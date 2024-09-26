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В Запорожской области 30 сентября объявили нерабочим праздничным днем - РИА Новости Крым, 26.09.2024
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В Запорожской области 30 сентября объявили нерабочим праздничным днем
В Запорожской области 30 сентября объявили нерабочим праздничным днем - РИА Новости Крым, 26.09.2024
В Запорожской области 30 сентября объявили нерабочим праздничным днем
воссоединения Запорожской области с Россией. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T12:52
2024-09-26T12:52
запорожская область
евгений балицкий
новости
новые регионы россии
россия
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Запорожской области 30 сентября сделали выходным в честь Дня воссоединения Запорожской области с Россией. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Он уточнил, что в этом году нерабочий праздничный день выпадает на понедельник. Два года назад на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей стартовали референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. В течение пяти дней жители голосовали за свое будущее, и подавляющее большинство высказались за воссоединение с РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, референдумы признаны состоявшимися.28 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии регионов в состав РФ в качестве новых субъектов.30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал договоры о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два года референдумам в новых регионах: как это былоРФ успешно решает вопросы интеграции новых регионов - МатвиенкоЭксперт объяснил международное значение воссоединения новых регионов с РФ
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запорожская область, евгений балицкий, новости , новые регионы россии, россия, праздники и памятные даты
В Запорожской области 30 сентября объявили нерабочим праздничным днем

В Запорожской области 30 сентября объявили праздничным днем в честь воссоединения с РФ

12:52 26.09.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Запорожской области 30 сентября сделали выходным в честь Дня воссоединения Запорожской области с Россией. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"На территории Запорожской области установлен дополнительный нерабочий праздничный день 30 сентября – День воссоединения Запорожской области с Россией", - написал он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в этом году нерабочий праздничный день выпадает на понедельник.
Два года назад на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей стартовали референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ.
В течение пяти дней жители голосовали за свое будущее, и подавляющее большинство высказались за воссоединение с РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, референдумы признаны состоявшимися.
28 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии регионов в состав РФ в качестве новых субъектов.
30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал договоры о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии.
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Запорожская областьЕвгений БалицкийНовостиНовые регионы РоссииРоссияПраздники и памятные даты
 
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