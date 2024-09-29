https://crimea.ria.ru/20240929/v-sudake-utonul-podvodnyy-okhotnik-1140719716.html

В Судаке утонул подводный охотник

В Судаке утонул подводный охотник - РИА Новости Крым, 29.09.2024

В Судаке утонул подводный охотник

Тело дайвера, который занимался подводной охотой, обнаружено у берегов Крыма. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике... РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T12:14

2024-09-29T12:14

2024-09-29T12:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Тело дайвера, который занимался подводной охотой, обнаружено у берегов Крыма. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.Известно, что мужчина занимался подводной охотой, но спустя восемь часов не вышел на берег.Как рассказали РИА Новости Крым очевидцы, мужчина утонул в районе пляжа Мохито в Судаке.Ранее сообщалось, что на минувшей неделе только за одни сутки три человека утонули в штормящем море у берегов Крыма.Всего с начала года на водных объектах в Крыму утонули более 20 человек, а на пляжах Севастополя этим летом утонили девять человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в КрымуГибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностяхТри человека утонули в штормящем море у берегов Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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