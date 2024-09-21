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В Симферополе и Симферопольском районе отключат газ - адреса
В Симферополе и Симферопольском районе отключат газ - адреса - РИА Новости Крым, 20.09.2024
В Симферополе и Симферопольском районе отключат газ - адреса
Временное отключение газоснабжения пройдет у ряда абонентов Симферополя и Симферопольского района. Об этом предупреждает "Крымгазсети" в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-21T08:48
2024-09-21T08:48
2024-09-20T20:44
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жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Временное отключение газоснабжения пройдет у ряда абонентов Симферополя и Симферопольского района. Об этом предупреждает "Крымгазсети" в своем Telegram-канале.В Симферопольском управлении по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети" объясняют, что подача газа будет приостанавливаться с 09.00 в связи с проведением ремонтных работ на изолирующих фланцевых соединениях и запорной арматуре газопроводов низкого давления.Отключение газа пройдет по следующим адресам:- 25 сентября - Симферополь, ул. Баррикадная, 58,- 26 сентября - Симферополь, ул. Севастопольская, 150,- 27 сентября - Симферополь, ул. Тарабукина, 137- 30 сентября – Симферопольский р-н, с. Белоглинка, ул. Сквозная, ул. Салгирная, 22.Ранее "Крымгазсети" сообщали, что жители пяти населенных пунктов Ленинского района Крыма на двое суток останутся без газа.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счетБолее 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в КрымуВ Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках
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симферополь, симферопольский район, газ, крымгазсети, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
В Симферополе и Симферопольском районе отключат газ - адреса
В Симферополе и Симферопольском районе отключат газ из-за ремонтных работ - адреса
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Временное отключение газоснабжения пройдет у ряда абонентов Симферополя и Симферопольского района. Об этом предупреждает "Крымгазсети" в своем Telegram-канале.
В Симферопольском управлении по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети" объясняют, что подача газа будет приостанавливаться с 09.00 в связи с проведением ремонтных работ на изолирующих фланцевых соединениях и запорной арматуре газопроводов низкого давления.
Отключение газа пройдет по следующим адресам:
- 25 сентября - Симферополь, ул. Баррикадная, 58,
- 26 сентября - Симферополь, ул. Севастопольская, 150,
- 27 сентября - Симферополь, ул. Тарабукина, 137
- 30 сентября – Симферопольский р-н, с. Белоглинка, ул. Сквозная, ул. Салгирная, 22.
"Пуск газа будет производиться в день отключения с 15:00 при условии 100% доступа работников Симферопольского УЭГХ во все отключенные квартиры для осмотра газового оборудования и проверки газопровода на герметичность", - уточняют на предприятии.
Ранее "Крымгазсети" сообщали, что жители пяти населенных пунктов Ленинского района Крыма на двое суток останутся без газа
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