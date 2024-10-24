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На воинскую колонну напали в пригороде Грозного - есть погибший - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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На воинскую колонну напали в пригороде Грозного - есть погибший
На воинскую колонну напали в пригороде Грозного - есть погибший - РИА Новости Крым, 24.10.2024
На воинскую колонну напали в пригороде Грозного - есть погибший
Неизвестные напали на воинскую колонну в пригороде Грозного, один военнослужащий погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по СКФО. РИА Новости Крым, 24.10.2024
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чечня
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Неизвестные напали на воинскую колонну в пригороде Грозного, один военнослужащий погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по СКФО.Идет поиск злоумышленников, уточнили собеседники агентства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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чечня, происшествия, новости
На воинскую колонну напали в пригороде Грозного - есть погибший

На воинскую колонну напали в пригороде Грозного - есть погибший

21:52 24.10.2024 (обновлено: 22:04 24.10.2024)
 
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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Неизвестные напали на воинскую колонну в пригороде Грозного, один военнослужащий погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по СКФО.
"В пригороде Грозного неизвестные совершили нападение на воинскую колонну. В результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана вся необходимая помощь. Угрозы жизни нет", — говорится в сообщении.
Идет поиск злоумышленников, уточнили собеседники агентства.
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ЧечняПроисшествияНовости
 
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