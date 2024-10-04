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Севастопольцы временно останутся без света в пятницу

Севастопольцы временно останутся без света в пятницу - РИА Новости Крым, 04.10.2024

Севастопольцы временно останутся без света в пятницу

В Севастополе в пятницу временно отключат электроэнергию в связи с неотложными работами на сетях. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T07:26

2024-10-04T07:26

2024-10-04T07:26

севастополь

севастопольэнерго

крым

жкх крыма и севастополя

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым.В Севастополе в пятницу временно отключат электроэнергию в связи с неотложными работами на сетях. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 08:00 до 17:00 не будет света по улицам: Склонная, Новикова, Клубная, Неглинная, Междурядная.Также в это время электроэнергия будет отключена в селе Андреевка в с/х Качинский.С 09:00 до 12:00 не будет света на четырех городских предприятиях по улице Сапунгорская.С 11:00 до 15:00электричество отключат в районе горы Гасфорта, а также на 17-м километре Ялтинского шоссе.Отключение электроэнергии с 09:00 до 17:00 на час-полтора произойдет по следующим адресам: ул. 3-я Комендорская, ул. 2-я Комендорская, ЖСТИЗ "Солнечный", ул. 1-я Комендорская, ул. Каштановая, ул. 5-я Комендорская, СНТ "Гидрограф", СНТ "Сапун-гора", ул. Тараса Шевченко, ул. Маринеско Александра, СНТ "Рыбак-5", ул. Июньская, ул. Орхидейная, пер. Снежный, а также КСП Красный Октябрь.В это же время отключение электроснабжения произойдет в селе Резервное по улицам: Вишнякова, Виноградная, Арсланова, Космонавтов, а также в переулках Бородинский, Дружный и Ветеранов.В селе Орлиное не будет света по улицам: Урожайная, Счастливая, Евгении Грунской, Кедровая, Кипарисовая, Тюкова, Трактористов, Макарова, Переселенческая, Полевая, Приветливая, а также в переулках Ровный и Форосский.Также временное отключение света произойдет в селе Гончарном по улицам: Механическая, Мягкого, Раздольная, Кичигина, Резервная, Молодежная, Дружная, а также в переулках Сельский, Тепличный.По данным предприятия, электричество также будет отсутствовать в поселке Любимовка по следующим адресам: Качинское шоссе, ул. Федоровская, ул. Новая, проезд Федоровский, ул. Летчика Денисова, ул. 1-я Линия, ул. 2 –я Линия, ул. Летчика Авдеева, ул. Летчика Мордина, ул. Летчика Канарева, ул. Летчика Старикова, проезд Хуторский, ул. Летчика Алексеева, СНТ "Усть-Бельбек" и ЗАО им. Софьи Перовской.Также в это время не будет света в селе Павловка на улице Родниковской.Накануне около сотни улиц Севастополя и прилегающих населенных пунктов остались без света из-за неотложных ремонтных работ на сетях. Электричества не было с 9 до 17 часов.Также массовое отключение электроэнергии в Севастополе произошлово вторник. Без света остались более 50 улиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минтопэнерго пообещали не допустить повторения летних блэкаутов на югеСкачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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