https://crimea.ria.ru/20240929/legenda-o-medved-gore-1140499153.html
Легенда о Медведь-горе
Легенда о Медведь-горе - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Легенда о Медведь-горе
Один из символов Крыма – Аю-Даг или Медведь-гора. Она и правда напоминает своими очертаниями медведя, припавшего к воде, чтобы утолить жажду. РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T15:04
2024-09-29T15:04
2024-09-29T15:06
инфографика
крым
история
аю-даг
горы крыма
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Один из символов Крыма – Аю-Даг или Медведь-гора. Она и правда напоминает своими очертаниями медведя, припавшего к воде, чтобы утолить жажду. Есть древняя легенда о Медведе, который на крымских берегах подружился с прекрасной девушкой. Но однажды она полюбила юношу, который предложил ей стать его женой. Девушка простилась с Медведем и они с женихом поднялись на корабль, чтобы навсегда покинуть полуостров и отправиться жить за море. Медведь не мог перенести разлуки. Он лег у моря и стал пить воду. Берег мелел и корабль тянуло обратно. А Медведь от выпитой воды становился все огромнее и огромнее. Вот скоро он поглотит корабль вместе со всеми, кто на нем...Легенду о Медведь-горе и интересные факты об Аю-Даге читайте в нашей инфографике.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, история, инфографика, аю-даг, горы крыма
Один из символов Крыма – Аю-Даг или Медведь-гора. Она и правда напоминает своими очертаниями медведя, припавшего к воде, чтобы утолить жажду.
Есть древняя легенда о Медведе, который на крымских берегах подружился с прекрасной девушкой. Но однажды она полюбила юношу, который предложил ей стать его женой. Девушка простилась с Медведем и они с женихом поднялись на корабль, чтобы навсегда покинуть полуостров и отправиться жить за море. Медведь не мог перенести разлуки. Он лег у моря и стал пить воду. Берег мелел и корабль тянуло обратно. А Медведь от выпитой воды становился все огромнее и огромнее. Вот скоро он поглотит корабль вместе со всеми, кто на нем...
Легенду о Медведь-горе и интересные факты об Аю-Даге читайте в нашей инфографике.