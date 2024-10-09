https://crimea.ria.ru/20241009/legkovushka-vrezalas-v-oporu-lep--pogibli-dvoe-podrostkov-1140968039.html

Легковушка врезалась в опору ЛЭП – погибли двое подростков

Легковушка врезалась в опору ЛЭП – погибли двое подростков - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Легковушка врезалась в опору ЛЭП – погибли двое подростков

Двое подростков погибли в дорожно-транспортном происшествии на Кубани, которое произошло из-за опрокидывания автомобиля и его столкновения с опорой линии... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T18:16

2024-10-09T18:16

2024-10-09T18:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Двое подростков погибли в дорожно-транспортном происшествии на Кубани, которое произошло из-за опрокидывания автомобиля и его столкновения с опорой линии электропередачи. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Трагедия произошла около 15 часов на 28 километре автодороги Белореченск – Апшеронск. 18-летний житель Апшеронского района, управляя автомобилем Daewoo Nexia, на левом закруглении дороги не справился с управлением, съехал с проезжей части с последующим опрокидыванием автомобиля и столкнулся с опорой линии электропередачи, рассказали в ведомстве.В Госавтоинспекции Кубани сообщили, что водитель несколько дней назад приехал из другой страны в Краснодарский край и водительского удостоверения он не имеет.На прошлой неделе один подросток погиб и еще один пострадал на Кубани в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло из-за выезда автомобиля на встречную полосу.Еще одно смертельное ДТП произошло также в Краснодарском крае: перевернулся "КамАЗ", водитель умер в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое подростков разбились на пит-байке в Анапе - один умер в реанимацииПодросток на мопеде пострадал в столкновении с иномаркой в КрымуДети не рулят: в Крыму призвали родителей не покупать подросткам мопеды

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, госавтоинспекция кубани, новости, лэп