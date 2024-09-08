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Следком разберется в массовой драке на Кубани
Следком разберется в массовой драке на Кубани - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Следком разберется в массовой драке на Кубани
Обстоятельства массовой драки в краснодарском поселке Афипский находятся на контроле Следкома РФ, в центральный аппарат ведомства будет доложено о расследовании РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T13:04
2024-09-08T13:04
2024-09-08T13:06
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
кубань
краснодарский край
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Обстоятельства массовой драки в краснодарском поселке Афипский находятся на контроле Следкома РФ, в центральный аппарат ведомства будет доложено о расследовании инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее сообщалось, что на Кубани задержали более 40 участников массовой драки, которая произошла в ночь на субботу в поселке Афипский."В медиапространстве получила широкое распространение информация о произошедшей массовой драке возле Дома культуры в поселке Афипском Северского района. По предварительным данным, конфликт произошел между местными жителями и лицами неславянской внешности", - говорится в сообщении Следкома.По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Расследование находится на контроле у прокуратуры Краснодарского края.Читайте также на РИА Новости Крым:Избиение отдыхающих в Анапе – задержан житель ДагестанаТолпой избили отдыхающих за отказ девушки в знакомстве – СК возбудил делоПо делу об издевательствах над мужчиной в Симферополе задержаны двое
кубань
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Новости
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, кубань, краснодарский край, происшествия
Следком разберется в массовой драке на Кубани
Расследование массовой драки в краснодарском поселке Афипский на контроле Следкома
13:04 08.09.2024 (обновлено: 13:06 08.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Обстоятельства массовой драки в краснодарском поселке Афипский находятся на контроле Следкома РФ, в центральный аппарат ведомства будет доложено о расследовании инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось
, что на Кубани задержали более 40 участников массовой драки, которая произошла в ночь на субботу в поселке Афипский.
"В медиапространстве получила широкое распространение информация о произошедшей массовой драке возле Дома культуры в поселке Афипском Северского района. По предварительным данным, конфликт произошел между местными жителями и лицами неславянской внешности", - говорится в сообщении Следкома.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Расследование находится на контроле у прокуратуры Краснодарского края
.
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