https://crimea.ria.ru/20240909/mototsiklist-sorvalsya-so-100-metrovoy-vysoty-na-chatyr-dage-v-krymu-1140224230.html

Мотоциклист сорвался со 100-метровой высоты на Чатыр-Даге в Крыму

Мотоциклист сорвался со 100-метровой высоты на Чатыр-Даге в Крыму - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Мотоциклист сорвался со 100-метровой высоты на Чатыр-Даге в Крыму

Мотоциклист погиб после падения с обрыва высотой 100-метров на Чатыр-Даге в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T12:00

2024-09-09T12:00

2024-09-09T12:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Мотоциклист погиб после падения с обрыва высотой 100-метров на Чатыр-Даге в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.ЧП произошло накануне в районе нижнего плато.Спасатели Симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" совместно с сотрудниками поисково-спасательного отрада МЧС России по Республике Крым эвакуировали тело погибшего.Ранее в Алуште подросток сорвался с 50-метрового склона на мысе Плака. Он решил сократить путь и по неосторожности сорвался с высоты, получив ушибы и ссадины. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего с крутого осыпного склона и передали врачам. Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел сфотографироваться и упал в обрыв: в Крымских горах погиб туристОпасные прогулки: в Севастополе мужчина сорвался со скалы и погибПодросток сорвался с 50-метрового обрыва в Алуште

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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