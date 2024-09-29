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В Судаке утонул подводный охотник
В Судаке утонул подводный охотник - РИА Новости Крым, 29.09.2024
В Судаке утонул подводный охотник
Тело дайвера, который занимался подводной охотой, обнаружено у берегов Крыма. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике... РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T12:14
2024-09-29T12:14
2024-09-29T12:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Тело дайвера, который занимался подводной охотой, обнаружено у берегов Крыма. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.Известно, что мужчина занимался подводной охотой, но спустя восемь часов не вышел на берег.Как рассказали РИА Новости Крым очевидцы, мужчина утонул в районе пляжа Мохито в Судаке.Ранее сообщалось, что на минувшей неделе только за одни сутки три человека утонули в штормящем море у берегов Крыма.Всего с начала года на водных объектах в Крыму утонули более 20 человек, а на пляжах Севастополя этим летом утонили девять человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в КрымуГибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностяхТри человека утонули в штормящем море у берегов Крыма
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Судаке утонул подводный охотник
Подводный охотник утонул в районе Судака в Крыму