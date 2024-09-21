https://crimea.ria.ru/20240921/v-simferopole-i-simferopolskom-rayone-otklyuchat-gaz---adresa-1140492771.html

В Симферополе и Симферопольском районе отключат газ - адреса

В Симферополе и Симферопольском районе отключат газ - адреса - РИА Новости Крым, 20.09.2024

В Симферополе и Симферопольском районе отключат газ - адреса

Временное отключение газоснабжения пройдет у ряда абонентов Симферополя и Симферопольского района. Об этом предупреждает "Крымгазсети" в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-21T08:48

2024-09-21T08:48

2024-09-20T20:44

симферополь

симферопольский район

газ

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жкх

жкх крыма и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Временное отключение газоснабжения пройдет у ряда абонентов Симферополя и Симферопольского района. Об этом предупреждает "Крымгазсети" в своем Telegram-канале.В Симферопольском управлении по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети" объясняют, что подача газа будет приостанавливаться с 09.00 в связи с проведением ремонтных работ на изолирующих фланцевых соединениях и запорной арматуре газопроводов низкого давления.Отключение газа пройдет по следующим адресам:- 25 сентября - Симферополь, ул. Баррикадная, 58,- 26 сентября - Симферополь, ул. Севастопольская, 150,- 27 сентября - Симферополь, ул. Тарабукина, 137- 30 сентября – Симферопольский р-н, с. Белоглинка, ул. Сквозная, ул. Салгирная, 22.Ранее "Крымгазсети" сообщали, что жители пяти населенных пунктов Ленинского района Крыма на двое суток останутся без газа.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счетБолее 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в КрымуВ Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках

симферополь

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