Рейтинг@Mail.ru
Путин: промышленное производство в России развивается с опережением - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241009/putin-promyshlennoe-proizvodstvo-v-rossii-razvivaetsya-s-operezheniem-1140971639.html
Путин: промышленное производство в России развивается с опережением
Путин: промышленное производство в России развивается с опережением - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Путин: промышленное производство в России развивается с опережением
Промышленное производство в РФ растет, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, заявил президент России Владимир Путин в ходе запуска новых... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T20:41
2024-10-09T20:41
промышленность россии
россия
экономика
новости
владимир путин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/04/1140848427_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_db14be85f49e295071ba197cc3dce3e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Промышленное производство в РФ растет, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, заявил президент России Владимир Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ в режиме видеоконференции."В целом, промышленное производство у нас растет. Положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, они развиваются с опережением. Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей. У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов", - сказал Путин.Власти РФ будут создавать возможности для открытия новых производств и модернизации уже существующих, пообещал президент."Будем и дальше совершенствовать эти механизмы, создавать условия для повсеместного фронтального открытия новых и модернизации действующих производств", - сказал он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/04/1140848427_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_d881e5e2fdce24ca19bdbab690f40e33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
промышленность россии, россия, экономика, новости, владимир путин (политик)
Путин: промышленное производство в России развивается с опережением

Путин отметил рост промышленного производства в России

20:41 09.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Промышленное производство в РФ растет, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, заявил президент России Владимир Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ в режиме видеоконференции.
"В целом, промышленное производство у нас растет. Положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, они развиваются с опережением. Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей. У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов", - сказал Путин.
Власти РФ будут создавать возможности для открытия новых производств и модернизации уже существующих, пообещал президент.
"Будем и дальше совершенствовать эти механизмы, создавать условия для повсеместного фронтального открытия новых и модернизации действующих производств", - сказал он.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Промышленность РоссииРоссияЭкономикаНовостиВладимир Путин (политик)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:41Крупный пожар на Кубани: горит 800 квадратов складских помещений
21:31Россия и США были готовы к полному отказу от ядерного оружия – Трамп
21:13В России уже практически нет безработицы - Путин
21:04Абитуриенты из Приднестровья смогут учиться в России на бюджетной основе
20:41Путин: промышленное производство в России развивается с опережением
20:32Четыре городских округа в Крыму утратят свой статус
20:11Бумажные письма и открытки: какие услуги почты популярны в Крыму – опрос
19:53Что привлекает молодежь в студенческие отряды в Крыму
19:31В Крыму безработных в три раза меньше вакансий
19:10Чем важен саммит стран СНГ для России и мира – мнение
18:52Выплаты бойцам в Курской области: когда могут принять закон
18:31В Севастополе простились с погибшим в Курской области героем-морпехом
18:16Легковушка врезалась в опору ЛЭП – погибли двое подростков
17:59Запад меняет тактику: почему Зеленский отменил второй "саммит мира"
17:39Феодосия и Береговое частично обесточены из-за аварии на сетях
17:34Взяты 388 проб: в Феодосии проверяют качество воздуха вокруг нефтебазы
17:24Часть Симферополя на три часа осталась без света
17:11Статус ветерана боевых действий получат все участники СВО – депутат ГД
16:54В Смоленске мужчина пытался пронести взрывчатку в здание МВД
16:44Второй этап: как идет строительство дороги Донское - Перевальное в Крыму
Лента новостейМолния