https://crimea.ria.ru/20241003/bolshoe-otklyuchenie-sveta-proizoydet-v-sevastopole-v-chetverg-1140803073.html

Большое отключение света произойдет в Севастополе в четверг

Большое отключение света произойдет в Севастополе в четверг - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Большое отключение света произойдет в Севастополе в четверг

Около сотни улиц Севастополя и прилегающих населенных пунктов в четверг останутся без света из-за неотложных ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T07:42

2024-10-03T07:42

2024-10-03T07:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Около сотни улиц Севастополя и прилегающих населенных пунктов в четверг останутся без света из-за неотложных ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 9 часов утра до полудня света не будет по ряду адресов на улице Георгиевская Балка.С 9 до 16 часов без электроснабжения останутся жители Балаклавы по улицам Новикова и Мира.В период с 9 до 17 часов полуторачасовые отключений пройдут по улицам Ромашковая, Муромская, Горпищенко, Маслиновая, Ромашковая, 8-я Радарная, 9-я Радарная, 10-я Радарная, 11-я Радарная, Алексея Гущина, Предместная, Тюменская и в одноименном переулке, Кроссовая, 1-я Беговая, 2-я Беговая, а также Береговом переулке и одноименном проезде, Радарное шоссе, Некрасова, Евгения Реброва, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, Виктора Калганова, Буковая, Генерала Рихтера, Георгия Москаленко, Облепиховая, Приветливая, Крейсерская, Пасечная, Родниковая, Сенная.В это же время отключения пройдут в Кильватерном и Пасечном проездах, в переулках Обрядном, Тростниковом, Нарядном, Залесном, Коробейников, Слободском, Сенном, Пасечном, Кривом, в границах садовых товариществ "Ветеран Эскадры", "Дружба", "Медик-88", "Сапун- гора".В Инкермане в течение дня отключения вероятны на территориях СНТ "Медик-2А" и "Топливник", в Гончарном - в границах кооператива "Красный Октябрь, по улицам Раздольная, Заповедная, Кичигина, Механическая, Резервная и в Сельском переулке, в Любимовке - по Качинскому шоссе и улицам Летчика Денисова, 1-я Линия, 2-я Линия, Федоровская и в одноименном проезде. Во Фруктовом частично отключат улицу Ленина.С 8 часов утра до пяти часов вечера без света останутся частично поселки Сахарная Головка и Дергачи.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минтопэнерго пообещали не допустить повторения летних блэкаутов на югеСкачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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