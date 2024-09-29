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Легенда о Медведь-горе - РИА Новости Крым, 29.09.2024
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Инфографика
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Легенда о Медведь-горе
Легенда о Медведь-горе - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Легенда о Медведь-горе
Один из символов Крыма – Аю-Даг или Медведь-гора. Она и правда напоминает своими очертаниями медведя, припавшего к воде, чтобы утолить жажду. РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T15:04
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инфографика
крым
история
аю-даг
горы крыма
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Один из символов Крыма – Аю-Даг или Медведь-гора. Она и правда напоминает своими очертаниями медведя, припавшего к воде, чтобы утолить жажду. Есть древняя легенда о Медведе, который на крымских берегах подружился с прекрасной девушкой. Но однажды она полюбила юношу, который предложил ей стать его женой. Девушка простилась с Медведем и они с женихом поднялись на корабль, чтобы навсегда покинуть полуостров и отправиться жить за море. Медведь не мог перенести разлуки. Он лег у моря и стал пить воду. Берег мелел и корабль тянуло обратно. А Медведь от выпитой воды становился все огромнее и огромнее. Вот скоро он поглотит корабль вместе со всеми, кто на нем...Легенду о Медведь-горе и интересные факты об Аю-Даге читайте в нашей инфографике.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, история, инфографика, аю-даг, горы крыма
Легенда о Медведь-горе

Легенда и интересные факты о Медведь-горе - инфографика

15:04 29.09.2024 (обновлено: 15:06 29.09.2024)
 
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Один из символов Крыма – Аю-Даг или Медведь-гора. Она и правда напоминает своими очертаниями медведя, припавшего к воде, чтобы утолить жажду.
Есть древняя легенда о Медведе, который на крымских берегах подружился с прекрасной девушкой. Но однажды она полюбила юношу, который предложил ей стать его женой. Девушка простилась с Медведем и они с женихом поднялись на корабль, чтобы навсегда покинуть полуостров и отправиться жить за море. Медведь не мог перенести разлуки. Он лег у моря и стал пить воду. Берег мелел и корабль тянуло обратно. А Медведь от выпитой воды становился все огромнее и огромнее. Вот скоро он поглотит корабль вместе со всеми, кто на нем...
Легенду о Медведь-горе и интересные факты об Аю-Даге читайте в нашей инфографике.
Легенды Крыма - Медведь-гора. ИнфографикаЛегенды Крыма - Медведь-гора. Инфографика
 
ИнфографикаКрымИсторияАю-ДагГоры Крыма
 
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