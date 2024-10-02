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Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 02.10.2024
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Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Керчи
Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Керчи
Перед въездом на Крымский мост начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T13:10
2024-10-02T13:10
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В среду утром пробок перед досмотровыми пунктами у транспортного перехода через Керченский пролив не было.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры.Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Керчи

На Крымском мосту со стороны Керчи в очереди 170 автомобилей

13:10 02.10.2024
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

"По состоянию на 13:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 170 транспортных средств", – говорится в сообщении.

В среду утром пробок перед досмотровыми пунктами у транспортного перехода через Керченский пролив не было.
Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры.
Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
В конце августа глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту увеличилось количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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