https://crimea.ria.ru/20240926/v-zaporozhskoy-oblasti-30-sentyabrya-obyavili-nerabochim-prazdnichnym-dnem-1140642445.html

В Запорожской области 30 сентября объявили нерабочим праздничным днем

В Запорожской области 30 сентября объявили нерабочим праздничным днем - РИА Новости Крым, 26.09.2024

В Запорожской области 30 сентября объявили нерабочим праздничным днем

воссоединения Запорожской области с Россией. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T12:52

2024-09-26T12:52

2024-09-26T12:52

запорожская область

евгений балицкий

новости

новые регионы россии

россия

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Запорожской области 30 сентября сделали выходным в честь Дня воссоединения Запорожской области с Россией. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Он уточнил, что в этом году нерабочий праздничный день выпадает на понедельник. Два года назад на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей стартовали референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. В течение пяти дней жители голосовали за свое будущее, и подавляющее большинство высказались за воссоединение с РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, референдумы признаны состоявшимися.28 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии регионов в состав РФ в качестве новых субъектов.30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал договоры о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два года референдумам в новых регионах: как это былоРФ успешно решает вопросы интеграции новых регионов - МатвиенкоЭксперт объяснил международное значение воссоединения новых регионов с РФ

запорожская область

новые регионы россии

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, новости , новые регионы россии, россия, праздники и памятные даты