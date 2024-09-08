Рейтинг@Mail.ru
Следком разберется в массовой драке на Кубани - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240908/sk-razberetsya-v-massovoy-drake-na-kubani-1140212687.html
Следком разберется в массовой драке на Кубани
Следком разберется в массовой драке на Кубани - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Следком разберется в массовой драке на Кубани
Обстоятельства массовой драки в краснодарском поселке Афипский находятся на контроле Следкома РФ, в центральный аппарат ведомства будет доложено о расследовании РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T13:04
2024-09-08T13:06
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
кубань
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121296867_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_b6fe104e28509555b3dbb392268e0516.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Обстоятельства массовой драки в краснодарском поселке Афипский находятся на контроле Следкома РФ, в центральный аппарат ведомства будет доложено о расследовании инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее сообщалось, что на Кубани задержали более 40 участников массовой драки, которая произошла в ночь на субботу в поселке Афипский."В медиапространстве получила широкое распространение информация о произошедшей массовой драке возле Дома культуры в поселке Афипском Северского района. По предварительным данным, конфликт произошел между местными жителями и лицами неславянской внешности", - говорится в сообщении Следкома.По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Расследование находится на контроле у прокуратуры Краснодарского края.Читайте также на РИА Новости Крым:Избиение отдыхающих в Анапе – задержан житель ДагестанаТолпой избили отдыхающих за отказ девушки в знакомстве – СК возбудил делоПо делу об издевательствах над мужчиной в Симферополе задержаны двое
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121296867_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_721d3117836b6625b3a6707fce8520c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, кубань, краснодарский край, происшествия
Следком разберется в массовой драке на Кубани

Расследование массовой драки в краснодарском поселке Афипский на контроле Следкома

13:04 08.09.2024 (обновлено: 13:06 08.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичРука с кирпичом
Рука с кирпичом - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Обстоятельства массовой драки в краснодарском поселке Афипский находятся на контроле Следкома РФ, в центральный аппарат ведомства будет доложено о расследовании инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что на Кубани задержали более 40 участников массовой драки, которая произошла в ночь на субботу в поселке Афипский.
"В медиапространстве получила широкое распространение информация о произошедшей массовой драке возле Дома культуры в поселке Афипском Северского района. По предварительным данным, конфликт произошел между местными жителями и лицами неславянской внешности", - говорится в сообщении Следкома.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Расследование находится на контроле у прокуратуры Краснодарского края.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Избиение отдыхающих в Анапе – задержан житель Дагестана
Толпой избили отдыхающих за отказ девушки в знакомстве – СК возбудил дело
По делу об издевательствах над мужчиной в Симферополе задержаны двое
 
НовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинКубаньКраснодарский крайПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:55Под Анапой поселок сползает в обрыв - СК проводит проверку
13:32В очереди на Крымском мосту полтысячи автомобилей – обновленные данные
13:04Следком разберется в массовой драке на Кубани
12:44Продвижение в глубину обороны ВСУ - противник потерял более 2000 боевиков
12:21Музей Великой Отечественной на Днепре создадут в 2024 году - Володин
12:10В Керчи сразу два пожара: горит сухая растительность
12:08Смерчи и ливни с градом прогнозируются на Кубани до 10 сентября
12:01Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь снова растет
11:50Армия России поразила украинский пункт дислокации центра спецопераций
11:21В Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках
10:56Горит ангар: повторная атака ВСУ села Никольское в Белгородской области
10:50Армия России освободила населенный пункт Новогродовка в ДНР
10:41Болеем за нашу: 10-летняя евпаторийка участвует в шоу "Ты супер" на НТВ
10:16Массовая драка на Кубани: задержаны более 40 человек
09:47В больницах находятся 72 пострадавших при обстрелах Белгородской области
09:15Специальные избирательные участки открылись в больнице Симферополя
09:10Двое детей и женщина ранены при обстреле Белгородского района - Гладков
08:55Как в Крыму воюют с амброзией – очаги в 14 районах и 11 городах
08:43Магнитные бури в сентябре – когда ждать космических ударов
08:36В Крыму на выборах за два дня проголосовали почти 34% избирателей
Лента новостейМолния