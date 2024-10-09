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Легковушка врезалась в опору ЛЭП – погибли двое подростков - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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Легковушка врезалась в опору ЛЭП – погибли двое подростков
Легковушка врезалась в опору ЛЭП – погибли двое подростков - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Легковушка врезалась в опору ЛЭП – погибли двое подростков
Двое подростков погибли в дорожно-транспортном происшествии на Кубани, которое произошло из-за опрокидывания автомобиля и его столкновения с опорой линии... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T18:16
2024-10-09T18:26
происшествия
дтп
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
госавтоинспекция кубани
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Двое подростков погибли в дорожно-транспортном происшествии на Кубани, которое произошло из-за опрокидывания автомобиля и его столкновения с опорой линии электропередачи. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Трагедия произошла около 15 часов на 28 километре автодороги Белореченск – Апшеронск. 18-летний житель Апшеронского района, управляя автомобилем Daewoo Nexia, на левом закруглении дороги не справился с управлением, съехал с проезжей части с последующим опрокидыванием автомобиля и столкнулся с опорой линии электропередачи, рассказали в ведомстве.В Госавтоинспекции Кубани сообщили, что водитель несколько дней назад приехал из другой страны в Краснодарский край и водительского удостоверения он не имеет.На прошлой неделе один подросток погиб и еще один пострадал на Кубани в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло из-за выезда автомобиля на встречную полосу.Еще одно смертельное ДТП произошло также в Краснодарском крае: перевернулся "КамАЗ", водитель умер в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое подростков разбились на пит-байке в Анапе - один умер в реанимацииПодросток на мопеде пострадал в столкновении с иномаркой в КрымуДети не рулят: в Крыму призвали родителей не покупать подросткам мопеды
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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происшествия, дтп, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, госавтоинспекция кубани, новости, лэп
Легковушка врезалась в опору ЛЭП – погибли двое подростков

Двое подростков погибли при столкновении легкового автомобиля с опорой ЛЭП на Кубани

18:16 09.10.2024 (обновлено: 18:26 09.10.2024)
 
© 23 МВДСмертельное ДТП на Кубани
Смертельное ДТП на Кубани
© 23 МВД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Двое подростков погибли в дорожно-транспортном происшествии на Кубани, которое произошло из-за опрокидывания автомобиля и его столкновения с опорой линии электропередачи. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Трагедия произошла около 15 часов на 28 километре автодороги Белореченск – Апшеронск. 18-летний житель Апшеронского района, управляя автомобилем Daewoo Nexia, на левом закруглении дороги не справился с управлением, съехал с проезжей части с последующим опрокидыванием автомобиля и столкнулся с опорой линии электропередачи, рассказали в ведомстве.
"В результате ДТП скончались двое несовершеннолетних пассажиров – мальчики 14 лет. Водитель авто и 15-летний пассажир с различными травмами госпитализированы", – уточнили в МВД.
В Госавтоинспекции Кубани сообщили, что водитель несколько дней назад приехал из другой страны в Краснодарский край и водительского удостоверения он не имеет.
На прошлой неделе один подросток погиб и еще один пострадал на Кубани в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло из-за выезда автомобиля на встречную полосу.
Еще одно смертельное ДТП произошло также в Краснодарском крае: перевернулся "КамАЗ", водитель умер в больнице.
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ПроисшествияДТПКраснодарский крайМВД по Краснодарскому краюГосавтоинспекция КубаниНовостиЛЭП
 
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