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Мотоциклист сорвался со 100-метровой высоты на Чатыр-Даге в Крыму - РИА Новости Крым, 09.09.2024
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Мотоциклист сорвался со 100-метровой высоты на Чатыр-Даге в Крыму
Мотоциклист сорвался со 100-метровой высоты на Чатыр-Даге в Крыму - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Мотоциклист сорвался со 100-метровой высоты на Чатыр-Даге в Крыму
Мотоциклист погиб после падения с обрыва высотой 100-метров на Чатыр-Даге в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 09.09.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Мотоциклист погиб после падения с обрыва высотой 100-метров на Чатыр-Даге в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.ЧП произошло накануне в районе нижнего плато.Спасатели Симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" совместно с сотрудниками поисково-спасательного отрада МЧС России по Республике Крым эвакуировали тело погибшего.Ранее в Алуште подросток сорвался с 50-метрового склона на мысе Плака. Он решил сократить путь и по неосторожности сорвался с высоты, получив ушибы и ссадины. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего с крутого осыпного склона и передали врачам. Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел сфотографироваться и упал в обрыв: в Крымских горах погиб туристОпасные прогулки: в Севастополе мужчина сорвался со скалы и погибПодросток сорвался с 50-метрового обрыва в Алуште
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Мотоциклист сорвался со 100-метровой высоты на Чатыр-Даге в Крыму

МЧС Крыма: мотоциклист сорвался со 100-метрового обрыва на Чатыр-Даге и погиб

12:00 09.09.2024 (обновлено: 12:01 09.09.2024)
 
© МЧС Республики КрымВ горах Крыма погиб мотоциклист
В горах Крыма погиб мотоциклист
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Мотоциклист погиб после падения с обрыва высотой 100-метров на Чатыр-Даге в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
ЧП произошло накануне в районе нижнего плато.

"Трагедия случилась в районе вершины Беш-Куба. Сорвавшись с обрыва высотой около 100 метров, молодой человек получил травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели Симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" совместно с сотрудниками поисково-спасательного отрада МЧС России по Республике Крым эвакуировали тело погибшего.
Ранее в Алуште подросток сорвался с 50-метрового склона на мысе Плака. Он решил сократить путь и по неосторожности сорвался с высоты, получив ушибы и ссадины. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего с крутого осыпного склона и передали врачам.
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