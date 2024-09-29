https://crimea.ria.ru/20240929/legenda-o-medved-gore-1140499153.html

Легенда о Медведь-горе

Легенда о Медведь-горе - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Легенда о Медведь-горе

Один из символов Крыма – Аю-Даг или Медведь-гора. Она и правда напоминает своими очертаниями медведя, припавшего к воде, чтобы утолить жажду. РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T15:04

2024-09-29T15:04

2024-09-29T15:06

инфографика

крым

история

аю-даг

горы крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132510617_0:266:2560:1706_1920x0_80_0_0_077aa449f83d1ed2c2030cb36f76d433.jpg

Один из символов Крыма – Аю-Даг или Медведь-гора. Она и правда напоминает своими очертаниями медведя, припавшего к воде, чтобы утолить жажду. Есть древняя легенда о Медведе, который на крымских берегах подружился с прекрасной девушкой. Но однажды она полюбила юношу, который предложил ей стать его женой. Девушка простилась с Медведем и они с женихом поднялись на корабль, чтобы навсегда покинуть полуостров и отправиться жить за море. Медведь не мог перенести разлуки. Он лег у моря и стал пить воду. Берег мелел и корабль тянуло обратно. А Медведь от выпитой воды становился все огромнее и огромнее. Вот скоро он поглотит корабль вместе со всеми, кто на нем...Легенду о Медведь-горе и интересные факты об Аю-Даге читайте в нашей инфографике.

крым

аю-даг

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, история, инфографика, аю-даг, горы крыма