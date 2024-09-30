https://crimea.ria.ru/20240930/putin-obnovil-sostav-soveta-bezopasnosti-rossii-1140752775.html
Путин обновил состав Совета безопасности России
Путин обновил состав Совета безопасности России - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Путин обновил состав Совета безопасности России
Президент России Владимир Путин обновил состав Совета безопасности России. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T17:35
2024-09-30T17:35
2024-09-30T17:35
владимир путин (политик)
новости
алексей дюмин
денис мантуров
вероника скворцова
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кадровые перестановки
совет безопасности россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обновил состав Совета безопасности России. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.В соответствии с документом, в состав в качестве членов Совета Безопасности Российской Федерации войдут помощник президента Алексей Дюмин, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, начальник Главного управления специальных программ Президента Александр Линец.Кроме того, глава государства исключил из состава Совбеза врио секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева и продлил срок федеральной службы заместителю секретаря совета Александру Гребенкину до 13 октября 2025 года.Президент России Владимир Путин ранее включил министра обороны Андрея Белоусова в состав Совета Безопасности РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назначен координатором работы по развитию ОПКШойгу рассказал о главной задаче на новом постуПутин призвал к рачительности при расходовании средств на ОПК
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости, алексей дюмин, денис мантуров, вероника скворцова, россия, кадровые перестановки, совет безопасности россии
Путин обновил состав Совета безопасности России
В составе Совбеза РФ произошли изменения – указ Путина