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В Судаке утонул подводный охотник - РИА Новости Крым, 29.09.2024
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В Судаке утонул подводный охотник
В Судаке утонул подводный охотник - РИА Новости Крым, 29.09.2024
В Судаке утонул подводный охотник
Тело дайвера, который занимался подводной охотой, обнаружено у берегов Крыма. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике... РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T12:14
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Тело дайвера, который занимался подводной охотой, обнаружено у берегов Крыма. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.Известно, что мужчина занимался подводной охотой, но спустя восемь часов не вышел на берег.Как рассказали РИА Новости Крым очевидцы, мужчина утонул в районе пляжа Мохито в Судаке.Ранее сообщалось, что на минувшей неделе только за одни сутки три человека утонули в штормящем море у берегов Крыма.Всего с начала года на водных объектах в Крыму утонули более 20 человек, а на пляжах Севастополя этим летом утонили девять человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в КрымуГибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностяхТри человека утонули в штормящем море у берегов Крыма
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РИА Новости Крым
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происшествия, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма, судак, новости, дайвинг
В Судаке утонул подводный охотник

Подводный охотник утонул в районе Судака в Крыму

12:14 29.09.2024
 
© РИА Новости КрымПляж
Пляж - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Тело дайвера, который занимался подводной охотой, обнаружено у берегов Крыма. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Известно, что мужчина занимался подводной охотой, но спустя восемь часов не вышел на берег.

"К нам обратилась супруга пропавшего мужчины. Организованно вышли на поиски "КРЫМ-СПАС, спецотряд, оперативная группа. И утром, в районе девяти часов, был обнаружен труп", - рассказали в ведомстве.

Как рассказали РИА Новости Крым очевидцы, мужчина утонул в районе пляжа Мохито в Судаке.
Ранее сообщалось, что на минувшей неделе только за одни сутки три человека утонули в штормящем море у берегов Крыма.
Всего с начала года на водных объектах в Крыму утонули более 20 человек, а на пляжах Севастополя этим летом утонили девять человек.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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