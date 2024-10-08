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Часть Севастополя во вторник останется без света - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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Часть Севастополя во вторник останется без света
Часть Севастополя во вторник останется без света - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Часть Севастополя во вторник останется без света
Более полусотни улиц Севастополя, а также часть прилегающих населенных пунктов и территории садовых товариществ во вторник останутся без света из-за неотложных... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T06:37
2024-10-08T06:37
севастополь
новости
севастопольэнерго
электричество
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электросети
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Более полусотни улиц Севастополя, а также часть прилегающих населенных пунктов и территории садовых товариществ во вторник останутся без света из-за неотложных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным пресс-службы, с 9 до 13 часов подачу электроэнергии ограничат по улицам Молодых Строителей, Тараса Шевченко.С 9 до 14 часов – по улицам Коробкова, Короленко, Гражданская, Дундича, Федько, Ватутина, Олега Кошевого, Сергея Лазо,Террасная, Кочубея, Пархоменко.В период с 9:00 до 17:00 полуторачасовые отключения пройдут по улицам Карантинная, П. Мирного, Пионерская, Саперная, Коммунистическая, Кочиева, Дунайская, Жени Дерюгиной, Юдина, Галины Петровой, Краснодарская, Декабристов, Харьковская, Ватутина, Хабаровская, Челябинский проезд, Короленко, Коробкова, Нины Ониловой, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Летчицы Е.Бершанской, Ильи Поликахина, Подполковника Баранова, Разведчика Евглевского, Художника Мальцева, Летчика Соколова, Владимира Папидзе, Райкунова, Евгении Захаровой, Подполковника Бондаря, Монастырское шоссе в переулках Мичманский, Краснодарский, Блиндажный, Кирьянова, 32.В это же время отключения запланированы на территории садовых товариществ "Сапун-Гора", "Троллейбусник -1", "Икар-3", "Ригель", "Икар-2", "Монастырское шоссе", частично в поселке Любимовка.Кроме того, с 13 до 16 часов света на будет по проспект Победы, с 8 до 17 часов – по ряду улиц в селах Орловка и Вишневое, с 11 до 18 часов – в Терновке и Родном.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости, севастопольэнерго, электричество, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии
Часть Севастополя во вторник останется без света

Часть Севастополя во вторник останется без света – "Севастопольэнерго"

06:37 08.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Более полусотни улиц Севастополя, а также часть прилегающих населенных пунктов и территории садовых товариществ во вторник останутся без света из-за неотложных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
По данным пресс-службы, с 9 до 13 часов подачу электроэнергии ограничат по улицам Молодых Строителей, Тараса Шевченко.
С 9 до 14 часов – по улицам Коробкова, Короленко, Гражданская, Дундича, Федько, Ватутина, Олега Кошевого, Сергея Лазо,Террасная, Кочубея, Пархоменко.
В период с 9:00 до 17:00 полуторачасовые отключения пройдут по улицам Карантинная, П. Мирного, Пионерская, Саперная, Коммунистическая, Кочиева, Дунайская, Жени Дерюгиной, Юдина, Галины Петровой, Краснодарская, Декабристов, Харьковская, Ватутина, Хабаровская, Челябинский проезд, Короленко, Коробкова, Нины Ониловой, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Летчицы Е.Бершанской, Ильи Поликахина, Подполковника Баранова, Разведчика Евглевского, Художника Мальцева, Летчика Соколова, Владимира Папидзе, Райкунова, Евгении Захаровой, Подполковника Бондаря, Монастырское шоссе в переулках Мичманский, Краснодарский, Блиндажный, Кирьянова, 32.
В это же время отключения запланированы на территории садовых товариществ "Сапун-Гора", "Троллейбусник -1", "Икар-3", "Ригель", "Икар-2", "Монастырское шоссе", частично в поселке Любимовка.
Кроме того, с 13 до 16 часов света на будет по проспект Победы, с 8 до 17 часов – по ряду улиц в селах Орловка и Вишневое, с 11 до 18 часов – в Терновке и Родном.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СевастопольНовостиСевастопольэнергоЭлектричествоЭлектроэнергияЭлектросетиОтключение электроэнергии
 
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