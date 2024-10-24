https://crimea.ria.ru/20241024/na-voinskuyu-kolonnu-napali-v-prigorode-groznogo---est-pogibshiy-1141327313.html

На воинскую колонну напали в пригороде Грозного - есть погибший

На воинскую колонну напали в пригороде Грозного - есть погибший - РИА Новости Крым, 24.10.2024

На воинскую колонну напали в пригороде Грозного - есть погибший

Неизвестные напали на воинскую колонну в пригороде Грозного, один военнослужащий погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по СКФО. РИА Новости Крым, 24.10.2024

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чечня

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Неизвестные напали на воинскую колонну в пригороде Грозного, один военнослужащий погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по СКФО.Идет поиск злоумышленников, уточнили собеседники агентства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

чечня

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чечня, происшествия, новости