https://crimea.ria.ru/20240908/sk-razberetsya-v-massovoy-drake-na-kubani-1140212687.html

Следком разберется в массовой драке на Кубани

Следком разберется в массовой драке на Кубани - РИА Новости Крым, 08.09.2024

Следком разберется в массовой драке на Кубани

Обстоятельства массовой драки в краснодарском поселке Афипский находятся на контроле Следкома РФ, в центральный аппарат ведомства будет доложено о расследовании РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T13:04

2024-09-08T13:04

2024-09-08T13:06

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

кубань

краснодарский край

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Обстоятельства массовой драки в краснодарском поселке Афипский находятся на контроле Следкома РФ, в центральный аппарат ведомства будет доложено о расследовании инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее сообщалось, что на Кубани задержали более 40 участников массовой драки, которая произошла в ночь на субботу в поселке Афипский."В медиапространстве получила широкое распространение информация о произошедшей массовой драке возле Дома культуры в поселке Афипском Северского района. По предварительным данным, конфликт произошел между местными жителями и лицами неславянской внешности", - говорится в сообщении Следкома.По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Расследование находится на контроле у прокуратуры Краснодарского края.Читайте также на РИА Новости Крым:Избиение отдыхающих в Анапе – задержан житель ДагестанаТолпой избили отдыхающих за отказ девушки в знакомстве – СК возбудил делоПо делу об издевательствах над мужчиной в Симферополе задержаны двое

кубань

краснодарский край

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2024

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Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, кубань, краснодарский край, происшествия