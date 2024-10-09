https://crimea.ria.ru/20241009/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshim-v-kurskoy-oblasti-geroem-morpekhom-1140962022.html

В Севастополе простились с погибшим в Курской области героем-морпехом

В Севастополе простились с погибшим в Курской области героем-морпехом - РИА Новости Крым, 09.10.2024

В Севастополе простились с погибшим в Курской области героем-морпехом

В Севастополе проводили в последний путь командира взвода мотострелкового батальона, гвардии младшего лейтенанта Сергея Фросиненко, погибшего в бою в Курской... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T18:31

2024-10-09T18:31

2024-10-09T18:31

утраты

герои сво

курская область

севастополь

михаил развожаев

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь командира взвода мотострелкового батальона, гвардии младшего лейтенанта Сергея Фросиненко, погибшего в бою в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сергей Фросиненко родился и вырос в Керчи. После окончания школы заключил контракт и начал свою карьеру военнослужащего в подразделении морской пехоты. Проходил службу в республиках Северного Кавказа, а с 2014 года – в 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского флота.Фросиненко геройски погиб в бою, освобождая территорию Курской области от боевиков ВСУ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медаль Жукова и Ордена Мужества: герои СВО награждены в ФеодосииПод Часовым Яром тяжело ранен военный корреспондент Денис Кулага"Вижу – горю весь": как боец отряда "Крым" выжил после взрыва

https://crimea.ria.ru/20240905/geroicheskie-rebyata---putin-o-krymskikh-morpekhakh-810-y-brigady-chf-1140134008.html

курская область

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, герои сво, курская область, севастополь, михаил развожаев, новости крыма