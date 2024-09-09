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Мотоциклист сорвался со 100-метровой высоты на Чатыр-Даге в Крыму
Мотоциклист сорвался со 100-метровой высоты на Чатыр-Даге в Крыму - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Мотоциклист сорвался со 100-метровой высоты на Чатыр-Даге в Крыму
Мотоциклист погиб после падения с обрыва высотой 100-метров на Чатыр-Даге в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Мотоциклист погиб после падения с обрыва высотой 100-метров на Чатыр-Даге в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.ЧП произошло накануне в районе нижнего плато.Спасатели Симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" совместно с сотрудниками поисково-спасательного отрада МЧС России по Республике Крым эвакуировали тело погибшего.Ранее в Алуште подросток сорвался с 50-метрового склона на мысе Плака. Он решил сократить путь и по неосторожности сорвался с высоты, получив ушибы и ссадины. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего с крутого осыпного склона и передали врачам. Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел сфотографироваться и упал в обрыв: в Крымских горах погиб туристОпасные прогулки: в Севастополе мужчина сорвался со скалы и погибПодросток сорвался с 50-метрового обрыва в Алуште
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Мотоциклист сорвался со 100-метровой высоты на Чатыр-Даге в Крыму
МЧС Крыма: мотоциклист сорвался со 100-метрового обрыва на Чатыр-Даге и погиб
12:00 09.09.2024 (обновлено: 12:01 09.09.2024)