Фросиненко геройски погиб в бою, освобождая территорию Курской области от боевиков ВСУ.
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УтратыГерои СВОКурская областьСевастопольМихаил РазвожаевНовости Крыма
 
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