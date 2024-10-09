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Путин: промышленное производство в России развивается с опережением
Путин: промышленное производство в России развивается с опережением - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Путин: промышленное производство в России развивается с опережением
Промышленное производство в РФ растет, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, заявил президент России Владимир Путин в ходе запуска новых... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T20:41
2024-10-09T20:41
2024-10-09T20:41
промышленность россии
россия
экономика
новости
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Промышленное производство в РФ растет, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, заявил президент России Владимир Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ в режиме видеоконференции."В целом, промышленное производство у нас растет. Положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, они развиваются с опережением. Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей. У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов", - сказал Путин.Власти РФ будут создавать возможности для открытия новых производств и модернизации уже существующих, пообещал президент."Будем и дальше совершенствовать эти механизмы, создавать условия для повсеместного фронтального открытия новых и модернизации действующих производств", - сказал он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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промышленность россии, россия, экономика, новости, владимир путин (политик)
Путин: промышленное производство в России развивается с опережением
Путин отметил рост промышленного производства в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Промышленное производство в РФ растет, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, заявил президент России Владимир Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ в режиме видеоконференции.
"В целом, промышленное производство у нас растет. Положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, они развиваются с опережением. Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей. У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов", - сказал Путин.
Власти РФ будут создавать возможности для открытия новых производств и модернизации уже существующих, пообещал президент.
"Будем и дальше совершенствовать эти механизмы, создавать условия для повсеместного фронтального открытия новых и модернизации действующих производств", - сказал он.
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