https://crimea.ria.ru/20241009/putin-promyshlennoe-proizvodstvo-v-rossii-razvivaetsya-s-operezheniem-1140971639.html

Путин: промышленное производство в России развивается с опережением

Путин: промышленное производство в России развивается с опережением - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Путин: промышленное производство в России развивается с опережением

Промышленное производство в РФ растет, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, заявил президент России Владимир Путин в ходе запуска новых... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T20:41

2024-10-09T20:41

2024-10-09T20:41

промышленность россии

россия

экономика

новости

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Промышленное производство в РФ растет, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, заявил президент России Владимир Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ в режиме видеоконференции."В целом, промышленное производство у нас растет. Положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, они развиваются с опережением. Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей. У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов", - сказал Путин.Власти РФ будут создавать возможности для открытия новых производств и модернизации уже существующих, пообещал президент."Будем и дальше совершенствовать эти механизмы, создавать условия для повсеместного фронтального открытия новых и модернизации действующих производств", - сказал он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промышленность россии, россия, экономика, новости, владимир путин (политик)